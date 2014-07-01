Парковочный билет — по SMS

Дата публикации: Сегодня, 09:52

С 15 апреля начнется продажа парковочных билетов на летний сезон в Нарва-Йыэсуу.

Фото из архива «ВП»

Билеты эти с 2016 года существуют только в электронном виде, бумажных аналогов нет. Покупается парковочный билет следующим образом: надо отправить SMS- сообщение c номером своей машины на короткий телефонный номер 1902 и затем выбрать парковочный сезон: NJSUVI — на весь сезон, то есть с 1 мая по 30 сентября, NJKUU — на месяц, NJ — на один день. Полная стоимость билетов та же, что и в прошлом году: дневного билета — 3 евро, месячного — 20 евро, на весь сезон — 75 евро.

Однако в этом году дважды можно будет купить билеты по льготной цене: с 15 апреля по 14 мая билет на весь сезон будет стоить всего 20 евро; с 15 мая по 14 июня билет на весь сезон будет стоить 25 евро.

По словам инфосекретаря городской управы Нарва-Йыэсуу Рийны Йоханнес, дополнительные вопросы можно задать, послав письмо на адрес электронной почты parkla@narva-joesuu.ee или позвонив по телефону: 35 99 585, 35 99 597.