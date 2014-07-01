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Среда обитания
Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт

Дата публикации: Сегодня, 15:45

В минувшее воскресенье, 11 июня, курортный Нарва-Йыэсуу официально открыл свой летний сезон.

 

Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт

Показательные выступления таллиннских гостей по Street Workout были вознаграждены бурными аплодисментами. Светлана Зайцева

 

Развлекательная программа, ориентированная на то, что в празднике по этому случаю примут участие и взрослые, и дети, прошла на пляже у СПА-отеля Meresuu. Последний, по словам специалиста по культуре горуправы Нарва-Йыэсуу Эльвиры Алешиной, оказал спонсорскую поддержку этому традиционному городскому мероприятию. Предпочтение именно этому месту на курортном пляже было отдано еще и потому, что благодаря построенному променаду здесь возникла импровизированная сцена.   

В рамках развлекательной программы прошли соревнования по волейболу и Street Workout, выступили музыкальная группа PX Band and Lavanda и танцевальный коллектив Genesis, было много конкурсов, игр, соревнований, а также открылся летний молодежный центр.  

Из самых значительных мероприятий летнего сезона стоит назвать День рыбака - 9 июля и День города - 12 августа.

 

Светлана Зайцева

Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт

Галерея
Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт
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