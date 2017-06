Обновлённый вокзал: почему строительство ещё не началось?

Дата публикации: Сегодня, 15:45

Вокзал для Нарвы в некотором роде стал маркером значимости города. Третий по величине населения город Эстонии – а такое убогое помещение вокзала без работающих касс и туалетов… Поэтому многие нарвитяне с большим воодушевлением восприняли новость о том, что - наконец-то! - в нынешнем году реализуется проект по реконструкции железнодорожного и автобусного вокзала.

Пока на вокзале Нарвы изменений не видно. Николай Андреев

Строить терминал пока не начали

Когда в апреле от руководителя службы проектов Департамента развития и экономики г. Нарва Анне Веэво на инфочасе прозвучали заветные слова «Начинаем строить!», представлялось, что работы начнутся вот-вот. Но на дворе уже практически середина июня, а строительство так и не развернулось.

За разъяснениями, когда же начнутся работы, если, согласно проекту, новый терминал должен быть готов к концу 2017 года, мы обратились к участникам проекта.

По словам Анне Веэво, договор о строительных работах по данному проекту был подписан с двумя фирмами в апреле этого года. AS Vant зай- мётся возведением крытого перрона (терминала), а AS Lemminkäinen Eesti - реконструкцией прилегающей к вокзалу территории. AS Vant в настоящий момент занимается составлением рабочих чертежей и рабочего проекта, заказом металлоконструкций и прочих материалов, а активная рабочая деятельность, как планируется на настоящий момент, начнётся в конце июня.

В проекте есть и второй партнёр – Eesti Raudtee AS (Эстонская железная дорога), который занимается реконструкцией железнодорожного вокзала. В рамках проекта Eesti Raudtee AS отвечает за реконструкцию здания, чтобы в дальнейшем автобусный и железнодорожный вокзал работал, как единый терминал для удобства пассажиров и жителей города.

- К сожалению, у них (Eesti Raudtee AS - прим. ред.) есть небольшие задержки, связанные с осуществлением проекта. Поэтому уверенно сказать, что мы синхронно сможем завершить проект – и здание, и территорию, я бы сейчас не рискнула, - заметила чиновница.

Вопросы безопасности нарушили график

Юрий Барков, директор фирмы AS Vant, пояснил, что согласно первоначальному плану, строительные работы должны были начаться ещё в мае. Однако появились обстоятельства, которые задерживают их начало. Дело в том, что площадка под навес должна сооружаться на территории железной дороги, где проходят различные кабели (электрические и оптико-волокнистые), предназначенные для обеспечения связи и передачи сигналов. Повреждение кабелей повлечёт за собой серьёзные проблемы, связанные с безопасностью и связью на государственном уровне. Соответственно, перед началом возведения перрона с навесом их необходимо перенести. Согласованием этого процесса сейчас и занимается ЭЖД.

Сканер для борьбы с контрабандой

Eesti Raudtee AS неожиданно изменила схему переноса в связи с необходимостью проложить дополнительный кабель, который необходим для установки контрольного оборудования – сканера. Руководитель по связям с общественностью Налогово-Таможенного департамента Райнер Лауритс пояснил нашей газете: «В этом году Налогово-Таможенный департамент для усиления таможенного контроля планирует ввести дополнительные технологические решения. Речь идёт об оборудовании просвечивающими устройствами главных мест пересечения товарами границы ЭР. Подобное просвечивающее оборудование является наиболее эффективным рабочим инструментом в деле выявления запрещенных к перевозу товаров, обеспечивает действенный контроль над перемещением товаров, а также препятствует контрабанде. Согласно плану департамента пограничные пункты Койдула и Лухамаа будут оборудованы стационарными просвечивающими устройствами, на границе в Нарве и Пярну появятся два передвижных (мобильных) сканера, ещё одно подобное специализированное устройство появится на железной дороге в Нарве.

Сканер для Нарвы уже прибыл в Эстонию и ожидает передачи Налогово-Таможенному департаменту. Согласно планам он будет введён в использование в сентябре».

