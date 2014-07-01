Магазины в многоэтажках – пережиток прошлого

Дата публикации: Вчера, 22:16

На интернет-сайте нашей газеты www.prospekt.ee был задан вопрос, адресованный Департаменту архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы:

Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к внешнему виду города, особенно в центральной части, где в бывших квартирах сделаны магазины, кафе, отдельные входы в квартиры и т.д.? К примеру, часто проходя мимо Кересе, 6, вижу припаркованные машины с рроссийскими номерами, где постоянно в свой отдельный вход под пластмассовым козырьком заходят люди с покупками. Ответьте, как горуправа в лице отдела архитектуры могла выдать разрешение (Кересе, 6) на отдельный вход (в середине дома), который полностью обезобразил внешний вид дома? И таких примеров в городе много. Я ничего не имею против кафе Maius, по адресу Energia 7, где в жилом доме на первом этаже действует полноценный цех выпечки. Но как данные предприятия подобного типа могут находиться в домах, ранее не предназначенных для этого?

Осуществляется ли надзор за домами, где были произведены столь масштабные перепланировки, или разрешения выданы, а в эксплуатацию не введены? Ведь открыв Крепостную книгу, можно увидеть, что многие квартиры числятся квартирами, а не помещениями с отдельными входами!

По словам городского архитектора, разрешение на создание отдельного входа в доме по Кересе, 6 было выдано еще в 2004 году. Светлана Зайцева

На него отвечает главный архитектор Нарвы Иван Сергеев:

- Хочу сразу сказать, что отдельные входы в квартиры – это спорное утверждение, обычно Департамент архитектуры и планирования не позволяет делать таких вещей. Если и найдётся такой пример, то он относится к началу 90-х или 2000-х годов, но точно не к последнему времени. Вопрос обустройства магазинов и отдельных входов в них – вопрос достаточно сложный. Тут есть два фактора. Первый состоит в том, что Нарва была построена в очень сжатые сроки, и все здания достаточно монофункциональны. У нас до сих пор существуют отдельные районы застройки: жилая, промышленная, торговая. К сожалению, до недавнего времени просто не было зданий, которые совмещали бы в себе (как это принято в Европе) сразу несколько функций: например, первый этаж отдан под торговые и офисные помещения, а второй и следующие – под квартиры. Это был очень модернистский принцип планирования и социального устройства общества, сам город ограничивает использование пространства внутри себя. Поэтому не удивительно, что в 90-е годы одним из способов открыть небольшой бизнес стало именно создание магазинов на основе квартир первых этажей. Второй фактор: законы постоянно меняются, то, что было позволено в 2003 году, невозможно сделать сейчас – и наоборот. Например, для того, чтобы сейчас на первом этаже многоквартирного дома открыть магазин, необходимо добиться согласия не менее 51% сособственников квартир. Это довольно сложно. Поэтому в последнее время таких примеров крайне мало. К тому же появились специализированные торговые центры, где можно арендовать помещение. В настоящее время, если хозяин такого помещения желает перестроить магазин, например, в парикмахерскую, то он обязан обустроить пандус, и многие из предпринимателей не видят смысла в таком дорогостоящем вложении. Поэтому магазины на первых этажах многоквартирных домов – скорее, пережиток прошлого. Не думаю, что в этом есть что-то страшное. Тем более, что собственники обязаны следить за внешним видом собственности, а мы осуществляем надзор за такими домами. По поводу замечания про Крепостную книгу, хочу обратить внимание, что наш департамент не работает с ней, это ответственность собственника. Мы работаем с Регистром строений (Ehitisregister), в котором отмечаются все изменения, касающиеся здания.

Что касается конкретного примера по дому Кереса, 6, то разрешение на строительство, в том числе, и на создание отдельного входа, выдавалось в 2004 году, то есть давно. Помещение планировалось использовать под контору. В 2015 году было выдано разрешение на изменение назначения, и помещение стало жилым, в прошлом году собственник получил разрешение на использование. В отношении данного дома все легально. Со зданием Энергия, 7 история похожая: в 2003 году было выдано разрешение на перестройку и изменение назначения помещения.

Подготовила Софья Боборенко





