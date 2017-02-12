Как сэкономить на отоплении дома?

Дата публикации: Сегодня, 10:15

Каждый год во время отопительного сезона мы сталкиваемся с одними и теми – же проблемами – высокими счетами за отопление. Не смотря на то, что отопительный сезон скоро закончится, счета, которые мы получаем, приводят нас в ужас и заставляют задуматься, что нужно сделать для того, чтобы и в этом и в следующем году счета были меньше. Не исключено, что в системе теплосбережения и отопления дома вы совершаете одну или несколько ошибок, которые вас заставляют платить больше или даже брать быстрый кредит (ātrais kredīts) для того, чтобы оплатить все счета или после оплаты счетов дожить до следующей зарплаты.

Многие считают, что единственный способ сэкономить на обогреве дома, это установить более эффективные системы отопления, но это не так. Для того, чтобы экономить, нужно еще избавится и от вредных привычек. Предложения, которые будут изложены ниже, вам выполнить будет на много удобней во время ремонта помещений, ну а некоторые из них будут связанны именно с вашим отношением к экономии тепла.

В вашем жилище отсутствуют счетчики тепловой энергии

Вы не сможете уменьшить сумму за отопления вашего жилища, если в нем не установлены счетчики тепловой энергии. Все мероприятия, которые вы проведете по экономии, будут иметь смысл только тогда, когда вы сможете оплачивать счета за фактически использованное тепло.

В вашем жилище отсутствуют термостаты

Если вы хотите экономить на отопление, то вам необходимо установить на батарею автоматический или ручной терморегулятор. Как вы уже догадались, он необходим для того, чтобы настроить и контролировать температуру в любом помещении. Более эффективными являются автоматические терморегуляторы для батарей, потому что они сами могут настраивать температуру радиатора в помещении в зависимости от температуры воздуха в помещении.

В вашем жилище слишком высокая температура

Чем выше температура в помещение, тем больше энергии вы израсходуйте для обогрева жилища, это понимают все. Каждый дополнительный градус на термометре повышает ваши расходы приблизительно на 5 – 7 процентов. Если вы хотите экономить на отоплении, то определите самую низкую температуру, при которой вы себя чувствуете комфортно и придерживайтесь ее. Самая высокая температура должна быть в ванной, приблизительно 22 градуса, а в других помещениях она может быть ниже, а в спальне еще ниже, приблизительно 18 градусов. Если в помещениях будет правильная температура, вы не только сэкономите деньги, но и улучшите свое здоровье.

Во время длительного отсутствия в вашем жилище слишком высокая температура

Кто из вас уменьшает подачу тепла в радиаторы во время длительного отсутствия? Наверняка, многие это делают, и наверняка, многие этого не делают. Если вы хотите экономить, то вы должны это делать обязательно. Когда уходите на работу, снизьте температуру в помещении до 17 градусов, и тем более делайте это тогда, когда уезжаете на выходные куда ни - будь отдыхать. Не переживайте - когда вернетесь, помещения быстро нагреются до начальной температуры, и вам не придется мерзнуть. Так поступая, вы не будите тратить свои деньги на отопление пустых комнат. Если уезжаете в командировку или в отпуск, то температуру можете снизить до 15 градусов, ниже не рекомендуется.

У вас в жилище закрытые источники тепла

Многие над этим даже не задумываются, но блокирование батарей мебелью является большой ошибкой. Летом это не имеет никакого значения, а вот зимой – большое. Любое заграждение, даже плотные шторы, могут препятствовать передаче тепла в помещение. Для того чтобы нагреть помещение, вам понадобятся более горячие радиаторы, а это значит, что ваши расходы увеличатся. Минимальное расстояние мебели от радиатора во время отопительного сезона должно быть 10 см.

Вы не правильно проветриваете помещение

Если на батареях установлены и используются автоматические терморегуляторы, то при длительном проветривание помещений, клапаны батарей нужно закрывать. Например, если вы в холодную погоду открыли окна на летнее проветривание и не закрыли клапан радиатора, то холодный воздух охладит термостат и он максимально откроется. А это значит, что радиаторы начнут нагреваться больше чем обычно, а тепло будет уходить в окно.

Используя эти советы, вам удастся сэкономить на отопление, а за сэкономленные деньги сможете приобрести другие необходимые товары и вам не придется брать потребительский кредит (patēriņa kredīts).

По информации CREDX.LV