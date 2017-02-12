Если улица переименована

Дата публикации: Сегодня, 09:45

В Нарве, в том числе и в садоводческих товариществах города, проводится упорядочение адресов, не соответствующих требованиям Закона о пространственных данных.

Нарвский торговый центр Fama и расположенный напротив него магазин Maxima X теперь находятся не на Таллиннском шоссе, а на улице Фама. Фото с сайта fama.ee

Цель этого закона - обеспечить единую идентификацию адресных объектов. Существует определенное количество баз данных, которые решили соединить между собой. Если вносится изменение в одну из баз, то соответствующие изменения должны автоматом распространяться и на другие базы.

В связи с упорядочиванием, систематизацией появились определенные правила. Например, дома на улице должны нумероваться от единицы и далее в сторону нарастания чисел, обязательно должны соблюдаться номера по четной и нечетной сторонам. Эти правила чаще все-таки соблюдались в городе, однако большое количество адресов в наших садоводческих товариществах новым правилам не соответствовало.

Как именно собственник узнает, что его адрес изменен?

О том, каким станет новый адрес, всех собственников, которых коснутся эти изменения, известят через председателей товариществ и сайт www.narvaplan.ee („Улицы города“, „Упорядочивание адресов»). Если выбрать конкретное садоводство, то откроется само решение о переименовании или его проект со старыми и новыми названиями. Там же есть схемы территорий со старой и новой нумерацией строений.

Волноваться из-за того, что в документах на недвижимость адрес не будет совпадать с вновь присвоенным, не стоит. Если сегодня человек оформил, например, дарственную, а завтра поменялся адрес этого участка, то это принципиально ничего не меняет. Кадастровая единица в Крепостной книге осталась под тем же регистровым номером, под которым она идентифицируется по всей Эстонии. Новой строчкой прописывается, каким стал этот адрес по данным Земельного департамента. Таким образом, привязка собственника к недвижимости не меняется.

Что делать после получения извещения?

В целом переименование улиц не должно привнести трудности для жителей, ведь все государственные регистры будут обновлены автоматически. Однако если у вас есть какие-либо обязательства или договоры, например, с банками или страховыми компаниями, предметом которых является ваша недвижимость, то проконсультируйтесь с договорной стороной, необходимы ли какие-либо действия с вашей стороны в связи с изменением её адреса.

Потребуется также заказать новую адресную табличку. Городские правила возлагают эти расходы на собственников зданий, а также предписывают внешний вид табличек. Информация о стилистике названий улиц и номеров домов в г. Нарва и техническом решении имеется на сайте Департамента архитектуры и городского планирования: www.narvaplan.ee

По информации Департамента архитектуры и городского планирования

