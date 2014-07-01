Нарва потеряла более 1000 жителей за год

Дата публикации: Сегодня, 08:29

Антс Лийметс, городской секретарь Нарвы, на инфочасе для прессы 23 января представил самые свежие статистические данные по городу. Согласно им, Нарва недосчиталась в новом году 1008 человек.

Если сохранится тенденция 2016 года, то уже к 2030 году в Нарве останется менее 50 тысяч человек. Архив «ВП»

Если посмотреть цифры, то видно, что эта тысяча складывается из двух факторов. Первый – отрицательный прирост населения. В 2016 году родилось 476 детей, при этом умерло 824 человека, итого – минус 348 жителей. Ожидать бэби-бума и роста населения не приходится: женщин детородного возраста в Нарве почти в два раза меньше, чем пенсионеров.

Второй фактор – механическое передвижение населения. То есть люди по семейным и рабочим обстоятельствам переезжают с места на место, и по этой причине в общей сложности Нарва потеряла 660 человек. В Таллинн уехали 555 человек, за границу - 291 человек, в Нарва-Йыэсуу - 139, в волость Вайвара - 76 человек. Также нарвитяне уезжали в Кохтла-Ярве (46), Йыхви (21), Тарту (17) и Силламяэ (13).

Однако наблюдается и обратный процесс. Из этих же городов люди переезжали на постоянное место жительство к нам: 136 человек – из Таллинна, 138 – из-за границы, 63 – из Нарва-Йыэсуу, 21 человек переехал из Вайвара, 38 – из Кохтла-Ярве, 34 – из Силламяэ.

Людей без гражданства стало меньше

По официальным данным, население Нарвы по состоянию на 1 января 2017 составляет 59,5 тысяч человек. Из них 47,5 процентов (или 28,3 тысяч человек) - это граждане ЭР, 36,2 процентов (21,5 тысяча) – граждане РФ, людей без гражданства насчитывается 14,3% (8,5 тысяч).

- Людей без гражданства стало в два раза меньше. Что касается российских граждан, то раньше часто брали гражданство с той целью, чтобы получать российскую пенсию. Теперь обстоятельства изменились, и интерес к российскому гражданству расти не будет, - пояснил городской секретарь.

Людей без адреса стало больше

Печально: в полку лиц без определённого места жительства прибыло. Прирост – 65 человек, не имеющих регистрации.

- Это значит, что эти люди жили в Нарве и имели регистрацию, а потом по каким-то обстоятельствам её лишились. Обычно речь идёт о людях, которые по суду были выселены из квартиры, и теперь их официальный адрес – просто город Нарва, - разъяснил г-н Лийметс.

72 национальности

В городе проживают люди 72 национальностей, 82,8% из них – русские. Эстонцев проживает 3,6%. При этом своим родным языком эстонский называют только 1,9% населения.

- Деликатные данные вносятся со слов человека. Возможно, некоторое число людей причисляет себя к эстонцам, но родным языком считает другой, - объяснил это противоречие г-н Лийметс.

Украинцев в Нарве проживает 2,4 % (1,4 тыс. человек), беларусов – 2,0%. Представителей других национальностей - менее 2 процентов.

Девочек рождается больше

- Хочу обратить внимание на такой интересный факт. Количество мужчин из года в год рождается всё меньше. Если бы я был господином Мангом (известный эстонский предсказатель – ред.), то сказал бы, что нас ждут мирные годы. Как говорят, если рождается много мальчиков, то жди войны. Но я не Манг, и ограничусь тем, что обращу ваше внимание на это обстоятельство, - пошутил г-н Лийметс.

Отметили 100-летие

Старейшими жителями Нарвы являются Линда Смыкова и Зинаида Михалкина, отметившие в прошлом году 100-летние юбилеи. Павел Кравцов, который уже отметил в этом году 95-летие, считается самым старшим среди мужчин.

Софья Боборенко