На внутриквартальные дороги выделено 150000 евро

Среда обитанияНа внутриквартальные дороги выделено 150000 евро
КТ, желающих получить городскую субсидию на реновацию внутриквартальных дорог, просят поторопиться подать соответствующие заявления в департамент городского хозяйства.
В списке выразивших желание получить помощь от города значатся 149 КТ. Список товариществ, уже представивших ходатайства, можно увидеть в интернете по адресу web.narva.ee/files/12210.pdf. Первым сорока КТ в списке до 10 апреля нужно подтвердить реновацию или отказаться от неё. Архив «ВП»
По словам Александра Черноситова, старшего специалиста по дорогам Департамента городского хозяйства, в бюджете этого года выделено 150 000 евро на реновацию внутриквартальных дорог, расположенных на территории квартирных товариществ. В 2016 году на средства бюджета были отремонтированы проезжие части четырнадцати КТ. По предварительным расчетам, в текущем году на эти деньги могут рассчитывать до 20 товариществ. Количество получивших субсидию варьируется год от года, оно зависит от площади проезжих частей, подлежащих ремонту.
|В случае сплошного асфальтирования дорожного полотна город оплачивает 75% от суммы работ, квартирное товарищество - 25%. При этом каждая сторона платит непосредственно подрядчику. В случае ямочного ремонта расходы по работам будут делиться 50% на 50%.
Необходимо подать заявление
- 26 января был обновлен и выставлен на городском сайте http://narva.ee/ru/goro-saninu/index:3/page:8789 список КТ, представивших ходатайства. Мы просим первые 40 КТ из данного списка предоставить в Департамент городского хозяйства заявление о реновации дорожного покрытия или отказ от проведения ремонтных работ на их территории до 10 апреля 2017 года, - говорит Александр Черноситов. - Некоторые товарищества по разным причинам отказываются от заявки или переносят работы на следующий год, нам же необходимо иметь ясную картину предстоящих работ. Если у председателей КТ возникнут какие- то вопросы, прошу напрямую обращаться ко мне по телефону 3599134.
- Дело в том, что город проводит один конкурс поставки на всех, поэтому ждём от заинтересованных лиц заявления и правильно оформленные документы, в частности, решение общего собрания в части финансирования в требуемом объёме. Просим КТ поторопиться с подачей соответствующего заявления, чтобы после 10 апреля можно было бы сразу объявлять конкурс и приступать к работам, - пояснила Татьяна Леннук, руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства.
Отказавшиеся отправятся в конец очереди
Речь идёт о средствах, выделяемых согласно документу «Условия и порядок финансирования реновации внутриквартальных дорог в городе Нарва», принятому в 2014 году. Напомним, что в случае сплошного асфальтирования дорожного полотна город оплачивает 75% от суммы работ, а товарищество - 25%. При этом каждая сторона платит непосредственно подрядчику. В случае ямочного ремонта расходы по работам будут делиться пополам, 50% на 50%. На данный момент в списке значатся 149 КТ, выразивших желание получить помощь от города. В этом году в работу будут приняты заявки товариществ, которые объявили о своем желании получить городскую помощь ещё в 2008 году.
Что станет с теми товариществами, которые отказались от своей очереди? Отправятся ли они в конец списка? На данный момент – нет, при отказе очередь просто сдвигается. Но, по словам работников департамента, в ближайшее время планируется внести изменения в Порядок с тем, чтобы отказавшиеся отправлялись в конец очереди.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
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