В конце июня работы должны начаться

- Компания Eesti Raudtee AS сообщила нам о завершении части работ со своей стороны к 23 июня, что позволит начать нашим строителям (имеется в виду AS Vant- прим. ред.) активную фазу работ уже с 26 числа, - говорит Анне Веэво.

По её данным, в настоящий момент ЭЖД завершило этап проектирования и объявляет конкурс поставки на ремонтные работы внутри здания вокзала.

Также партнёры по проекту (ЭЖД и город Нарва) ещё только планируют объявлять совместно конкурс на выбор оператора здания вокзала, который, в свою очередь, должен в ходе проектно-ремонтных работ осуществить внутреннюю отделку и установку необходимого оборудования.

С 16 числа разрешена вырубка деревьев, до этого момента с конца апреля существовал запрет на подобную деятельность в связи с гнездованием птиц. Начиная с этой недели фирма планирует начать подготовку строительной площадки.

Сроки очень сжатые

Анне Веэво признаёт, что сроки по проекту – очень сжатые. Она добавляет, что компания AS Lemminkäinen Eesti, которая займётся дорогами, освещением, парковкой и озеленением, в своей работе зависит от своевременной реализации задач со стороны AS Vant. В то же время она не теряет оптимизма:

- Если строительные фирмы будут соблюдать график работ, то осенью этого года всё должно быть готово, - считает она.

Директор AS Vant Юрий Барков тоже озабочен временным фактором.

- Если раньше мы планировали иметь некий запас времени на всякие непредвиденные обстоятельства, то теперь в связи с переносом начала активных работ его совсем не остаётся. Если 23 июня ЭЖД не завершит свою часть работ, то придётся действовать по самому «чёрному» сценарию, то есть перекладывать кабели по прежнему проекту, хотя он и не устраивает Eesti Raudtee AS, - говорит он.

Наша справка:

Проект реконструкции железнодорожного и автобусного вокзалов был одобрен 14 декабря 2015 г. и финансируется Программой «Развитие железнодорожного движения и объединение различных способов движения». Город Нарва совместно с ЭЖД получают на его реализацию финансовую поддержку в размере 1 555 360,00 евро. Общая стоимость проекта составляет 1 901 600,00 евро. Проект планируется реализовать до конца 2017 года.

Софья Боборенко





Когда номер “ВП” с этим материалом уже вышел из печати, в редакцию пришел ответ на наш запрос из AS Eesti Raudtee:

Реализуемый сейчас проект реконструкции железнодорожного вокзала в Нарве и прилегающей к нему территории по времени совпал с проектом Налогово-Таможенного департамента по установке сканеров. В связи с этим в этом году в городе пройдут масштабные строительные работы.

Проекты напрямую не зависят друг от друга, но все же они связаны территорией, на которой они осуществляются, поэтому изменения в одном проекте оказывают ощутимое влияние и на второй.

Так, проблемным оказался перенос международной оптоволоконной кабельной системы из-под будущего автовокзала в новую кабельную трассу, что, однако, существенно упростило строительные работы. Перенос сигнализации и электрооборудования рентген-устройств, что в перспективе обеспечит большую надежность работы технологического решения, сдвинут на более поздний срок и будет проведен после начала работ по реконструкции здания вокзала.

Немаловажным является и то, что все работы приходится осуществлять в таможенной зоне или вблизи действующей железнодорожной трассы в условиях таможенного и пограничного контроля.

Первостепенное значение для ЭЖД имеет безопасность всех пассажиров и людей, которые во время проведения работ находятся на территории, поэтому еще до начала работ мы стараемся минимизировать все имеющиеся риски.

Согласно первоначальному плану, строительство кабельного канала начнется 20 июня. Результаты конкурса поставки на строительные работы здания вокзала будут окончательно утверждены после согласования с Центром инвестиций в окружающую среду и Нарвским городским управлением.

AS Eesti Raudtee