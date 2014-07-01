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Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города

Дата публикации: Вчера, 22:45

12 апреля в зале Нарвской горуправы прошла церемония награждения победителей архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города. Первый приз был присужден проекту "Narvainen", авторы которого: Андрус Кыресаар, Райво Котов, Элерин Текко, Лийз Уустал, Лизет Кивимяги, Лилиан Мянникуст, Сирка Симсо и Тынис Малков из архитектурного бюро KOKO arhitektid OÜ.

 

Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города

 

В результате конкурса было найдено лучшее архитектурное решение для развития Стокгольмской и Ратушной площадей, а также прилегающих к ним территорий. Также было предложено необычное решение для Ратушного парка, благоустройство которого пока запланировано на отдаленное будущее.

«Всего на конкурс поступило 5 работ, из числа которых был выбран самый лучший и интересный вариант. Работа выделяется смелостью и оригинальностью идеи, отличается свежестью взгляда на Старый город. Реализация проекта вдохнёт новую жизнь и добавит красок в центр города», – сказал мэр Нарвы Тармо Таммисте.

«Предлагаемое решение позволит создать радостную, разнообразную и современную городскую среду, где можно будет, помимо прочего, приятно проводить свободное время. В Нарве сейчас не хватает таких мест ,и идея архитекторов хорошо впишется в общую концепцию городского центра», - сказал член жюри и руководитель архитектурной программы «Хорошее общественное пространство» Калле Веллевоог.

Победители конкурса продолжат работу над проектом, будут вносить необходимые изменения и доработки. Также архитекторы будут привлечены к процессу составления детальных планировок Ратуши и будущей библиотеки, а также прилежащих к ним территорий.

Размер первой премии составил 6000 евро.

Вторая премия в размере 4500 евро была присуждена работе под названием «ESTAMP», авторы которой: Анника Лайдро, Йоанна Кордеметс, Иллимар Труверк, Керли Ирбо и Лииса Секавин из архитектурного бюро Arhitekt 11 OÜ

Третьей премии в размере 3500 евро была удостоена работа под названием «MÄLUPIKSEL», авторы которой: Хелен Ребане, Кае Кюлдкеп и Кади Палуоя из архитектурного бюро NÜÜD arhitektid OÜ.

Поощрительная премия в размере 2000 евро была присуждена работе «JÕESÖÖT», авторы которой Мадис Аасмяэ, Лийс Йуусе, Йоэль Копли, Койт Оялиив, Раулина Пяхн, Юхан Рохтла и Марианна Зверева из архитектурного бюро KUU OÜ.

Премии выплачивает Нарвская городская управа.

 

Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города

 

Со всеми работами можно ознакомиться здесь. Заключительный протокол здесь.

В состав жюри вошли: мэр Нарвы Тармо Таммисте, Специалист Департамента архитектуры и городского планирования Татьяна Николаенкова, Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, архитектор и преподаватель в Эстонской академии искусств Лилиан Хансар, а также архитекторы Сиири Вальнер и Калле Веллевоог.

Конкурс проходил в рамках архитектурной программы «Хорошее общественное пространство» приуроченной к 100-летию Эстонской Республики «EV100». В результате программы, в разных городах Эстонии планируется спроектировать и построить 15 центральных площадей или главных улиц. Лидером программы выступает Эстонский Союз Архитекторов совместно с организаторами юбилейной программы «EV100».

Программа «Хорошее общественное пространство» направлена на воплощение одного из приоритетов региональной политики Эстонии – возрождение центральных зон городов Эстонии. Построенные в рамках проекта пространства станут местами проведения культурных и общественных мероприятий, создав таким образом среду для развития бизнеса и гражданского общества, а также замедляя «истончение», характерное для многих городов Эстонии.

 

По информации Нарвской горуправы

 

 

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Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города
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