+Галерея. Три идеи «срослись» и обещают Нарве большой общественный парк

Дата публикации: Сегодня, 13:57

Идея создания в Нарве нового парка общественного пользования приобретает все более реальные черты. Уже точно известно, где он будет располагаться, и даже определено время первых посадок.

Об этом шла речь на круглом столе некоммерческих объединений Нарвы, который прошел 5 мая в нарвском отеле Inger.

Городской садовник Нарвы Людмила Морина: «На мой взгляд, место для нового парка в нашем городе выбрано просто отличное. Отдельные слова благодарности заслуживают идейные вдохновители создания парка – Владимир Наумов, Наталия Полякова, Александр Дусман». Светлана Зайцева

Три в одном

Строго говоря, заявленной темой обсуждения круглого стола был международный проект Совета министров Северных стран «Народные парки», в котором участвует нарвское MTÜ Uus Sild. Именно в рамках этого проекта нарвское НКО начало продвигать идею создания в родном городе так называемого парка народной инициативы Gloria - то есть руками самих горожан, как и вообще тему активного взаимодействия жителей города с городскими властями в вопросах благоустройства, создания красивой и ухоженной городской среды. («ВП» писал об этом в марте этого года)

Примечательно, что идею разбить свой парк в приграничной Нарве предложил в прошлом году и Круглый стол национально-культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа - а именно Рощу народов Эстонии в рамках празднования 100-летия Эстонской Республики. («ВП» писал об этом в декабре 2016 года).

Суть, напомним, заключается в том, чтобы высадить деревья и растения, являющиеся национальными символами различных национальных групп, представители которых проживают в Ида- Вирумаа. Подробно о развитии этой идеи 5 мая на круглом столе рассказал член правления интеграционного центра Ида-Вирумаа Александр Дусман.

Как известно, в честь столетия ЭР планируется в разных регионах страны усилиями жителей республики посадить аллеи и рощи, состоящие из 100 дубов, в рамках государственного проекта с одноименным названием «100 дубов». Нарвская горуправа выступила участником этой госпрограммы.

В итоге все эти три идеи трех парков - «100 дубов», парк народной инициативы, Роща народов Эстонии - «срослись» и объединились в одну - создание в Нарве нового большого парка общественного пользования при непосредственном участии самих горожан и активной поддержке местной власти.

15 000 евро - на ландшафтный проект

Выступивший на круглом столе председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов проинформировал собравшихся, что из дополнительного городского бюджета горсобрание выделило 15 тысяч евро на создание ландшафтного проекта для будущего парка. Более того, проектирование и создание нового парка общественного пользования включено в обновленный План развития Нарвы на 2017-2018 год.

По словам городского садовника Нарвы Людмилы Мориной, техническое задание для проектирования уже сделано. «Я включила в него абсолютно все предложения, которые были высказаны инициаторами и народного парка, и Рощи народов, -рассказывает г-жа Морина. - А там были предложения не только по поводу того, какие растения надо обязательно посадить в парке, но и, например, идея летнего кинотеатра на открытом воздухе - то есть демонстрация фильмов на стене спортхолла на Раквере, 22d, строительство сцены- «ракушки» и проч.»

Теперь, продолжает городской садовник, предстоит объявить конкурс, в результате которого будет выбрана фирма, которая разработает ландшафтный проект для будущего нарвского парка.

- При лучшем стечении обстоятельств уже в конце июня мы сможем увидеть предложенное нам эскизное решение, обязательно - в трех вариантах, чтобы было что обсуждать и из чего выбирать, - объясняет Людмила Морина.

Есть где разгуляться

Территория, которую город отдает под новый городской парк, - это пустырь размером в 5 га, границы которого можно маркировать знакомыми нарвитянам объектами: здание на Вабадусе, 20 (где раньше располагалась музыкальная школа), небольшой фрагмент бастиона Глория, забор больничного корпуса, жилые дома и Спортхолл на ул. Раквере, парковка «Балтика» вдоль ул. Пушкина, стена гаражей и дорога вдоль них.

- Примечательно, что на этих холмах почти в центре города можно увидеть первозданную природу в виде известнякового глинта, выходящего именно здесь на поверхность. Благодаря этому место можно в какой-то мере назвать уникальным. Глинт, как носитель природного многообразия в среде города, требует, пожалуй, большего акцента и сознательного экспонирования, - говорит Людмила Морина.

На взгляд городского садовника, 5 гектаров - это немало для городского парка.

- Но,с другой стороны, учитывая, что здесь мы должны высадить сто дубов плюс минимум 37 саженцев Рощи народов, плюс растения народного парка MTÜ Uus Sild (кстати, предполагается, что эти три парка будут как-то зонированы на общей территории), предусмотреть место для дальнейшего развития парка, где можно будет и в дальнейшем продолжать посадки, проложить дорожки, обустроить различные площадки, поставить парковую мебель, сделать освещение, не так уж и много, - рассуждает Людмила Морина. - Вот почему город рассматривает в дальнейшем возможность и необходимость просить у государства участок Сепа 7б, находящийся в собственности государства, который вместе с соседним муниципальным участком Сепа 7а добавил бы к территории парка площадь в 3 га. И тогда у нас было бы целых 8 гектаров - а это очень солидная площадь для воплощения самых смелых идей!

Однако сейчас, уточняет г-жа Морина, ландшафтный проект будет сделан в расчете на парк размером в 5 гектаров.

Первые посадки

По словам Людмилы Мориной, закладка нового парка, то есть первые посадки должны быть произведены в середине сентября - начале октября нынешнего года, а основные уже весной будущего.

Кстати, замечает она, в последний раз парк общественного пользования был высажен в Нарве в далеком 1957 году - это парк Выйду (парк Победы) на ул.Йоала, молодая часть парка вокруг ДК Герасимова в сторону железной дороги.

Светлана Зайцева

