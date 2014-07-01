Свадебное дерево плачет ржавыми слезами

Дата публикации: Вчера, 14:45

Долгое время журналисты и неравнодушные горожане спасали от местных молодоженов Шишкинскую сосну под Нарва-Йыэсуу. От народных свадебных ритуалов немолодое дерево на глазах угасало. Теперь пора задуматься о судьбе свадебного дерева перед Нарвским замком.

Разве это эстетично? - вопрошает Рашид Шамсутдинов, указывая на замки, которые мы обычно называем «амбарными». А в обнаруженных на ветках ленточках и салфетках видит сходство с шаманским реквизитом. Татьяна Завьялова

Этот объект появился в Нарве в 2008 году именно для того, чтобы молодожены (впрочем, и семейные пары со стажем) могли в более подходящей для этого обстановке совершить ритуал «скрепления сердец», раз уж он получил в народе такое широкое распространение. Если на Шишкинскую сосну вешали, как правило, ленточки, то на свадебное дерево следовало поместить металлический листочек с именами молодоженов.

Судя по тому, каким количеством листочков дерево обзавелось за эти годы, новую возможность нарвитяне оценили и понемногу она стала приживаться.

Новый арт-объект весьма украсил территорию сквера Лосси возле Нарвского замка: симпатичное само по себе дерево играет на свету изящными листьями, позвякивает ими. А потому увидеть здесь можно не только молодоженов, но, довольно часто, и туристов.

В общем — автор этой композиции, художник по металлу Рашид Шамсутдинов, должен быть судьбой своего творения вполне доволен. Но художник бьет тревогу: свадебное дерево, говорит он, нужно спасать.

Замок тут неуместен

Рашид рассказывает, что с некоторых пор на дерево начали вешать замки. Нечто подобное мы видим, например, на мостах. Вроде бы, никому это не мешает (хотя известны случаи, когда все это богатство перемещалось в специально отведенные места). А, к примеру, на Болотной набережной в Москве свадебные деревья образовали целую рощицу, и предназначены именно для замков. Сегодня они представляют собой довольно любопытное и по-своему эстетичное зрелище. Однако тут — случай особый.

- По проекту нашего свадебного дерева листики на нем, а также крепления в виде колечек, должны быть выполнены из нержавеющей стали. Быть такого веса, при котором они не повредят покрытие ветвей, хотя оно и нанесено в несколько слоев. Когда же стали вешать замки, дерево начало принимать небрежный вид.

Как следует из пояснений художника, водруженные на дерево замки — в основном черный металл, предметы нелегкие, и когда они соприкасаются с деревом, его покрытие нарушается. Ветки дерева начинают «плыть», то есть ржаветь, ржавые подтеки дают и сами замки. Он говорит, что уже обсуждал возможность косметического ремонта свадебного дерева в отделе городского хозяйства горуправы. Художнику не нравится также вид талисманов-самозванцев.

Примешался «самопал»

- Я реанимирую дерево, но для этого нужно снять все замки, затем его покрасить. Другое дело — что все это может вновь повториться. Поэтому предлагаю владельцу дерева поставить табличку с просьбой замки на дерево не вешать.

Можно ли это считать выходом из положения, и почему молодожены перестали ограничиваться листиком и стали прикреплять к нему замок?

Поиски ответа на этот вопрос привели нас к руководителю OÜ Kuznica Андрею Матвеенкову, которого нам рекомендовали как главного распространителя свадебных листиков.

Руководитель фирмы, специализирующейся на изготовлении и реализации металлопродукции, отметил, что также озабочен состоянием свадебного дерева, что один раз он на средства города его уже реставрировал. Однако дерево затем было передано на баланс Нарвского музея, и денег для этого больше не находилось.

Андрей Матвеенков пояснил, что его фирма реализует листочки, которые привозит из Таллинна, и они полностью соответствуют условиям проекта: штамповка из нержавеющей стали с ребристой половинкой.

Однако листочки с некоторых пор можно приобрести в одном из магазинов торгового центра «Темпо». Они гораздо проще и по дизайну, и по составу металла. А замки в композиции появились для того, чтобы магазин мог побольше заработать, ведь сам листочек стоит всего 1 евро (гравировкой занимаются уже другие фирмы).

Возможно, именно так, к сожалению, дело и обстоит, однако молодожены меньше всего озабочены прибылью предпринимателя, для покупки замка «в довесок» у них, вероятно, есть свои причины.

Охранять или приваривать?

- Да, традиция вешать замки в Нарве укореняется, - замечают участницы акции «Сбежавшие невесты», с которыми мы поговорили на эту тему, - а иначе листочек стащат, такие случаи уже были.

Оказывается, подобную опасность некоторые нарвитяне предвидели еще на этапе установки свадебного дерева. Об этом писала, в частности, газета «Виру Проспект». В частности, о том, что заводные кольца, на которых крепится листик, снять с дерева так же просто, как со связки ключей.

Полагаться в таком случае приходится только на сознательность людей, да на средства охраны нашей новой достопримечательности. Однако со временем отсюда исчезла не только видеокамера, не стало даже подсветки.

В отделе городского имущества Нарвской горуправы нам подтвердили, что дерево решено подремонтировать, а для этого придется срезать замки. Очевидно, предположил старший специалист Николай Иванов, это произойдет в ближайшие пару недель и было бы правильно, если бы горожане об этом заблаговременно узнали.

Участница акции «Сбежавшие невесты» Юля говорит, что символический листок они с ее избранником прикрепили к дереву вместе с замком. Но через какое-то время все это было с веток срезано. Позднее брак Юли распался. «Вот тут лишний раз и подумаешь…» - на полном серьезе рассуждает нарвитянка.

Можно ли забрать свой замок самим хозевам, чтобы найти для него другое место? Очевидно, можно. Однако фокус в том, что ключи у таких замков, тоже ритуально, выброшены, - чтобы брак был крепким и несокрушимым.

В таком случае стоит прислушаться к предложению руководителя OÜ Kuznica: в городе должно появиться Положение о свадебном дереве. Тогда, возможно, и напрасных слез будет меньше.

Татьяна Завьялова