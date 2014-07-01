Нарвский энергетический забег приглашает на субботник в Äkkeküla

Дата публикации: Сегодня, 13:42

Eesti Energia, Spordiürituste Korraldamise Klubi (организаторы Нарвского энергетического забега) и спортивный центр Äkkeküla приглашают всех 6 мая в 10.00 на субботник, который пройдет на тропе здоровья Пяхклимяэ.

Субботник пройдет в рамках акции «Сделаем!», которая уже превратилась в добрую общеэстонскую традицию.

По словам члена правления Enefit Energiatootmine Дмитрия Липатова, проходящий уже в 7 раз на тропе здоровья Пяхклимяэ субботник является своеобразным напоминанием о приближающемся крупнейшем спортивном событии Ида-Вирумаа – Нарвском энергетическом забеге.

Работу по себе найдут участники любого возраста – мы будем приводить в порядок беговые трассы, гимнастический павильон и городок для силовых упражнений, а также установим новые обозначения трасс. Всех участников толоки ждет теплый обед на свежем воздухе, а в качестве бонуса участники толоки смогут на месте бесплатно зарегистрироваться на Нарвский энергетический забег, который пройдет 10 июня. Инструментами для работы участников снабдит город Нарва, участников просим взять рабочие перчатки.

По словам организатора Нарвского энергетического забега и лидера спортивного клуба Äkke Владимира Вшивцева, каждый год в субботнике участвует около 150 человек. «Весенняя уборка уже стала ежегодной традицией, где все желающие могут принять участие в работах по облагораживанию троп здоровья и внести свой вклад в то, чтобы занятия спортом на тропах здоровья приносили максимум удовольствия. Часто приходят семьями, компаниями друзей. Мы ждем на толоку всех от мала до велика», – сказал Владимир Вшивцев.

Регистрация на толоку открыта на странице акции «Сделаем!»: http://talgud.teemeara.ee/events/narva-energia-jooks-akkekula-narva-pahklimae-terviserajad

Мария Куламяги,

Eesti Energia AS