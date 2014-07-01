Велодорожка: пока в укороченном виде

Среда обитанияВелодорожка: пока в укороченном виде
Проект по созданию сети пешеходно-велосипедных дорожек в Нарвском регионе продолжается. Работы по проектированию сейчас находятся на стадии завершения. Параллельно выполняется экспертиза проектов велодорожек.
Фото: stena.ee
- На городском сайте был опубликован эскизный проект велодорожки. Мы рассчитывали на комментарии велосипедистов и иных заинтересованных лиц. К сожалению, ни одного предложения от горожан или некоммерческих объединений не поступило, - заметила Анне Веево, руководитель Службы проектов Департамента Развития и Экономики на инфочасе для журналистов.
По её словам, основное ходатайство будет подано по завершении всех проектных работ. Конкурс госпоставки на строительные работы 1-го этапа (дорожки на территории города Нарва) должен быть проведён уже летом этого года. Основное строительство запланировано на 2018 год. Проблема в части проектирования на территории Вайвара остается пока нерешенной.
- Уездная управа начала производство по факту неоднократного нарушения со стороны волости Вайвара своих обязанностей выдать условия проектирования и согласовать проект. Чем это завершится, неизвестно. Что касается вопроса, нужно ли проводить дополнительно публичное обсуждение детальной планировки (на что ссылается волость), то он поднимался Департаментом Шоссейных дорог. Данный маршрут полностью соответствует общей планировке. Когда проходило ее обсуждение со всеми инстанциями, в том числе с жителями волости, всё было согласовано. Поэтому в нашем конкретном случае никакой инициации новой схематической планировки, никакого широкого обсуждения не требуется.
Сейчас есть надежда, что после изменений, связанных с административной реформой и выборами, вопрос будет как-то решён. В любом случае Нарва начинает строить свою часть дорожки, на своей территории, уже в этом году. Соответственно, пока дорожка будет построена только до границы с волостью. Мы предупредили представителей Вайвара, что все несчастные случаи с велосипедистами, которые, не дай Бог, произойдут на их территории, будут лежать на совести принимающих решения чиновников, - сказала госпожа Веево.
На вопрос, как же будет выглядеть дорожка, если согласование так и не будет получено в ближайшее время, руководитель Службы проектов ответила просто: «У нас не по всей территории Эстонии дорожки пролегают, где-то они заканчиваются. Пока будет именно так».
Софья Боборенко
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