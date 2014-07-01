Новый вокзал должен быть готов к октябрю

Среда обитанияНовый вокзал должен быть готов к октябрю
На этой неделе заключён договор с нарвской фирмой AS Vant, которая начнёт строительные работы по возведению крытого перрона в ближайшее время. Компания AS Lemminkäinen Eesti, как планируется, займётся реконструкцией прилегающей к вокзалу территории.
Точной даты ещё нет
Проект реконструкции нарвских вокзалов, которые должны быть сведены в единый автобусно-железнодорожный терминал, предусматривает, что созданный терминал будет отвечать всем современным требованиям и повысит качество услуг общественного транспорта, сделает более приятным время ожидания. Город реконструирует территорию, непосредственно прилегающую к вокзалу. Согласно проекту, будет построен крытый перрон из бетона, металла и стекла, парковки для автобусов, автомобилей и велосипедов, велосипедные и пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение.
Однако конкретной даты начала строительных работ на инфочасе в городской управе всё же не прозвучало.
- В понедельник, 3 апреля, был подписан договор с фирмой AS Vant, которая будет возводить перрон. Мы планируем через неделю провести первое строительное совещание, где уже хотим видеть конкретный план по организации работ. Вторая часть проекта (дорожная) будет осуществляться другим подрядчиком, AS Lemminkäinen Eesti. С ним мы планируем заключить договор на этой неделе, - пояснила Анне Веево, руководитель службы проектов департамента экономики и развития Нарвской горуправы, заметив, что есть чёткая дата завершения проекта (конец сентября) и затягивать со строительством вокзала нельзя.
На 260 тысяч дороже
Напомним, что для того, чтобы снизить стоимость работ по реконструкции вокзала (первая поставка, проведенная в 2016 году, показала значительное превышение) было решено пересмотреть проект. В итоге был пропорционально уменьшен навес и убраны некоторые непервоочередные дорожные работы.
На строительные работы проект получил дополнительное финансирование из Программы «Развитие железнодорожного движения и объединение различных способов движения» в размере 160 000 евро и от города в размере 100 000 евро. Общая стоимость проекта составляет 1901600,00 евро.
Где купить билет?
- В договорах со строителями мы ставим условие, что автовокзал должен сохранить работающий режим. Мы постараемся сохранить существующую инфраструктуру как можно дольше. В момент, когда потребуется сдвинуть или убрать сооружение, где сейчас продаются билеты, билеты можно будет приобрести непосредственно в автобусе, - уточнила г-жа Веево.
Преобразится изнутри
За реконструкцию здания железнодорожного вокзала отвечает AS Eesti Raudtee. Сейчас проходит этап проектирования. По плану, строительные работы должны начаться в мае и закончиться к октябрю.
- Ожидается, что будет проведен ремонт только внутри правого крыла здания на первом этаже. Та часть, где размещаются пограничники, а также подвальный и чердачный этажи затронуты не будут. Отремонтируют крышу, буден обустроен доступ для людей с ограниченными возможностями (пандус). Часть стен внутри крыла будет снесена, - пояснила руководитель Службы.
В итоге в здании железнодорожного вокзала появятся зал ожидания, кассы, камеры хранения, кафе, туалеты и т.д. Непосредственным обустройством и развитием этой инфраструктуры должен заняться оператор вокзала, который будет выбран по открытому конкурсу сразу после того, как AS Eesti Raudtee завершит проектирование – так как именно на него ляжет обязанность привести помещения в окончательный вид.
Софья Боборенко
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