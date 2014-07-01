Вход в департамент как полоса препятствий для пенсионеров

Дата публикации: Вчера, 22:03

В редакцию “Нарвской газеты” обратилась пожилая нарвитянка, которая вынуждена была посетить нарвский отдел обслуживания клиентов Департамента социального страхования.

Женщина негодует:

- Ступеньки сломаны, перил нет, я с трудом, по стеночке, поднялась. А навстречу мне шла женщина на костылях, так она, бедная, еле-еле спустилась вниз. А ведь это – “пенсионный департамент”, туда приходит много пожилых и больных людей. Когда наведут порядок?

Пожилому человеку даже с чужой помощью крайне неудобно пользоваться лестницей без перил. Софья Боборенко

Как выяснилось, государственное учреждение Департамент социального страхования хотя и использует здание на Мальми, 5а, но владельцем его не является. Здание принадлежит городу Нарва. По договору аренды Департамент социального страхования безвозмездно использует это здание и в соответствии с договором обязан сам обеспечивать его сохранность, сохранять в порядке и осуществлять текущий ремонт.

Тем не менее, город предпринял шаги для ремонта вышеупомянутого крыльца и пандуса в целях обеспечения безопасного передвижения посетителей данного учреждения, и в ближайшее время крыльцо будет приведено в порядок за городские средства.

По информации Отдела имущества Департамента городского хозяйства, ремонт ступеней и пандуса для этого здания уже заказан у фирмы Ikar Ehitus Grupp. Это было сделано ещё в середине мая, планируется, что работы обойдутся в сумму 1116 евро.

Для людей, которым трудно передвигаться, предусмотрена возможность воспользоваться пандусом, заход на который расположен с противоположной от входа стороны здания. Пандус оснащён перилами для удобства посетителей.

Софья Боборенко