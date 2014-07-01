Порядок на одних парковках наводят за счёт других

Дата публикации: Сегодня, 13:26

В редакцию обратился читатель Юрий, рассказавший, что в одну из ночей на прошлой неделе его машину, оставленную на парковке, разбили неизвестные. Юрий сетует, что правила парковки в городе постепенно ужесточаются, и на ночь машину уже нельзя припарковать на больших стоянках с видеонаблюдением. Приходится оставлять её в небезопасных местах.

Юрий считает, что его машина не пострадала бы, если бы её можно было оставить на просматриваемой камерами бесплатной парковке. Фото читателя “НГ”

Из хулиганских побуждений

Машина, которая пострадала от рук хулиганов, была оставлена на ночь на стоянке, организованной на месте бывшего молокозавода в начале Таллиннского шоссе в Нарве.

- Около восьми утра 14-го марта мне звонят из полиции и спрашивают: машина с таким-то номером ваша? - рассказал Юрий. - Сходите, посмотрите на неё, потому что проезжавший мимо водитель увидел, что у вашей машины побиты стёкла и проколоты колёса.

В машине были разбиты все стёкла. На передней стойке остались две вмятины от чего-то округлого, возможно, от биты или чего-то подобного. Колёса, по мнению пострадавшего, были проколоты не ножом, а круглым в сечении предметом, вроде шила.

- Вокруг валялись осколки стекла. По телевидению часто показывают последствия терактов в разных странах - вот примерно так моя машина выглядела, - вспоминает Юрий свои ощущения. - Ущерб мне никто не компенсирует, потому что каско у меня не было - как-то всё денег на него не хватало.

Пострадавший говорит, что не понимает, кому и чем он мог так насолить. Видимо, его машину выбрали в качестве жертвы случайно. Почему - остаётся только гадать.

- Я знаю, что я не единственный пострадавший, - говорит он. - Работники автосервиса у центральной библиотеки рассказывали мне, что на их парковке также недавно разбили окно в одной машине, а ещё в одну залезли и пытались столкнуть с горки к Липовке. Но руль заблокировался, и машина упёрлась в дерево. Я думаю, чтобы поймать хулиганов, нужно, чтобы и другие пострадавшие обращались в полицию. И, конечно, чтобы обращались свидетели. Ведь завтра и их машина может пострадать.

Об очередном ужесточении правил парковки в городе в редакцию “НГ” сообщил также читатель Александр Заболоцкий. Он обратил внимание, что у торгово-офисного центра Kerese Keskus парковка в ночное время теперь тоже стала платной. Александр также считает, что ужесточение правил приносит горожанам лишь неудобства. Здесь стоит отметить, что правила парковки регулируются владельцами территорий, и в случае парковок перед Kerese Keskus и Fama - это частные фирмы. Парковку на Петровской площади регулируют городские власти.

Парковки ночью - закрытые или платные

Юрий считает, что риск таких случаев, как произошедший с его автомобилем, становится больше из-за того, что в городе появляется всё больше ограничений на парковку.

- Люди, которые по какой-то причине должны ночью оставить машину в центре Нарвы, например, из-за того, что ушли ночью через границу, начинают прятать машины по дворам - а там никто не гарантирует их сохранности, - рассуждает он. - Меня тоже не было в городе ночью. Если бы была такая возможность, я бы оставил машину на ночь на стоянке у “Фамы”, на Петровской площади ещё где-то, где есть камеры наблюдения. Но - нельзя. Я считаю, что запрет на ночную парковку на той же Петровской - в корне неверное решение. Всё-таки это территория, которая просматривается камерами наблюдения, значит, воры и хулиганы ещё подумают, прежде, чем что-то делать.

Николай Андреев





