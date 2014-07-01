У садоводов Нарвы так и нет четкого представления о требованиях нового кодекса

Среда обитанияУ садоводов Нарвы так и нет четкого представления о требованиях нового кодекса
С тех пор как Нарвская горуправа объявила о том, что с января 2017 года она начинает работу по выявлению всех неоформленных и не внесенных в строительный регистр строений, напряжение, в котором нарвские садоводы и так живут в последнее время, усилилось еще больше.
Парник на дачном участке: сносить или регистрировать? Архив «ВП»
Чего боятся садоводы?
Если коротко: того, что их строения, не внесенные в строительный регистр, будут считаться незаконными, и что узаконить их и зарегистрировать просто не хватит средств.
По оценке Союза садоводческих товариществ Нарвы, около 3000 участков в нарвских СТ (из 7,5 тысяч домовладений, то есть почти половина) имеют строения, не внесенные в регистр. И теперь, грозятся нарвские чиновники, они начнут отслеживать ситуацию, проводить проверки товариществ и сами заносить их в регистр со статусом незаконных построек.
Второй момент, который вызывает невероятное беспокойство у садоводов, - это стоимость документов, которые, как уверяют чиновники, необходимы для регистрации строения. «Гос- пошлина за внесение в регистр – 500 евро, аудит – от 200 евро, плюс плата за новую геодезию, плата за проект или даже несколько проектов, если речь идет о регистрации нескольких объектов. А если еще добавить проект по электричеству, то суммы в итоге набегают такие, что и работающему человеку с приличной зарплатой они не покажутся маленькими. Что же говорить о пенсионерах – для них это просто астрономические суммы!» - говорит Елена Вальме, председатель Союза садоводческих товариществ Нарвы. Суммы, приводящие некоторых в панику. Ваш корреспондент наслышана даже о таких историях: пожилые садоводы, завидя на своей улице в СТ незнакомца или незнакомую машину, спешно покидают свой участок: а вдруг это проверяющий из горуправы, который сейчас начнет выяснять, требовать документы, штрафовать... Можно, конечно, с юмором отнестись к таким страхам. А можно понять, откуда они берутся, учитывая возраст и, соответственно, нервную систему многих владельцев садов.
Откуда повод для беспокойства?
Если коротко: беспокойство возникло из-за недопонимания, недостаточного знания и/или неверного толкования нового Строительного кодекса, согласно которому до 2020 года практически все строения должны быть внесены в республиканский строительный регистр (EHR). Разъяснения по этому поводу неоднократно давались нарвскими чиновниками на самых разных уровнях, но все они как-то не сложились в четкую картину.
- В прошлом году наш Союз садоводческих товариществ проводил встречу с госпожой Уускюла в зале городского собрания, где она долго и подробно объясняла нам требования нового закона, перечисляла, какие документы необходимо собрать для внесения зданий в регистр и проч. - рассказывает Е. Вальме. – Когда строится большой дом, требования иметь проект, в том числе и отдельный по электричеству, платить госпошлину, необходимость внесения его в регистр понятны. Но г-жа Уускюла проинформировала нас о том, что в регистр надо вносить все строения, расположенные на садовом участке - вплоть до беседки, уборной, навеса, забора, парника и чуть ли не флагштока. И это у всех садоводов вызвало шок.
Ведь до вступления в силу Строительного кодекса на малые строения (в разные годы их нормативы тоже разнились, но не превышали 20 метров)ни проектов, ни разрешений не требовалось, не заносились они и в строительный регистр, к тому же были иные строительные нормы.
- Но и по нынешнему Строительному кодексу (смотрите приложение) для строения до 20 кв. метров проект не нужен, достаточно просто уведомить об этом стройинспекцию: заполняется специальная форма, отсылается в инспекцию и все, - продолжает Елена Вальме. - Ко мне на прием приходит одна из владельцев садового участка и делится своими соображениями: я разберу свою старую деревянную беседку, говорит она, которую мы строили когда-то без всякого проекта, сложу на газоне доски как дрова и приглашу инспектора: мол, смотрите, у нас ничего кроме дома на участке нет. А через неделю опять соберем нашу старую беседку и, согласно требованиям нового Строительного кодекса, уведомим стройинспекцию: мы возвели вспомогательное строение до 20 метров. Нам так поступать?
