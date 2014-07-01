Фоторепортаж. Толока на ул. Космонауди: с утра откликнулись только 6 энтузиастов

Дата публикации: Сегодня, 12:06

Группа инициативных нарвитян в середине этой недели бросила клич провести 26 мая в Нарве толоку по адресу ул. Космонауди, 6. Это достаточно известный в городе объект — давно заброшенное здание, которое когда-то было украшением центра города, но в последние лет десять находится в удручающем состоянии и превратилось, как его именуют сами горожане, в «дом-призрак».

Организаторы толоки пригласили неравнодушных людей помочь им заложить 43 дверных и оконных проема на первом этаже.

С утра этим занимались 6 энтузиастов.

Более подробно об этой толоке мы расскажем в печатной версии нашей газеты, которая выйдет 1 июня.

Фоторепортаж Светланы Зайцевой