Как сэкономить на отоплении дома?

Среда обитанияКак сэкономить на отоплении дома?
Каждый год во время отопительного сезона мы сталкиваемся с одними и теми – же проблемами – высокими счетами за отопление. Не смотря на то, что отопительный сезон скоро закончится, счета, которые мы получаем, приводят нас в ужас и заставляют задуматься, что нужно сделать для того, чтобы и в этом и в следующем году счета были меньше. Не исключено, что в системе теплосбережения и отопления дома вы совершаете одну или несколько ошибок, которые вас заставляют платить больше или даже брать быстрый кредит (ātrais kredīts) для того, чтобы оплатить все счета или после оплаты счетов дожить до следующей зарплаты.
Многие считают, что единственный способ сэкономить на обогреве дома, это установить более эффективные системы отопления, но это не так. Для того, чтобы экономить, нужно еще избавится и от вредных привычек. Предложения, которые будут изложены ниже, вам выполнить будет на много удобней во время ремонта помещений, ну а некоторые из них будут связанны именно с вашим отношением к экономии тепла.
В вашем жилище отсутствуют счетчики тепловой энергии
Вы не сможете уменьшить сумму за отопления вашего жилища, если в нем не установлены счетчики тепловой энергии. Все мероприятия, которые вы проведете по экономии, будут иметь смысл только тогда, когда вы сможете оплачивать счета за фактически использованное тепло.
В вашем жилище отсутствуют термостаты
Если вы хотите экономить на отопление, то вам необходимо установить на батарею автоматический или ручной терморегулятор. Как вы уже догадались, он необходим для того, чтобы настроить и контролировать температуру в любом помещении. Более эффективными являются автоматические терморегуляторы для батарей, потому что они сами могут настраивать температуру радиатора в помещении в зависимости от температуры воздуха в помещении.
В вашем жилище слишком высокая температура
Чем выше температура в помещение, тем больше энергии вы израсходуйте для обогрева жилища, это понимают все. Каждый дополнительный градус на термометре повышает ваши расходы приблизительно на 5 – 7 процентов. Если вы хотите экономить на отоплении, то определите самую низкую температуру, при которой вы себя чувствуете комфортно и придерживайтесь ее. Самая высокая температура должна быть в ванной, приблизительно 22 градуса, а в других помещениях она может быть ниже, а в спальне еще ниже, приблизительно 18 градусов. Если в помещениях будет правильная температура, вы не только сэкономите деньги, но и улучшите свое здоровье.
Во время длительного отсутствия в вашем жилище слишком высокая температура
Кто из вас уменьшает подачу тепла в радиаторы во время длительного отсутствия? Наверняка, многие это делают, и наверняка, многие этого не делают. Если вы хотите экономить, то вы должны это делать обязательно. Когда уходите на работу, снизьте температуру в помещении до 17 градусов, и тем более делайте это тогда, когда уезжаете на выходные куда ни - будь отдыхать. Не переживайте - когда вернетесь, помещения быстро нагреются до начальной температуры, и вам не придется мерзнуть. Так поступая, вы не будите тратить свои деньги на отопление пустых комнат. Если уезжаете в командировку или в отпуск, то температуру можете снизить до 15 градусов, ниже не рекомендуется.
У вас в жилище закрытые источники тепла
Многие над этим даже не задумываются, но блокирование батарей мебелью является большой ошибкой. Летом это не имеет никакого значения, а вот зимой – большое. Любое заграждение, даже плотные шторы, могут препятствовать передаче тепла в помещение. Для того чтобы нагреть помещение, вам понадобятся более горячие радиаторы, а это значит, что ваши расходы увеличатся. Минимальное расстояние мебели от радиатора во время отопительного сезона должно быть 10 см.
Вы не правильно проветриваете помещение
Если на батареях установлены и используются автоматические терморегуляторы, то при длительном проветривание помещений, клапаны батарей нужно закрывать. Например, если вы в холодную погоду открыли окна на летнее проветривание и не закрыли клапан радиатора, то холодный воздух охладит термостат и он максимально откроется. А это значит, что радиаторы начнут нагреваться больше чем обычно, а тепло будет уходить в окно.
Используя эти советы, вам удастся сэкономить на отопление, а за сэкономленные деньги сможете приобрести другие необходимые товары и вам не придется брать потребительский кредит (patēriņa kredīts).
По информации CREDX.LV
Поворчим немного
И получилась бы по-настоящему Широкая Масленица...
Стоит ли собирать народ по одному и тому же поводу, но в разных местах?...
В мире
Пало хочет за пять лет привлечь в Эстонию 2000 специалистов...
Одной из обладающих высоким потенциалом стран является Украина....
Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации...
Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение. ...
Путин поздравил Кальюлайд и всех жителей Эстонии...
Об сообщило Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook....
Есть анекдот!
Может быть, все бы и обошлось......
Быть может, свадьба обошлась бы и без драки, но тут ди-джей включил Мортал Комбат....
ОТБОРное видео
Чудеса науки...
...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ
В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Пропала кошка
12.02.17 от дома 4 по улице Даумана. Не большая, серо-полосатая с белой грудкой (имя Зося). Могла быть вывезена на машине. Если располагаете какой либо информацией звоните 56479300
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Пенсионерка возьмёт в дар холодильник
Пенсионерка возьмёт в дар или недорого купит холодильник. Тел. 58091039
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
ЦУ “Александровская церковь” закрыто. Но двери самого...
Нарвское горсобрание закрыло за ненадобностью ЦУ “Александровская церковь”....
Скользкие вопросы дорог и тротуаров...
На инфочасе 20 февраля разговор шёл о состоянии городских дорог и тротуаров....
На внутриквартальные дороги выделено 150000 евро...
КТ, желающих получить городскую субсидию, просят поторопиться....