Галерея. Летний сезон в Нарва-Йыэсуу открыт

Дата публикации: Сегодня, 15:45

В минувшее воскресенье, 11 июня, курортный Нарва-Йыэсуу официально открыл свой летний сезон.

Показательные выступления таллиннских гостей по Street Workout были вознаграждены бурными аплодисментами. Светлана Зайцева

Развлекательная программа, ориентированная на то, что в празднике по этому случаю примут участие и взрослые, и дети, прошла на пляже у СПА-отеля Meresuu. Последний, по словам специалиста по культуре горуправы Нарва-Йыэсуу Эльвиры Алешиной, оказал спонсорскую поддержку этому традиционному городскому мероприятию. Предпочтение именно этому месту на курортном пляже было отдано еще и потому, что благодаря построенному променаду здесь возникла импровизированная сцена.

В рамках развлекательной программы прошли соревнования по волейболу и Street Workout, выступили музыкальная группа PX Band and Lavanda и танцевальный коллектив Genesis, было много конкурсов, игр, соревнований, а также открылся летний молодежный центр.

Из самых значительных мероприятий летнего сезона стоит назвать День рыбака - 9 июля и День города - 12 августа.

Светлана Зайцева