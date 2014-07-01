Вернуть половину от стоимости работ предлагает KredEx

Дата публикации: Сегодня, 13:53

На реновацию многоквартирных домов Эстонии выделено немногим более 100 миллионов евро, из них 63 миллионов уже распределены между домами. Для тех квартирных товариществ, которые хотели бы узнать побольше об этой программе, 11 мая в Нарве прошёл инфодень «О реновации от практика - практику».

Многоквартирный дом в Раквере после реновации с возвратом 40% от стоимости работ фондом KredEx. Фото: Ольга Никитина

На инфодень, организованный Союзом квартирных товариществ Эстонии (СКТЭ) и фондом KredEx, пришли порядка 50 представителей КТ, которые желают начать или уже начали реновацию дома. Перед ними выступил председатель правления СКТЭ Андрес Яадла. Он рассказал о деятельности и услугах Союза, который в прошлом году отметил своё 20-летие. Союз оказывает всестороннюю поддержку квартирным товариществам.

Затем представитель фонда KredEx Ааре Вабамяги познакомил с ситуацией по реновации домов и о подаче ходатайств на пособие. Выступила также психолог Наталья Зорина, рассказавшая о том, как принимать решения в наиболее сложных вопросах и как привлекать членов товарищества к решению конфликтов, связанных с обсуждением реновации. После обеда была организована автобусная поездка в Раквере для посещения реновированных домов, где была возможность задать вопросы напрямую жителям домов и руководителям товариществ.

Общий принцип софинансирования от KredEx состоит в том, что чем полнее реконструкция дома, тем выше сумма пособия.

Для Ида-Вирумаа - на 10% больше

Пособие на реконструкцию многоквартирного дома, позволяющее увеличить энергоэффективность здания, обеспечивается за счет финансирования из Фонда единства Европейского союза периода 2015-2020 гг. Оно предусмотрено для многоквартирных домов, построенных и сданных в эксплуатацию до 1993 года, в которых сформировано КТ. О получении такого пособия в регионе Ида-Вирумаа в качестве исключения можно ходатайствовать в пределах 25%, 35% и 50% от общей стоимости работ по реконструкции (во всей остальной Эстонии пособия выделяются на 10% меньше по каждой категории). Общий принцип состоит в том, что чем полнее реконструкция дома, тем выше сумма пособия.

В ходе осуществления проекта товарищество обязано нанять технического консультанта, который должен помочь при проведении проектировочных и строительных работ, проведении тендеров, составлении графиков работ и пр. А представленный КТ строительный проект должен пройти экспертизу, которую организует и оплачивает KredEx.

Более подробную информацию можно найти на сайте фонда.

Платить столько же, сколько и до взятия кредита

В ходе реновации обязательна реконструкция отопительной и вентиляционной системы, утепление крыши или стен, замена всех окон на тройные стеклопакеты или изоляция уже установленных окон. Стоимость работ колеблется и составляет до 1 млн евро. Сообщение об этом вызвало живой отклик в зале, председатели обменялись мнениями, что сумма очень велика. Подавляющему большинству КТ приходится брать кредит в банке. При грамотном расчёте и удачном стечении обстоятельств, как показал господин Вабамяги на конкретном примере, сэкономленные на отоплении средства как раз покроют расходы по банковскому кредиту, и собственникам не придётся платить за свои квартиры больше.

Интересно, но непросто, считают председатели

Сразу же выяснилось, что далеко не все моменты могут проходить гладко. Татьяна, председатель КТ, которая уже занималась реновацией дома по ул. Сепа, 8, а сейчас подготавливает такие же работы по домам Уускюла, 6 и Хайгла, 14 рассказала, что технический консультант, нанятый КТ, надежд людей не оправдал, и с ним было решено прекратить отношения. Представитель Союза пообещал разобраться в этом случае, пояснив, что консультанты, конечно же, проходят необходимую проверку компетентности, однако квалификация их весьма разнится.

Вторым камнем преткновения стало то обстоятельство, что указанный дом, ещё сталинской застройки, находится в охранной зоне, и согласование проекта в нарвском Департаменте архитектуры и планирования затянулось более, чем на год, а ведь пособие рассчитано всего на 2 года.

- Мы три раза переделывали строительный проект, потом дважды – проект отопления и вентиляции. В итоге, нам пришлось даже приглашать на общее собрание Ивана Сергеева, главного архитектора, для того, чтобы он убедился, что выдвигаемые департаментом особые требования по внешнему виду здания – чрезмерны и вводят квартирособственников в излишние финансовые расходы. Люди понимают желание города по возможности сохранить внешний вид старых домов, но и нас надо понять: дом небольшой, всего 12 квартир, собственники готовы вкладывать деньги, но всё должно быть разумно. Хорошо, что, в конце концов чиновники согласились с нашим первоначальным предложением, - говорит Татьяна.

- Пособие от KredEx, конечно же, представляет интерес, но, честно говоря, думаю, что всё это - не для Нарвы. Из-за небольших зарплат и неуверенности в завтрашнем дне квартирособственники наверняка отнесутся с недоверием к такому затратному проекту, - считает председатель КТ “Пяхклимяэ, 2” Лидия.

К тому же, задаётся она вопросом, есть ли смысл вкладывать такие большие деньги в дома, которым и так не один десяток лет?

Ольга, председатель домов Герасимова, 12 и 20, отметила, что город Раквере с реновированными домами выглядит, бесспорно, красиво, и Нарве в этом смысле можно брать с соседей пример.

- Пообщавшись с жителями таких домов, мы получили от них подтверждение, что экономия на тепле есть, и они довольны результатом. Буду информировать людей на общем собрании, потому что получить в подарок 50% от суммы расходов, безусловно, выгодно. Предложение - заманчивое: снизить энергозатраты, сделать все основные ремонтные работы вперёд на 20 лет и заниматься только текущими вопросами. Но решатся ли люди? - сомневается она.

С другой стороны, соглашаются многие, остаться совсем в стороне от возможности привести дома в порядок наполовину за государственный счёт было бы неразумно.

Хотелось бы получить помощь от города

Председатели также сошлись во мнении, что было бы замечательно, если бы город Нарва сотрудничал по этой программе с KredEx. Сейчас, согласно условиям городской программы «Украсим свой город», финансы из местного бюджета не выделяются, если дом получает ту или иную поддержку от фонда. Если бы и город помогал, пусть небольшой суммой, было бы легче убеждать людей принять непростое решение. Да и для Нарвы было бы выгодно, если бы КТ массово решились на реновацию. Это ведь дополнительные инвестиции в город, рабочие места и развитие строительного сектора, полагают они.

Софья Боборенко





