В Нарве мечтают заложить новый парк

Дата публикации: Сегодня, 17:31

Парк общественной инициативы Gloria в Нарве может появиться на нынешнем пустыре, который располагается между Спортхоллом, домом на ул. Вабадусе, 20 (где когда-то работала музыкальная школа) и Художественной галереей. Главное условие для его появления – активное участие горожан.

Семинар-тренинг проходил в игровой форме: так легче знакомиться и делиться идеями.

О том, что MTÜ UUS SILD в лице Владимира Наумова и Натальи Поляковой вышло с идеей создать парк общественной инициативы GLORIA, «Виру Проспект» писал в декабре прошлого года.

«Нам хотелось бы создать действительно новый городской парк - при активном участии горожан. Когда будет разрешение от городских властей, утверждена детальная планировка, когда будет ясно, что и где сажать, мы планируем пригласить всех желающих принять участие в обустройстве парка. Затем потребуется помощь волонтёров в уходе, поливе, обслуживании. Пока всё на уровне идеи, но саженцы уже подрастают», - рассказывала тогда «ВП» Наталья Полякова.

И вот, можно сказать, что первые шаги в этом направлении сделаны: в минувшее воскресенье, 19 марта, на Вабадусе, 20 (это здание сейчас получило название Дом свободного творчества) прошел семинар-тренинг для волонтеров, которые хотят поучаствовать в благом деле.

- Кстати, речь идет не только о парке Gloria. Наша цель - создать активную команду, которая в сотрудничестве с городскими структурами, представителями бизнеса, квартирных товариществ, учебных заведений, различных общественных организаций могла бы заниматься улучшением городской среды, благоустройством городских территорий, в том числе парковых, - уточняет Наталья Полякова.

На семинар-тренинг пришли около 20 человек - в основном молодежь, но были также и любители-садоводы. Кстати, к собравшимся присоединилась и гостья из Таллинна - ландшафтный архитектор Ольга (фамилию девушка просила не обнародовать), уроженка Нарвы. По ее словам, она увидела информацию о тренинге в Фэйсбуке и специально приехала в Нарву, потому что «давно искала возможность поучаствовать в благо- устройстве города», где она выросла и училась. Ольга рассчитывает, что ее профессиональные знания будут востребованы при создании ландшафтного проекта для будущего парка.

Работа на семинаре шла в командах. Мы решили поначалу ничем не ограничивать полет нашей фантазии - чтобы получить какие-то интересные идеи для развития городской территории в районе бастиона Глория, - рассказывает Наталья Полякова. - Мы рассуждали о парке как о зоне отдыха и зоне общения горожан с природой. Обсуждение велось в основном по поводу того, какие деревья, кусты хотелось бы нам там высадить. Пришли к выводу, что прежде всего - экзотические. Например, я мечтаю об абрикосовых деревьях, которые, представьте себе, вполне могут быть жизнеспособными в условиях нашего северного климата. Но у нашей молодежи родилась идея сделать там и что-то типа популярного парка развлечений - с канатами, веревочными лестницами и проч., с учетом того, что в этом районе есть ров и достаточно высокая точка на местности; кто-то предложил соорудить сцену-трансформер...

Наталья Полякова приглашает примкнуть к их команде волонтеров всех, кто неравнодушен к вопросам благо- устройства родного города и хочет содействовать этому идеями и делом:

- Скоро мы планируем создать свой сайт. А пока можете звонить мне по телефону 53 493 084 или писать по электронному адресу: nataja_pol@mail.ru. Информацию можете увидеть и здесь: facebook - www.facebook.com/narvapeoplesparks).

Надо отметить, что семинар- тренинг прошел в рамках международного проекта «People`s Parks» («Народные парки»), который начал свою работу в Нарве с января 2017-го и продолжится до конца этого года. Наряду с нарвским MTÜ «Uus Sild“ в нем участвуют некоммерческие организации «Шведско-Карельский бизнес-центр» из Петрозаводска и «MPN» из Копенгагена.

- Деятельность по созданию парка общественной инициативы Gloria в Нарве, конечно, не ограничится нашим участием в этом проекте, - объясняет Наталья Полякова. - Проект - это возможность получить необходимые знания для работы, которая рассчитана на долгие годы.

Что в итоге будет из себя представлять парк Gloria, говорить сегодня, понятное дело, рано. Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев объяснил «ВП», что общая планировка города предусматривает наличие зеленой зоны на территории между Спортхоллом, домом на ул. Вабадусе, 20 и Художественной галереей. «Но однозначно говорить о том, что именно здесь появится парк Gloria, я пока воздержусь: поскольку эта территория рассматривается как одно из потенциальных мест для возможного строительства Академии внутренней обороны. Однако то, что новый парк в Нарве будет и он будет разбит при активном участии горожан, почти не вызывает сомнений», - отметил главный архитектор.

Светлана Зайцева





