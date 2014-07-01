Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Среда обитания
+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк

Дата публикации: Сегодня, 13:57

Идея создания в Нарве нового парка общественного пользования приобретает все более реальные черты. Уже точно известно, где он будет располагаться, и даже определено время первых посадок.

Об этом шла речь на круглом столе некоммерческих объединений Нарвы, который прошел 5 мая в нарвском отеле Inger.

 

+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк

Городской садовник Нарвы Людмила Морина: «На мой взгляд, место для нового парка в нашем городе выбрано просто отличное. Отдельные слова благодарности заслуживают идейные вдохновители создания парка – Владимир Наумов, Наталия Полякова, Александр Дусман». Светлана Зайцева

Три в одном

Строго говоря, заявленной темой обсуждения круглого стола был международный проект Совета министров Северных стран «Народные парки», в котором участвует нарвское MTÜ Uus Sild. Именно в рамках этого проекта нарвское НКО начало продвигать идею создания в родном городе так называемого парка народной инициативы Gloria - то есть руками самих горожан, как и вообще тему активного взаимодействия жителей города с городскими властями в вопросах благоустройства, создания красивой и ухоженной городской среды. («ВП» писал об этом в марте этого года)

Примечательно, что идею разбить свой парк в приграничной Нарве предложил в прошлом году и Круглый стол национально-культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа - а именно Рощу народов Эстонии в рамках празднования 100-летия Эстонской Республики. («ВП» писал об этом в декабре 2016 года).

Суть, напомним, заключается в том, чтобы высадить деревья и растения, являющиеся национальными символами различных национальных групп, представители которых проживают в Ида- Вирумаа. Подробно о развитии этой идеи 5 мая на круглом столе рассказал член правления интеграционного центра Ида-Вирумаа Александр Дусман.

Как известно, в честь столетия ЭР планируется в разных регионах страны усилиями жителей республики посадить аллеи и рощи, состоящие из 100 дубов, в рамках государственного проекта с одноименным названием «100 дубов». Нарвская горуправа выступила участником этой госпрограммы.
В итоге все эти три идеи трех парков - «100 дубов», парк народной инициативы, Роща народов Эстонии - «срослись» и объединились в одну - создание в Нарве нового большого парка общественного пользования при непосредственном участии самих горожан и активной поддержке местной власти.

15 000 евро - на ландшафтный проект

Выступивший на круглом столе председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов проинформировал собравшихся, что из дополнительного городского бюджета горсобрание выделило 15 тысяч евро на создание ландшафтного проекта для будущего парка. Более того, проектирование и создание нового парка общественного пользования включено в обновленный План развития Нарвы на 2017-2018 год.

По словам городского садовника Нарвы Людмилы Мориной, техническое задание для проектирования уже сделано. «Я включила в него абсолютно все предложения, которые были высказаны инициаторами и народного парка, и Рощи народов, -рассказывает г-жа Морина. - А там были предложения не только по поводу того, какие растения надо обязательно посадить в парке, но и, например, идея летнего кинотеатра на открытом воздухе - то есть демонстрация фильмов на стене спортхолла на Раквере, 22d, строительство сцены- «ракушки» и проч.»

 Теперь, продолжает городской садовник, предстоит объявить конкурс, в результате которого будет выбрана фирма, которая разработает ландшафтный проект для будущего нарвского парка.

- При лучшем стечении обстоятельств уже в конце июня мы сможем увидеть предложенное нам эскизное решение, обязательно - в трех вариантах, чтобы было что обсуждать и из чего выбирать, - объясняет Людмила Морина.

 

+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк

Есть где разгуляться

Территория, которую город отдает под новый городской парк, - это пустырь размером в 5 га, границы которого можно маркировать знакомыми нарвитянам объектами: здание на Вабадусе, 20 (где раньше располагалась музыкальная школа), небольшой фрагмент бастиона Глория, забор больничного корпуса, жилые дома и Спортхолл на ул. Раквере, парковка «Балтика» вдоль ул. Пушкина, стена гаражей и дорога вдоль них.

- Примечательно, что на этих холмах почти в центре города можно увидеть первозданную природу в виде известнякового глинта, выходящего именно здесь на поверхность. Благодаря этому место можно в какой-то мере назвать уникальным. Глинт, как носитель природного многообразия в среде города, требует, пожалуй, большего акцента и сознательного экспонирования, - говорит Людмила Морина.

На взгляд городского садовника, 5 гектаров - это немало для городского парка.

- Но,с другой стороны, учитывая, что здесь мы должны высадить сто дубов плюс минимум 37 саженцев Рощи народов, плюс растения народного парка MTÜ Uus Sild (кстати, предполагается, что эти три парка будут как-то зонированы на общей территории), предусмотреть место для дальнейшего развития парка, где можно будет и в дальнейшем продолжать посадки, проложить дорожки, обустроить различные площадки, поставить парковую мебель, сделать освещение, не так уж и много, - рассуждает Людмила Морина. - Вот почему город рассматривает в дальнейшем возможность и необходимость просить у государства участок Сепа 7б, находящийся в собственности государства, который вместе с соседним муниципальным участком Сепа 7а добавил бы к территории парка площадь в 3 га. И тогда у нас было бы целых 8 гектаров - а это очень солидная площадь для воплощения самых смелых идей!
Однако сейчас, уточняет г-жа Морина, ландшафтный проект будет сделан в расчете на парк размером в 5 гектаров.

 

+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк

Первые посадки

По словам Людмилы Мориной, закладка нового парка, то есть первые посадки должны быть произведены в середине сентября - начале октября нынешнего года, а основные уже весной будущего.

Кстати, замечает она, в последний раз парк общественного пользования был высажен в Нарве в далеком 1957 году - это парк Выйду (парк Победы) на ул.Йоала, молодая часть парка вокруг ДК Герасимова в сторону железной дороги.

 

Светлана Зайцева
+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк

Галерея
+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк +Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять + четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задайте вопрос о «Вкусах Нарвы»...

Вы может задать вопросы Виктории Каю о предстоящей ярмарке-дегустации....

0 65 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Португалия заняла первое место на «Евровидении-2017»...

Португальский певец Сальвадор Собрал занял первое место....

0 339 / Подробнее...

МВД опубликовало окончательные результаты президентских...

Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов....

0 352 / Подробнее...

В Париже студенты и преподаватели выступили против Макрона...

Парижские студенты призываю не голосовать ни за одного из кандидатов...

0 367 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Опасная зона...

Постирал полтора таза разных носков.Сижу играю в маджонг....

0 128 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Услуги печника

Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Киноафиша

Рок Дог

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный, музыка

Королевский балет: "Драгоценности"

(2017) балет

Дочь и мать её

(2017) боевик, комедия

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

(2017) мультфильм, приключения, семейный

Меч короля Артура

(2017) фэнтези, боевик, драма, приключения  

Чужой: Завет

(2017) фантастика, триллер
Вся афиша кино

«Сбежавшие невесты»: дневник акции

Поможем маленькому Мише услышать наш мир!...

В ходе подготовки к акции ее организаторы объявили благотворительный сбор денег-...

0 590 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Мастер-класс по поиску сокровищ в секонд-хэнде...

В центре культуры Geneva открылась фотовыставка - «Сокровища...

0 1398 / Подробнее...

Единственная реликвия...

Завершилась история, объединившая многих людей в разных странах и городах...

0 758 / Подробнее...

Развивали бизнес-идеи и учились сотрудничать...

С 23 до 28 апреля прошел завершающий модуль международного проекта EU-preneurs...

0 727 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100