Коммунальная служба может вывезти мешки с прошлогодней листвой

Дата публикации: Сегодня, 11:34

С наступлением весеннего сезона в редакцию “Виру Проспекта” начинают активно поступают звонки от жителей Нарва-Йыэсуу по поводу уборки города.

Вывоз одного 250-литрового мешка с листвой, травой и мелкими ветками стоит 1.50 евро. Фото из архива «ВП»

А именно: будут ли в этом году на улицах города выставлены большие контейнеры для сбора мусора и листвы, как это практиковалось в прежние годы? Пройдет ли в городе общегородской субботник? Когда надо убирать придомовые территории и будут ли мешки с листвой, которые выставлялись раньше вдоль улицы, собираться какой-то фирмой целенаправленно?

За ответами на эти вопросы мы обратились в городскую управу курортного города.

Рийна Йоханнес, инфосекретарь городской управы Нарва-Йыэсуу:

- Хочу напомнить, что в прежние годы большие контейнеры выставлялись только для сбора крупногабаритного мусора, но не для листвы. Сейчас управа ищет возможности вернуться к этой практике. Если получится временно выставить какие-то емкости для крупногабаритного мусора, мы сразу же известим об этом горожан.

Что касается общегородских субботников, то они, конечно же, будут проходить, в том числе и в рамках общереспубликанской акции «Сделаем!» Но можно ее и не дожидаться. Мы приветствуем инициативу самих жителей: каждый может выбрать для себя, какую городскую территорию он хотел бы убрать. Но просим предварительно проконсультироваться и дать нам знать, где вы собираетесь поработать.

Что касается придомовых территорий, то они должны быть убраны к 15 мая (в осенний период срок этой уборки - 1 ноября). Наверное, нелишним будет напомнить, что убрать следует и территорию за вашим забором.

Опасные отходы (краски, старые аккумуляторы, лампы дневного света и проч.) принимаются бесплатно в пункте приема на Калда 30, он работает с 17.00 до 19.00.

Что касается уборки листвы. К сожалению, законодательство не позволяет штрафовать нерадивых и неряшливых хозяев участков: листва не представляет угрозы для здоровья и жизни людей или окружающей среды. Так что мы можем воздействовать только силой убеждения и призывать добровольно следовать правилам уважительного отношения к соседям и окружающим.

Но хочу напомнить, что можно обратиться в городскую управу за услугой по вывозу листвы, газонной травы и мелких веток. Их следует упаковать в 250-литровые мешки. Их вывезет коммунальная служба горуправы. Вывоз одного мешка стоит 1.50 евро, предварительная оплата производится в кассе в городской управе. Можно оплатить наличными, можно выписать счет. Справки по телефону 35 99 597.

Светлана Зайцева