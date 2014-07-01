Здание для основной школы Эстонской гимназии: или строить, или перестраивать

Среда обитания / ОбразованиеЗдание для основной школы Эстонской гимназии: или строить, или перестраивать
Нарва получит 2 млн 272 тыс. евро от Министерства образования и науки для модернизации здания основной школы Нарвской Эстонской гимназии. Еще 450 тысяч в этот проект добавит местное самоуправление. А вот строить новое здание или преобразовывать имеющееся - пока под вопросом.
Два здания, где сейчас располагается Нарвская Эстонская гимназия, были построены в 1960 и 1962 году, а впечатление - что они относятся к совершенно разным временам. специалисты относят круглую башню не к разряду памятников старины, но к разряду архитектурно интересных сооружений. Светлана Зайцева
Реновировать, строить или сносить
Министерство образования и науки решило предоставить двадцати двум самоуправлениям 55,3 млн евро для поддержки масштабной модернизации школьных зданий. При этом - внимание! - речь идет о зданиях основных школ (не путать со строительством государственных гимназий). На взгляд министерства, эта программа решит сразу несколько глобальных задач: школьная сеть будет приведена в порядок, расходы самоуправлений на содержание школьных зданий будут сокращены, следовательно, больше денежных средств будет направлено непосредственно на нужды образования.
Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула главную задачу программы: «При помощи инвестиций мы сделаем основные школы более экономичными и удобными для обучения, дети смогут учиться в уютной и благоустроенной обстановке».
И в прошлом году само- управления, отказавшиеся от гимназической ступени или имеющие в своём ведомстве государственную гимназию, в рамках программы инвестиций могли ходатайствовать о субсидиях на реновацию, строительство или даже снос школьных зданий, чтобы привести их размеры в соответствие с изменением числа учеников.
Нарва также не осталась в стороне от этого процесса.
Сначала Эстонская, потом Кесклиннаская
- Как только был открыт первый тур подачи заявок в программу, мы сразу же ходатайствовали о получении инвестиций для реновации здания нынешней Эстонской гимназии, где работает основная школа и пока есть гимназическая ступень. Министерство выделило нам 2 млн 272 тыс. евро. К ним самоуправление добавит свою долю самофинансирования — это 450 тыс. евро, - рассказал «ВП» вице-мэр Нарвы по образованию Вячеслав Коновалов. - В текущем году будет открыт второй тур конкурса. Город также будет в нем участвовать. Планируем ходатайствовать о субсидии на реновацию здания Кесклиннаской гимназии.
Вице-мэр объясняет, почему выбраны здания именно этих нарвских школ:
- Как известно, в Нарве планируется строительство двух государственных гимназий. Предполагается, что одна из них будет построена там, где сейчас находится Эстонская гимназия, другая — за зданием нынешней Кесклиннаской гимназии, где сейчас стоят практически пустующие дома Пушкина, 31 и Пушкина, 33. Представляется, что это рационально: привести в порядок здания основных школ, которые будут располагаться рядом с построенными новыми зданиями гимназий. Тем более что государство не предусматривает строительство в гимназиях спортивных залов или возведение иных спортобъектов.
А в рамках модернизации зданий основных школ мы можем сделать спортивные залы, которыми будут пользоваться и гимназисты, и школьники.
По словам Вячеслава Коновалова, пока город не принял решения относительно здания Эстонской гимназии: модернизировать его или сносить?
- Детальная планировка участка, где находится школа, инициирована еще осенью прошлого года, но пока не проведена. Скоро там начнутся археологические изыскания, поскольку Эстонская гимназия находится в черте Старого города, - уточняет вице-мэр.
По словам В. Коновалова, проект модернизации здания основной школы Эстонской гимназии должен быть реализован к 2020 году.
Отнестись рационально
«ВП» поинтересовался у директора Эстонской гимназии Уты Кроон-Ассафрей, приветствует ли она строительство нового здания для основной школы или она за модернизацию нынешнего?
Ута Кроон-Ассафрей:
- С одной стороны, хотелось бы сохранить старое здание (между прочим, я здесь с 1973 года, здесь училась, теперь работаю). Но с другой, надо отдавать себе отчет в том, что оно было повреждено во время взрыва в 90-х гг., и не получится ли так, что через 10 лет после капитальной модернизации это даст о себе знать? Наша гимназия была построена в 60-х годах в расчете на 600 учеников. Поэтому у нас такие просторные коридоры, рекреации. Но при нынешнем количестве детей в них нет надобности. А счета за отопление у нас огромные. Думаю, в новом здании школьное пространство может быть организовано более рационально. Однако как человек, мыслящий экономическими категориями, не верю, что за 3 млн евро можно построить новую школу, да еще ее и оборудовать. Вопрос в качестве будущего архитектурного проекта и затем в качестве строительства. Признаться, я видела много новых зданий школ в разных городах Эстонии и от многих из них не в восторге. И еще одно опасение - а хватит ли денег на спортзал для новой школы?
Наша справка:
В рамках получивших субсидии проектов первого тура будет реконструировано и построено более 61 000 квадратных метров экономичных школьных площадей.
Объём инвестиций двух туров ходатайств вместе с собственным участием составит в общей сложности около 106 миллионов евро, из которых 92 миллиона евро поступит из средств Европейского фонда регионального развития.
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Светлана Зайцева
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