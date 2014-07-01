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Среда обитания
Нарва хочет реновировать два детсада

Дата публикации: Сегодня, 12:17

В рамках программы «Повышение энергоэффективности и использования возобновляемой энергии в зданиях детских садов», запущенной Центром инвестирования в окружающую среду (KIK), планируется реновация двух детских дошкольных учреждений Нарвы – Kakuke (Харидусе, 30) и Punamütsike (Виру, 4).

 

Нарва хочет реновировать два детсада

Иллюстративное фото

 

Субсидии выделяются на энергоресурсы, расходы по содержанию здания, а также на работы по реконструкции, сокращающие выбросы парниковых газов и повышающие энергосбережение и использование возобновляемой энергии.

Проектная заявка была подана в марте, решение о финансировании будет принято в конце мая этого года. При одобрении ходатайств строительные работы по реновации детского сада Kakuke планируется начать с февраля 2018 года. Начало строительных работ по реновации детского сада Punamütsike (Виру, 4) выпадает на октябрь 2017 года.

 

Нарва хочет реновировать два детсада

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