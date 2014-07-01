Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города

Дата публикации: Вчера, 22:45

12 апреля в зале Нарвской горуправы прошла церемония награждения победителей архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города. Первый приз был присужден проекту "Narvainen", авторы которого: Андрус Кыресаар, Райво Котов, Элерин Текко, Лийз Уустал, Лизет Кивимяги, Лилиан Мянникуст, Сирка Симсо и Тынис Малков из архитектурного бюро KOKO arhitektid OÜ.

В результате конкурса было найдено лучшее архитектурное решение для развития Стокгольмской и Ратушной площадей, а также прилегающих к ним территорий. Также было предложено необычное решение для Ратушного парка, благоустройство которого пока запланировано на отдаленное будущее.

«Всего на конкурс поступило 5 работ, из числа которых был выбран самый лучший и интересный вариант. Работа выделяется смелостью и оригинальностью идеи, отличается свежестью взгляда на Старый город. Реализация проекта вдохнёт новую жизнь и добавит красок в центр города», – сказал мэр Нарвы Тармо Таммисте.

«Предлагаемое решение позволит создать радостную, разнообразную и современную городскую среду, где можно будет, помимо прочего, приятно проводить свободное время. В Нарве сейчас не хватает таких мест ,и идея архитекторов хорошо впишется в общую концепцию городского центра», - сказал член жюри и руководитель архитектурной программы «Хорошее общественное пространство» Калле Веллевоог.

Победители конкурса продолжат работу над проектом, будут вносить необходимые изменения и доработки. Также архитекторы будут привлечены к процессу составления детальных планировок Ратуши и будущей библиотеки, а также прилежащих к ним территорий.

Размер первой премии составил 6000 евро.

Вторая премия в размере 4500 евро была присуждена работе под названием «ESTAMP», авторы которой: Анника Лайдро, Йоанна Кордеметс, Иллимар Труверк, Керли Ирбо и Лииса Секавин из архитектурного бюро Arhitekt 11 OÜ

Третьей премии в размере 3500 евро была удостоена работа под названием «MÄLUPIKSEL», авторы которой: Хелен Ребане, Кае Кюлдкеп и Кади Палуоя из архитектурного бюро NÜÜD arhitektid OÜ.

Поощрительная премия в размере 2000 евро была присуждена работе «JÕESÖÖT», авторы которой Мадис Аасмяэ, Лийс Йуусе, Йоэль Копли, Койт Оялиив, Раулина Пяхн, Юхан Рохтла и Марианна Зверева из архитектурного бюро KUU OÜ.

Премии выплачивает Нарвская городская управа.

Со всеми работами можно ознакомиться здесь. Заключительный протокол здесь.

В состав жюри вошли: мэр Нарвы Тармо Таммисте, Специалист Департамента архитектуры и городского планирования Татьяна Николаенкова, Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, архитектор и преподаватель в Эстонской академии искусств Лилиан Хансар, а также архитекторы Сиири Вальнер и Калле Веллевоог.

Конкурс проходил в рамках архитектурной программы «Хорошее общественное пространство» приуроченной к 100-летию Эстонской Республики «EV100». В результате программы, в разных городах Эстонии планируется спроектировать и построить 15 центральных площадей или главных улиц. Лидером программы выступает Эстонский Союз Архитекторов совместно с организаторами юбилейной программы «EV100».

Программа «Хорошее общественное пространство» направлена на воплощение одного из приоритетов региональной политики Эстонии – возрождение центральных зон городов Эстонии. Построенные в рамках проекта пространства станут местами проведения культурных и общественных мероприятий, создав таким образом среду для развития бизнеса и гражданского общества, а также замедляя «истончение», характерное для многих городов Эстонии.

По информации Нарвской горуправы