В Нарве начинается месяц субботников и толок

Среда обитанияВ Нарве начинается месяц субботников и толок
С 24 апреля по 24 мая пройдёт месячник благоустройства 2017, в котором нарвские власти приглашают принять участие всех желающих.
Ольга Годунова. Фото: Софья Боборенко
По решению Нарвской городской управы и Департамента городского хозяйства основным Днём полезных дел «Сделаем!» назначена суббота 6 мая. В 10 часов начнётся общегородская толока (иными словами – субботник), основными местами проведения выбраны Ореховая горка, бастион Триумф, ров на улице Тулевику, 9, а также зелёная зона вокруг участка на ул. Даумани, 24 (вокруг гаражей). Эти места, являясь городской территорией, относятся к невысокому классу ухода, соответственно, они убираются довольно редко, и для наведения порядка там нужно привлечение дополнительных сил. Ореховая горка – традиционное место для проведения субботника, по нему проходит маршрут Нарвского энергетического забега.
Нужно зарегистрироваться
- Всех желающих принять участие в месячнике благоустройства просим зарегистрироваться на толоку по электронной почте olga.godunova@narvaplan.ee. Это необходимо для того, чтобы скоординировать выдачу необходимого инвентаря , - пояснила Ольга Годунова, старший специалист по благоустройству Департамента городского хозяйства.
Деталей предстоящего мероприятия она пока не раскрывает, но в общих чертах процесс ясен: в указанных местах людей будут ждать волонтёры, которые и организуют работу пришедших на толоку. Впоследствии собранный в пакеты мусор будет складываться в определённое место, откуда его заберёт фирма, которая выиграет конкурс на эту работу.
Каждый может организовать субботник
По словам специалиста, ежегодно на подобные мероприятия регистрируется 700-900 человек, не меньше участников ожидается и в этот раз. При этом вовсе необязательно выходить на субботник именно 6 мая. Городские власти призывают собственников земельных участков, а именно квартирные и гаражные товарищества, предприятия, школы, детские сады, садоводческие товарищества проявить активность в уборке принадлежащих им территорий в течение месячника. И предлагают помощь со своей стороны. По состоянию на 17 апреля 5 групп активных горожан уже сообщили в департамент о своём желании провести субботники в другое время или на другом объекте.
Несколько полезных дел «в одном флаконе»
В тот же день нарвитян зовут на толоки и в другие места. Так, например, министерство культуры и Фонд интеграции MISA организуют 3 толоки, где помимо собственно приведения территории в порядок предлагается и культурно-развлекательная часть с возможностью пообщаться на эстонском языке.
Первая толока пройдёт на территории бывшего завода «Балтиец». С 10 до 11 часов запланировано знакомство с бывшим зданием завода, где в следующем году открывается театральная площадка Vaba Lava, студия ERR, инкубатор идей и Дом эстонского языка. После экскурсии с 11 до 12 часов пройдут обсуждения на русском и эстонском языках, в ходе которых участники познакомятся с новыми «жителями» здания, а также поговорят на тему разных форм предпринимательства.
Вторая толока организуется на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры, у памятника кренгольмской стачке. Этот участок хоть и находится за проходной завода, принадлежит городу Нарва. Там с 12 до 13 часов пройдёт уборка мусора и листвы, затем участников субботника приглашают принять участие в обсуждении по теме «Ида-Вирумаа – край приключений» и угоститься горячим супом.
Третьим местом толоки станет Дом народов (бывшее здание Шестой школы), с 15 до 16.30. Помимо уборки, участникам предложат суп и обсуждение на тему: «Может ли каждый из нас быть полиглотом?». А вечером по адресу Креэнхольми, 25 (во дворе Дома народов) запланирован концерт с участием группы PX & Lavanda из Таллинна и исполнителей из Нарвы. На эти мероприятия необходима регистрация, которая осуществляется через портал «Сделаем!» talgud.teemeara.ee.
Кстати, на этом сайте уже вовсю идёт набор волонтёров и, приятно отметить, на некоторые объекты запись добровольцев уже закрыта.
|— Организовать субботник на своей территории, конечно же, можно и без всякой регистрации. Но в таком случае участники не могут рассчитывать на помощь города, в том числе на вывоз мусора, — пояснила Ольга Годунова и уточнила, что всю дополнительную информацию можно получить у неё по тел. 35 99 135.
Софья Боборенко
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