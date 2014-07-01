Здания на улице Койдула хозяева мечтают превратить в «люксовые» дома

Дата публикации: Сегодня, 10:58

Разговоры о Старой Нарве неизменно вызывают у нарвитян повышенный интерес. Наверное, потому, что от неё сохранилось так мало, красотой же своей она, как известно, затмевала прочие города Эстонии. Как нам распорядиться этим наследием, привести в порядок, например, имеющие историческую ценность здания?

Эдуард Костин говорит, что знаменитые фонарики «Ваналинна» больше не украшают его фасад: один украден, второй он сам снял до лучших времен. Фото: Софья Боборенко

Возможно, дело пошло бы успешнее, если бы в Нарве была соответствующая городская программа, но ее нет. Это хорошо видно на примере бывшей гостиницы «Ваналинн».

В последнее время наблюдаются заметные изменения, происходящие в старой части города. Нарвитяне с удовольствием гуляют сами, и не без гордости демонстрируют при- езжим речной променад. Восстановлен и превращён в туристический аттракцион (ну да, именно так!) бастион Виктория, проведён первый этап реконструкции Тёмного сада, и она продолжится в этом году; новый этап развития предстоит зоне отдыха Липовая ямка. Сдвинулся с мёртвой точки вопрос реставрации ратуши, есть планы развивать «сердце» Старого города: результаты конкурса вот-вот обнародуют. Подготовлены проекты по дальнейшему развитию прибрежной зоны… Конечно, львиная доля денег на эти проекты пришла в Нарву из различных европейских фондов, однако и город внес свою лепту.

Во всех этих случаях речь идёт о крупных объектах и серьёзных инвестициях, в то же время есть у нас и невосстановленные достопримечательности, вид которых мог бы снова радовать. Было бы здорово, к примеру, если бы эти изменения коснулись улицы Койдула, где выстроились в ряд три таких объекта: Койдула, 8, Койдула, 6 и останки (теперь уже только подземные) Дома Петра I.

Элитный дом на месте старого здания

Здание Койдула, 8, на стене которого висит табличка, напоминающая, что в 1919 году в нём проживал А.Куприн, памятником архитектуры, вопреки распространенному мнению, не является, соответственно, заботы по его охране со стороны государства здесь ожидать не приходится. Койдула, 8 принадлежит частной фирме, планирующей превратить его в элитный жилой дом на 17 квартир, который состоял бы из двух реновированных исторических частей и одной ультрасовременной. Сергей Микрюков, совладелец фирмы, рассказывает, что компания в настоящий момент ищет партнёра, который разделил бы с нынешними владельцами инвестиционные риски и взял на себя финансирование и руководство строительством.

- Сейчас мы находимся на стадии получения разрешения на строительство. К сожалению, в силу ряда причин процесс затягивается, хотя дом мог быть готов уже года 3 назад. Надеемся, что вопрос в ближайшее время решится. Что касается расположенного рядом с нашим зданием участка, где когда-то стоял Дом Петра I, то считаю, что его необходимо восстанавливать и делать там музей, а на первом этаже разместить ресторан или клуб. Было бы прекрасно восстановить и улицу, которая вела когда-то от нас к ратуше. Этот район сейчас оживает и преображается, средств уже вложено немало, надо комплексно подходить к «воссозданию» Старой Нарвы, - уверен он.

Не только восстановить, но и раскопать

Здание номер 6, бывшая гостиница «Ваналинн», находится в реестре памятников культуры с 1982 года. В августе 2015 года дом приобрела фирма « Shade», занимающаяся в том числе и недвижимостью, владельцем которой является Эдуард Костин. К сожалению, состояние дома, построенного в 17 веке (а по некоторым оценкам, его возраст превышает 400 лет), весьма плачевное. Гостиница давно закрылась, здание потихоньку приходило в упадок. Зато у нового собственника есть видение судьбы бывшей гостиницы.

- Хотелось бы вернуть зданию максимально возможный прежний вид. Для этого требуется не только капитальная реновация самого дома. Я думаю, было бы правильно «откопать» подвальный этаж, а также фундамент когда-то рядом стоявшего здания (теперь это парковка), который накрыть затем стеклом. После Второй мировой войны территория Старого города была засыпана примерно на полтора метра, нынешний асфальт скрывает старинную, возможно, ещё шведских времен брусчатку. Это всё выглядело бы крайне интересно и изменило бы Старый город в лучшую сторону. И если я могу осуществить хотя бы часть этих изменений – я буду стараться это делать, - говорит предприниматель.

После реновации здания Эдуард Костин хотел бы обустроить в нем отель класса «люкс» с большими (даже двухуровневыми), видовыми номерами в средневековом стиле. Однако все эти планы требуют больших вложений.

