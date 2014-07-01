Новые деревья высадили под горкой для катания

Дата публикации: Вчера, 16:01

Спешащие утром по своим делам жители района Пяхклимяэ во вторник с утра с удивлением и некоторым замешательством наблюдали, как внизу горки, пользующейся довольно большой популярностью среди горожан, рабочие высаживали метровые красавицы-ели. Некоторые подходили к рабочим и высказывали своё недоумение: зачем сажать деревья там, где зимой дети вовсю катаются на санках?

Рабочие высаживают ели у подножия горки, которую горожане используют для катания. Фото: Софья Боборенко

С вопросом о целесообразности высаживания деревьев именно в этом месте мы обратились к городскому садовнику Людмиле Мориной. По её словам, место было выбрано и согласовано с главным архитектором и городским художником, а также с владельцами сетей - водопроводно-канализационных и электрических.

- Горка на Пяхклимяэ не является официальным местом для катания на санках, поэтому и высадка деревьев там не возбраняется. Официальным местом для катания является Аккекюла. Думаю, что нужно призывать людей к порядку. К тому же никто не высказал никаких возражений, когда в январе я рассказывала о планах на сезон, - пояснила она.

Есть что возразить

Тут можно возразить, что указанная посадка в документе называется «сквер Пяхклимяэ» и рядовому горожанину сложно представить, что треугольник сбоку от жилых домов, ограниченный пешеходными дорожками, относится к скверу. К тому же, когда чиновники приезжали на место и смотрели участок, они не поинтересовались у представителей близлежащих домов, как они относятся к посадке деревьев именно на этом участке.

Формально горка на Пяхклимяэ не является местом для катания, но люди годами пользуются ею, и принудить детей и родителей целого района топать до Аккекюла, особенно темными вечерами, когда под боком «наезженное» место, довольно сложно.

На первый взгляд, деревья посажены далеко внизу, но здешним завсегдатаям нетрудно вообразить ситуацию, когда в удачные зимы санки могут легко проскользить до них. Жалко деревья, небезопасно для ребятишек. Заметим, что летом горка также используется - молодыми велосипедистами. А может, если сажать, так всю горку засадить, чтоб и соблазна не возникало?

Изменить ничего нельзя

Сейчас изменить уже ничего нельзя: деревья привезены из питомника, и ждать, когда выберут и согласуют новое место посадки, они не могут. Так что ели уже посажены.

- Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Возможно, все привыкнут и проблем не возникнет, - заметила госпожа Морина.

Софья Боборенко