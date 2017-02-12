Электричество от солнечных батарей для КТ – это реально

Дата публикации: Вчера, 14:15

22 февраля 18 председателей квартирных товариществ из Нарвы отправились в Таллинн. Они посетили КТ «Ыйсмяэ, 11», где председатель Геннадий Вахер ознакомил их с системой солнечных панелей своего дома, благодаря которым товарищество само вырабатывает электроэнергию и горячую воду, а также продаёт часть электроэнергии.

Председатель КТ «Герасимова, 12» Ольга Никитина: здесь могли бы разместиться солнечные батареи. Софья Боборенко

Шаг за шагом к энергоэффективности

Ольга Никитина, председатель КТ домов по ул. Герасимова, 12 и 20, и Вадим Зрелов, председатель дома по ул. Уускюла, 1, поделились с читателями «НГ» своими впечатлениями от поездки.

Ольга Никитина:

- Во-первых, стоит сказать спасибо Харри Раудвере, Антону Праткунасу и Кредитно-сберегательному товариществу Эстонских квартирных товариществ, а также Тартускому кредитно-сберегательному товариществу (Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu и Tartu Hoiu-laenuühistu), которые организовали для нас эту поездку. До этого мы несколько раз по их инициативе собирались в НКТУ на обсуждение проекта по установке солнечных батарей. Даже если пока эта идея выглядит довольно сложной и дорогой, председателям необходимо быть в курсе новых направлений и возможностей. Кто знает - может, следующее поколение займётся установкой солнечных батарей на каждом доме, это станет обязательной частью энергопотребления в государстве?

Вадим Зрелов:

- Мы узнали, что создание системы использования солнечных батарей в доме Ыйсмяэ, 11 в Таллинне берёт начало ещё в 2000 году. Председатели из Нарвы с интересом посмотрели на этот экспериментальный дом, поднялись на крышу, спустились в подвалы, увидели своими глазами солнечные коллекторы и теплонасосы, то есть всю систему, благодаря которой в основном дом обеспечивает себя теплом и электричеством. КТ постоянно использует кредиты, работает с фондом Kredex, для того, чтобы иметь возможность получить определённый возврат по кредитам. К своему нынешнему состоянию дом пришёл не сразу, а поэтапно: сначала отремонтировали крышу, поменяли трубы, поставили алюминиевые радиаторы во всех квартирах, затем провели работы по реновированию фасада, установили солнечные панели для нагревания воды на крыше и электрические панели для выработки электрической энергии, а также теплонасосы. Сам дом небольшой, 30-квартирный, за всё это время (около 20 лет) для создания системы и на реновацию в общей сумме потребовалось около 200 тысяч евро. Установка только солнечных панелей для нагревания воды обходится в 20-30 тысяч.

Ольга Никитина:

- Председатель Геннадий Вахер, кандидат технических наук, энтузиаст, потрясающе умный человек, начавший заниматься всем этим на общественных началах, сам сделал расчёты. Примечателен тот факт, что на этапе начала проекта его поддержали абсолютно все жильцы, все 100 процентов. Он и для нас подготовил презентацию, всё подробно разъяснил. Самое главное, что мы из этого вынесли, – проект себя окупил. На сегодняшний день товарищество оплачивает коммунальные платежи вместе с процентами за кредит в том же размере, что и подобные дома без кредитов, но у него образуется даже остаток электроэнергии, который КТ продаёт государству. Сэкономленные деньги дом пускает на развитие системы и приведение здания и коммуникаций в порядок, а в ближайшее время, когда окупятся вложения, экономия станет ещё значительней.

В рамках Европейской энергетической стратегии к 2020 году энергия из возобновляемых источников в ЕС должна составлять 20 процентов от общего количества потребляемой энергии, а энергоэффективность зданий должна расти. Это касается не только общественных, но и жилых зданий, поэтому применение солнечных панелей приветствуется. Поддержка государственного фонда Кredex – одна из причин, по которой популярность установки солнечных батарей на крышах жилых домов растет и в Таллинне, и в Тарту. Больше информации можно узнать, обратившись к члену совета HLÜ Харри Раудвере по электронной почте harry@windrose.ee

Таллиннский опыт - в Нарву?

- Вам, как председателям, наверное, изначально было интересно, насколько был бы выгоден подобный проект в Нарве? По итогам поездки будете ли вы делиться впечатлениями и предлагать жильцам на общем собрании рассмотреть возможность запуска подобного проекта?

Ольга Никитина:

- Обязательно расскажем. Что касается собственно проекта, то тут есть факторы, влияющие на возможные решения собственников. В настоящий момент, во-первых, в Нарве расходы на тепло меньше, чем в Таллинне, во-вторых, в столице значительно выше, чем у нас, расходы на обслуживание и ремонтный фонд. Если там расходы на квадратный метр составляют более 1 евро, то у нас редко превышают 0,65 евро. Полагаю, что жители Нарвы в большинстве своём не имеют таких доходов, чтобы вложиться в проект, который окупится через 5-10 лет. На мой взгляд, подобные инициативы могут осуществиться у нас только при поддержке города или государственных фондов.

Вадим Зрелов:

- Товарищество по кредитованию HLÜ предложило бесплатно сделать расчёты по проекту установки солнечных батарей для дома, которым занимаюсь я. Член совета HLÜ Харри Раудвере также предлагал помощь в написании проекта для получения поддержки от фонда Kredex, а также обещал предоставить кредит КТ для его осуществления. После того, как появятся конкретные цифры, станет ясно, какой кредит необходимо будет взять, через какое время проект окупится, можно ли обойтись своими силами хотя бы в части проектной разработки. Тогда и будет понятно, стоит ли предлагать на общем собрании жильцам подобную систему для воплощения в жизнь.

Ольга Никитина:

- Технологии шагают вперёд, и нам надо пытаться не отставать. Солнечная энергия – экологически чистый ресурс,, её использование благотворно влияет на окружающую среду и уменьшает вредные выбросы в атмосферу. Думаю, следует быть оптимистами и рассматривать все возникающие возможности.

Беседовала Софья Боборенко