«На усмотрение местного самоуправления»
- Садоводы находятся в замешательстве: так что в итоге делать со строениями до 20 кв. метров? Мы Союзом садоводов пытались выяснить, почему наши чиновники настаивают на их регистрации, - рассказывает Елена Вальме. - Дело в том, что в Строительном кодексе есть такая маленькая ссылка: на усмотрение местного самоуправления. Юрист волости Вайвара Марек Ранне, к которому мы обращались за консультацией, подтвердил: здания и коммуникации площадью меньше 20 кв. метров и не более 5 м высотой не должны вноситься в регистр. Но органы местного самоуправления вправе принять свое решение. Однако это до первого судебного разбирательства, уточнил юрист.
- И Нарва, видимо, опирается на свои регулирующие строительство документы —Руководство по регистрации строений, ранее не внесенных в регистр строений, Общую планировку, которые в каких-то моментах не стыкуются с новым Строительным кодексом, возникают разночтения, - считает председатель Союза СТ Нарвы. - По моей информации, в других самоуправлениях такого накала страстей по всем этим вопросам, как у нас в Нарве, нет.
Ей вторит и Маргарита Борисова, которая на протяжении многих лет была председателем Союза СТ, а сейчас является членом правления и председателем СТ «Березка».
- Главным нашим руководством в работе должен по идее быть Строительный Устав города, где было бы все четко расписано, - считает М. Борисова. - Он есть, но, видимо, требует корректировки с введением нового Строительного кодекса.
Елена Вальме говорит, что внести в строительный регистр строения на своем участке можно совершенно самостоятельно. «Я решила проэкспериментировать и занесла в заявку свой сарай. Получила ответ из регистра: сооружение площадью 15 кв. м регистрировать не надо».
Продолжают выяснять
Депутат Нарвского городского собрания Тамара Гордеева в октябре прошлого года отправила от фракции Kindlus запрос в городскую управу с целым списком (18 штук!) вопросов, с которыми в последнее время к депутатам обращались жители города, в основном собственники дачных строений. Большинство вопросов касаются все тех же строений площадью менее 20 кв. м, но есть и другие - связанные с тем, нужно ли вносить в регистр все изменения и платить госпо- шлину, если вы заменили окна и двери в здании, конструкцию крыши и ее покрытие, построили парник на кирпичном фундаменте или без него... И, наконец, когда Нарвская городская управа подготовит проект изменений к Строительному уставу г. Нарва и передаст его на утверждение городскому собранию? - задает вопрос депутат.
- Ответ на наш запрос мы получили, но он достаточно формален, и многие положения все равно требуют уточнений и разъяснений, - говорит Тамара Гордеева. - Планируем обратиться в министерство экономики и коммуникаций, а, может быть, даже к канцлеру права по поводу строений до 20 кв. метров, потому что это вызывает самое большое количество вопросов и разночтений. Вчитываясь в текст закона, я не вижу указания на то, что абсолютно все строения должны быть внесены в регистр, о чем говорят специалисты стройнадзора нашей горуправы.
Повторите, раз это надо
- Как не понимаю того, почему до сих пор надо держать людей, рядовых садоводов, в напряжении, не предоставляя им четкой и однозначно понятной информации на русском языке по новому Строительному кодексу, а также по поводу внесения в регистр построенных уже строений, - рассуждает депутат Гордеева. - Информация, отвечают из управы, есть в интернете на narvaplan.ee. Но многие ли из наших садоводов ( а это, мы же знаем, преимущественно пожилые люди) способны ее отыскать и верно истолковать? Говорят, информировали председателей СТ. Значит, мало, раз по-прежнему у народа столько вопросов и беспокойства. Люди часами простаивают в очереди к специалистам стройнадзора и нередко уходят без понимания, что от них в итоге требуют.
Светлана Зайцева
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