Горожане планируют сделать безопасным нарвское здание-призрак

Среда обитанияГорожане планируют сделать безопасным нарвское здание-призрак
Инициативная группа планирует 26 мая субботник в Нарве по адресу Космонавтов, 6. Находящееся там здание находится в плачевном состоянии и доставляет немало горя спасателям, которым приходится выезжать туда на постоянные пожары.
Организаторам субботника получилось привлечь к помощи несколько фирм, занимающихся строительством, именно поэтому субботник пройдет в будний день – в пятницу.
Активная горожанка Ирина рассказала, что они очень ждут подмогу в этот день и призвала нарвитян к сотрудничестиву.
«Мы начинаем с 9 утра, ждём сильных и активных, готовых сделать вклад в создание безопасной среды города Нарвы. Будем закладывать блоками все открытые отверстия первого этажа заброшенного здания на Космонауди 6. Угощаем пиццей и горячим чаем. Если есть, захватите мастерки для кладки раствора скрепки блоков. Если вы строитель, то ваша помощь нам особенно нужна»
Зарегистрироваться на толоку можно по телефонному номеру 58225657 (контактное лицо Кирилл Святинский).
Инициативная группа благодарит спонсоров толоки:
Baltisigma OÜ
Uus Samm Grupp OÜ
Tonart OÜ
ElsaEhitus OÜ
OÜ ARBELTON
По информации инициативной группы
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