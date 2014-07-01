За новые шахматные доски заплатят нарвитяне: одни ломают, другие помогают

Дата публикации: Вчера, 15:11

Нарвский променад открылся в 2014 году и сразу же стал предметом радости и гордости нарвитян, которые с удовольствием гуляют по нему сами и приводят полюбоваться уникальным видом на две крепости своих гостей. Однако некоторые жители города облюбовали променад совершенно для других целей.

Большую озабоченность вызывает и семейство львов, так полюбившееся горожанам. Дети и взрослые с удовольствием фотографируются на них, залезая на спины, от этого вытирается покрытие из гранитной крошки. Кто-то отколупал часть гривы папы-льва. А вот львицу били по спине камнем. Софья Боборенко

Накануне открытия летнего сезона в редакцию «Виру Проспекта» стали поступать звонки от расстроенных горожан. Прогуливаясь по любимому месту, они заметили некоторые неполадки на променаде и попросили обратить на это внимание ответственных за променад специалистов. Впрочем, как выяснила наша газета, работники департамента городского хозяйства, держат, что называется «руку на пульсе», знают все его проблемные места, так как осматривают городской объект не реже 1-2 раз в неделю.

Старший специалист отдела имущества Нарвской горуправы Николай Иванов на наше предложение совершить прогулку по променаду откликается сразу, и мы отправляемся с ним на нашу новую достопримечательность.

Уже в начале нашего пути видим три разбитых светильника, вмонтированных в газон. Светильники дорогие, на них установлено специальное толстое стекло, способное выдержать серьёзную нагрузку. Тем не менее, разбиты. Стёкла на замену уже заказаны, а пока вместо них – алюминиевая накладка. Удивительно, но кому-то явно не даёт покоя и она. На фото отчётливо видны вмятины - кто-то усиленно колотил по накладке. Так же происходит и со стёклами. Наверное, крепость стекла и, так сказать, «антивандальность» вызывают у хулиганов желание разбить их во что бы то ни стало.

Следующий объект – это шахматные доски. Они были наборными из 64 элементов, поэтому вандалы смогли разбить их на части и раскидали по променаду, забросив некоторые из них в реку. Тем не менее, одна шахматная доска уже на месте, а вторая готовится к установке.

Фонтан радует глаз прозрачной чистой водой и весёлыми подсвеченными струями. Для того чтобы он оставался таким, в воду регулярно добавляется специальная, безвредная для человека химия.

Спонсорами ремонта столиков выступили горожане, желающие остаться неизвестными широкой публике. Софья Боборенко

Большой интерес у молодых людей, которым явно некуда девать энергию, вызывает ограждение как верхнего, так и нижнего променада. Становясь на нижнюю перекладину перил, молодёжь раскачивает пролёты ограды, что приводит к поломкам. На сегодня насчитывается не менее 9 поломок. Были случаи, когда выламывали целый пролет и сбрасывали вниз. Сломанные перила приходится заваривать.

Наиболее проблемное место – это туалет. На протяжении трёх лет кто-то выносит туалетную бумагу, жидкое мыло, моющие средства. Когда мы заглянули туда, увидели, что пропало зеркало, держатель для мыла, плафоны, откручена вешалка для сумки… Почему кто-то считает, что все эти вещи ему пригодятся гораздо больше, чем жителям и гостям Нарвы? В тот же день все пропавшие элементы были вновь установлены – надолго ли?

Приятно отметить, что скамейки на лестнице Гана отремонтированы и окрашены, ступеньки находятся в порядке, перила отремонтированы. Однако тут не помешали бы урны, за неимением которых отдыхающие бросают мусор куда попало.

Тренажеры с променада временно убраны. Сделано это для того, чтобы установить новое качественное покрытие. Как нам сказали в

горуправе, к середине июля тренажеры вновь вернутся на свое законное место.

Самый значительный урон этой весны – стилизованный под старину фонарь, которому свернули “голову”.

Большую озабоченность вызывает и семейство львов, так полюбившееся горожанам. Дети и взрослые с удовольствием фотографируются на них, залезая на спины, от этого вытирается покрытие из гранитной крошки. Кто-то отколупал часть гривы папы-льва. А вот львицу били по спине камнем.

Променад завершается, и начинается Нарвский порт. Всё готово к приёму посетителей: у клуба Ро-Ро выложены белые салфетки и цветы.

Самый значительный урон этой весны – стилизованный под старину фонарь, которому «свернули голову». Софья Боборенко

Приятно видеть чистоту и красоту вокруг, людей, занимающихся спортом, чувствовать свежесть реки и наслаждаться прогулкой. Жаль только, что из года в год мы сталкиваемся здесь с результатами вандализма – ничем не оправданного и необъяснимого с точки зрения нормального человека. Несмотря на 15 камер, которые круглосуточно «записывают картинку», ночную пешую охрану и патрулирование территории полицией и пограничниками на автомашинах, неприятности случаются регулярно. Хулиганов довольно трудно поймать на месте преступления, а вот записи с видеокамер в ближайшее время могут появиться на нарвских сайтах с тем, чтобы горожане смогли увидеть тех, кто “геройствует” на променаде: на его обслуживание и устранение неполадок в бюджете города предусмотрены специальные средства. Как было бы здорово, если бы вся сумма, выделенная на устранение поломок, к концу года оказалась нетронутой…

Софья Боборенко

Комментарий полиции

Елена Роос-Метсма, руководитель участковых констеблей Нарвского отдела полиции напоминает о правилах безопасности и охране правопорядка:

- Летом во время каникул у детей и подростков очень много свободного времени, которое зачастую они проводят на променаде или же в зоне отдыха Йоаорг. Не следует забывать об элементарных правилах поведения в общественных местах - громко кричать, мусорить, вести себя вызывающе, а также портить имущество запрещено законом. Полиция напоминает, что и променад, и зона Йоаорг являются общественным местом, поэтому распитие любых алкогольных напитков в этих местах запрещено законом «О защите и охране правопорядка». В качестве наказания за этот проступок предусмотрен штраф в размере до 400 евро или арест.

Подросткам также необходимо разъяснить, что купаться в реке Нарва запрещено, заходить в воду можно только в специально оборудованных местах и желательно под присмотром взрослых. Взрослые тоже должны соблюдать правила безопасности на водоемах и помнить, что купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу.

Стоит отметить, что с наступлением летнего периода все чаще встречаются случаи разведения костров в зоне отдыха Йоаорг, что запрещено законом. Напоминаем, что разводить огонь на природе разрешается только в специально оборудованных местах, где есть огороженное кострище или мангал, вокруг которых нет растительности.

Если кто-либо стал свидетелем нарушения общественного порядка и причинения беспокойства окружающим, или же в случае обнаружения акта вандализма, следует смело звонить на короткий номер 112 и сообщать о происходящем полиции.