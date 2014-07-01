Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Среда обитания / Образование
Здание для основной школы Эстонской гимназии: или строить, или перестраивать

Дата публикации: Сегодня, 11:03

Нарва получит 2 млн 272 тыс. евро от Министерства образования и науки для модернизации здания основной школы Нарвской Эстонской гимназии. Еще 450 тысяч в этот проект добавит местное самоуправление. А вот строить новое здание или преобразовывать имеющееся - пока под вопросом.

 

Здание для основной школы Эстонской гимназии: или строить, или перестраивать

Два здания, где сейчас располагается Нарвская Эстонская гимназия, были построены в 1960 и 1962 году, а впечатление - что они относятся к совершенно разным временам. специалисты относят круглую башню не к разряду памятников старины, но к разряду архитектурно интересных сооружений. Светлана Зайцева

Реновировать, строить или сносить

Министерство образования и науки решило предоставить двадцати двум самоуправлениям 55,3 млн евро для поддержки масштабной модернизации школьных зданий. При этом - внимание! - речь идет о зданиях основных школ (не путать со строительством государственных гимназий). На взгляд министерства, эта программа решит сразу несколько глобальных задач: школьная сеть будет приведена в порядок, расходы самоуправлений на содержание школьных зданий будут сокращены, следовательно, больше денежных средств будет направлено непосредственно на нужды образования.

Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула главную задачу программы: «При помощи инвестиций мы сделаем основные школы более экономичными и удобными для обучения, дети смогут учиться в уютной и благоустроенной обстановке».

И в прошлом году само- управления, отказавшиеся от гимназической ступени или имеющие в своём ведомстве государственную гимназию, в рамках программы инвестиций могли ходатайствовать о субсидиях на реновацию, строительство или даже снос школьных зданий, чтобы привести их размеры в соответствие с изменением числа учеников.

Нарва также не осталась в стороне от этого процесса.

Сначала Эстонская, потом Кесклиннаская

- Как только был открыт первый тур подачи заявок в программу, мы сразу же ходатайствовали о получении инвестиций для реновации здания нынешней Эстонской гимназии, где работает основная школа и пока есть гимназическая ступень. Министерство выделило нам 2 млн 272 тыс. евро. К ним самоуправление добавит свою долю самофинансирования — это 450 тыс. евро, - рассказал «ВП» вице-мэр Нарвы по образованию Вячеслав Коновалов. - В текущем году будет открыт второй тур конкурса. Город также будет в нем участвовать. Планируем ходатайствовать о субсидии на реновацию здания Кесклиннаской гимназии.

Вице-мэр объясняет, почему выбраны здания именно этих нарвских школ:

- Как известно, в Нарве планируется строительство двух государственных гимназий. Предполагается, что одна из них будет построена там, где сейчас находится Эстонская гимназия, другая — за зданием нынешней Кесклиннаской гимназии, где сейчас стоят практически пустующие дома Пушкина, 31 и Пушкина, 33. Представляется, что это рационально: привести в порядок здания основных школ, которые будут располагаться рядом с построенными новыми зданиями гимназий. Тем более что государство не предусматривает строительство в гимназиях спортивных залов или возведение иных спортобъектов.

А в рамках модернизации зданий основных школ мы можем сделать спортивные залы, которыми будут пользоваться и гимназисты, и школьники.    

По словам Вячеслава Коновалова, пока город не принял решения относительно здания Эстонской гимназии: модернизировать его или сносить?
- Детальная планировка участка, где находится школа, инициирована еще осенью прошлого года, но пока не проведена. Скоро там начнутся археологические изыскания, поскольку Эстонская гимназия находится в черте Старого города, - уточняет вице-мэр.

По словам В. Коновалова, проект модернизации  здания основной школы Эстонской гимназии должен быть реализован  к 2020 году.

Отнестись рационально

«ВП» поинтересовался у директора Эстонской гимназии Уты Кроон-Ассафрей, приветствует ли она строительство нового здания для основной школы или она за модернизацию нынешнего?

Ута Кроон-Ассафрей:

- С одной стороны, хотелось бы сохранить старое здание (между прочим, я здесь с 1973 года, здесь училась, теперь работаю). Но с другой, надо отдавать себе отчет в том, что оно было повреждено во время взрыва в 90-х гг., и не получится ли так, что через 10 лет после капитальной модернизации это даст о себе знать? Наша гимназия была построена в 60-х годах в расчете на 600 учеников. Поэтому у нас такие просторные коридоры, рекреации. Но при нынешнем количестве детей в них нет надобности. А счета за отопление у нас огромные. Думаю, в новом здании школьное пространство может быть организовано более рационально. Однако как человек, мыслящий экономическими категориями, не верю, что за 3 млн евро можно построить новую школу, да еще ее и оборудовать. Вопрос в качестве будущего архитектурного проекта и затем в качестве строительства. Признаться, я видела много новых зданий школ в разных городах Эстонии и от многих из них не в восторге. И еще одно опасение - а хватит ли денег на спортзал для новой школы?

 

Наша справка:

В рамках получивших субсидии проектов первого тура будет реконструировано и построено более 61 000 квадратных метров экономичных школьных площадей.
Объём инвестиций двух туров ходатайств вместе с собственным участием составит в общей сложности около 106 миллионов евро, из которых 92 миллиона евро поступит из средств Европейского фонда регионального развития.
www.hm.ee

 

Светлана Зайцева

Похожие новости
Комментарии (1)
avatar сергей Сегодня, 15:40
Цитировать
Надо полагать, что если что, денег добавят. Очень нужное дело. А для нужного дела денег не жаль.
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
ноль + пять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Стало известно о российско-израильском «кодексе поведения»...

Intelligence online сообщил о наличии секретного соглашения между Россией и Израилем....

0 40 / Подробнее...

СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...

Сначала должен быть окончательно одобрен режим приостановки....

0 114 / Подробнее...

Британский парламент проголосовал за начало "брексита"...

Законопроект правительства поддержали 498 депутатов, против выступили 114....

0 100 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Чудеса XXI века...

Недавно гостил у дочери. Попросил у нее газетум -Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!....

0 88 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Притяжение

(2017) фантастика

Лего Фильм: Бэтмен

(2017) мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

На пятьдесят оттенков темнее

(2017) драма, мелодрама

Джон Уик 2

(2017) боевик, триллер, криминал

Балерина

(2016) мультфильм, мюзикл, приключения, семейный  

Невеста

(2017) ужасы, триллер
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ

В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Выбор редакции

Застройщики Усть-Нарвы по-прежнему надеются на россиян...

"ВП" продолжает разговор о состоянии местного рынка недвижимости....

1 319 / Подробнее...

+Галерея. С новыми вызовами поможет справляться старый метод...

Шахта «Эстония» сумела существенно повысить эффективность добычи сланца....

0 359 / Подробнее...

Нарва потеряла более 1000 жителей за год...

Антс Лийметс представил самые свежие статистические данные по городу....

0 731 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100