Хозяин просит город принять посильное участие

- Так как здание является памятником архитектуры, то предъявляются повышенные требования к проектировщикам и строительным фирмам – они должны иметь соответствующие допуски и лицензии. Всё это приводит к тому, что стоимость реновации многократно возрастает. Если в России мне готовы были выполнить полный проект за 5 тысяч евро, и многих архитекторов привлекала сама идея поработать с историческим зданием, то в Эстонии на это потребуется от 48 до 90 тысяч. Стоимость самих ремонтных работ колеблется от 700 тысяч до 2 миллионов. Поэтому я через депутата Александра Николаева обратился к городским властям с просьбой принять посильное участие в восстановлении здания, что позволяет сделать собственнику статья 29 Закона об охране памятников старины. Изображение этого дома можно найти почти на всех рекламных буклетах Нарвы, хотелось бы, чтобы он как можно скорее приобрел достойный вид, - говорит Костин.

На самом деле, уверен новый собственник, с реставрацией он справится и сам, иначе бы он его не покупал, но без поддержки со стороны города это займёт намного больше времени, кроме этого в желаемом объёме осуществить проект будет невозможно.

10 тысяч от государства

Надо сказать, новый собственник не сидит сложа руки. Как только здание перешло в его владение, он обратился с соответствующим ходатайством в Департамент охраны памятников истории и культуры. Во второй половине 2016 года были выданы специальные условия на проектирование и реставрацию бывшего «Ваналинна». Этот объёмный документ позволяет начать работу по реставрации памятника. Тогда же, в конце 2016 года, Костин обратился в департамент с ходатайством, и зданию выделили субсидию в размере 10 тысяч евро для составления основного проекта крыши и на самые необходимые аварийные работы.

- На следующий год буду снова подавать документы, надеюсь на помощь государства. Общими усилиями можно сделать гораздо быстрее и больше, и жаль, что в Нарве нет городской программы по поддержке собственников исторических зданий, какая есть, например, в Таллинне, - говорит собственник. По его словам, он не владеет информацией, существуют ли ка-кие-то европейские программы, куда можно было бы подать проект, и пока никто ему не смог в этом поиске помочь.

Город помогать может, но не обязан

Мадле Липпус, советник по связям с общественностью Департамента охраны памятников истории и культуры, пояснила, что, хотя статья 29 Закона об охране памятников старины и позволяет собственнику здания просить на исполнение своих обязательств о выделении средств из бюджета города, такой обязанности на местное самоуправление закон не возлагает. Каждое само- управление решает само, выделять ли какие-то суммы и в каком порядке. В некоторых ОМС, например, в Таллинне, Пайде, Курессааре, специальные меры по поддержке собственников зданий, представляющих историческую ценность, действительно предусмотрены. Но если местные власти даже и предусматривают такую помощь, обязанности обеспечить ею абсолютно всех собственников, если сумма ходатайств превышает заложенные средства, у них нет: преимущество отдаётся объектам, которые находятся в наихудшем состоянии.

Ответ от мэра Нарвы Тармо Таммисте на обращение депутата ещё не поступил, но, с большой долей вероятности, он будет отрицательным. Здание находится в частной собственности, будет использоваться в целях предпринимательства – если поддержать одного бизнесмена, сколько их ещё придёт с подобными просьбами?

Правда, по нашим сведениям, «Ваналинн» - едва ли не единственный в Нарве исторический памятник в частных руках...

Нужна ли программа?

По мнению Мадиса Туудера, старшего инспектора Нарвы по охране памятников старины, конечно, было бы хорошо, если бы у нас тоже действовала программа по поддержке исторических зданий, но такое решение может принять только горсобрание. Большая часть сохранившегося исторического наследия находится в государственных или муниципальных руках (здание прокуратуры, городская больница или Художественная галерея, к примеру), следовательно, на ремонт деньги выделяются из соответствующего бюджета. Часть зданий находится в частной собственности, и тут город расставляет приоритеты. Так, недавно небольшую финансовую поддержку получили казармы Кренгольма, квартиры в которых приватизированы, но живут в них, по большей части, пенсионеры.

- Это многоквартирные дома, а не бизнес-площади, да и сумма была выделена небольшая, - объяснил он. - В то же время, посмотрите, что делается с фасадами домов по ул. Пушкина! Это центральная улица, которую тоже хотелось бы видеть красивой, но и здесь потихоньку ситуация улучшается - квартирные товарищества финансируют сами ремонты фасадов.

- Что касается здания Койдула, 6 – то очень жаль, что предыдущий хозяин за 20 лет так ничего и не сделал, в том числе и не просил помощи у государства. Если бы он этим озадачился, к сегодняшнему дню здание уже было бы готово, - считает чиновник.

Депутат Андрей Чухляев, председатель фракции «Киндлус», полагает, что сохранить исторический облик города – задача для самоуправления первостепенная, но она неосуществима только лишь за счет средств городского бюджета. Город делает всё возможное, чтобы содержать в порядке имеющую историческую ценность муниципальную собственность, поэтому какой-то специальной программы не требуется. Что касается обращения коллеги по поводу здания на ул. Койдула, то документу явно не хватает конкретики – в чём, собственно, состоит общественный интерес, что владелец хотел бы там создать и о какой помощи он просит.

Софья Боборенко