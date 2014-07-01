Бассейн — для кадетов и горожан

Среда обитания / В центре вниманияБассейн — для кадетов и горожан
Территория, на которой планируется строительство Нарвского колледжа Академии МВД, принадлежит Тартускому университету. ТУ планировал строить для студентов своего Нарвского колледжа новое общежитие уже в конце 2017 года, и на встрече в Нарве на прошлой неделе заинтересованные стороны обсуждали, как можно совместить два проекта.
Старое здание колледжа сносить в ближайшие планы не входит. Архив «ВП»
Решили, что общежитие, спортзал, бассейн и для студентов НКТУ, и для кадетов Академии МВД будут общими.
- Мы в последнее время усиливаем сотрудничество с Тартуским университетом, и как раз в Нарве будет “место встречи” двух вузов. Конечно, сегодня мы говорили только о рамках этого сотрудничества, - сказал министр Андрес Анвельт.
Касательно бассейна министр заметил, что это не самая первоочередная вещь для подготовки кадетов, и для колледжа было бы достаточно построить 25-метровый бассейн из 4 дорожек. Но если город разделит затраты на строительство с государством, можно построить бассейн на 8 дорожек - открытый также и для горожан. Руководители Нарвы эту идею на встрече с министром поддержали.
Вообще, представители городских властей остались довольны прошедшей встречей.
- В Нарве через несколько лет станет очень оживлённо, - заметил после встречи лидер коалиции в горсобрании Алексей Воронов.
- Рядом, на территории бывшего “Балтийца”, будет театральный центр Vaba Lava, туда из Таллинна переедет ЦУ интеграции… - напомнил министр внутренних дел и заметил. - Вместе с Академией МВД получится очень интересный кампус в центре города. С городскими властями мы договаривались о том, как ускорить всю бюрократию, которая необходима для строительства.
Так, участники встречи договорились, что здание, которое было построено в 63-м году для Нарвского политехникума, а затем было занято Нарвским колледжем Тартуского университета, снесут только после того, как построят комплекс зданий Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности. Министр сообщил, что это позволит не тратить время на составление и утверждение новой детальной планировки участка, поскольку новые здания будут соответствовать действующей сейчас планировке.
Николай Андреев
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