Нарва потеряла более 1000 жителей за год

Среда обитания / Чиновник отвечает читателюНарва потеряла более 1000 жителей за год
Антс Лийметс, городской секретарь Нарвы, на инфочасе для прессы 23 января представил самые свежие статистические данные по городу. Согласно им, Нарва недосчиталась в новом году 1008 человек.
Если сохранится тенденция 2016 года, то уже к 2030 году в Нарве останется менее 50 тысяч человек. Архив «ВП»
Если посмотреть цифры, то видно, что эта тысяча складывается из двух факторов. Первый – отрицательный прирост населения. В 2016 году родилось 476 детей, при этом умерло 824 человека, итого – минус 348 жителей. Ожидать бэби-бума и роста населения не приходится: женщин детородного возраста в Нарве почти в два раза меньше, чем пенсионеров.
Второй фактор – механическое передвижение населения. То есть люди по семейным и рабочим обстоятельствам переезжают с места на место, и по этой причине в общей сложности Нарва потеряла 660 человек. В Таллинн уехали 555 человек, за границу - 291 человек, в Нарва-Йыэсуу - 139, в волость Вайвара - 76 человек. Также нарвитяне уезжали в Кохтла-Ярве (46), Йыхви (21), Тарту (17) и Силламяэ (13).
Однако наблюдается и обратный процесс. Из этих же городов люди переезжали на постоянное место жительство к нам: 136 человек – из Таллинна, 138 – из-за границы, 63 – из Нарва-Йыэсуу, 21 человек переехал из Вайвара, 38 – из Кохтла-Ярве, 34 – из Силламяэ.
Людей без гражданства стало меньше
По официальным данным, население Нарвы по состоянию на 1 января 2017 составляет 59,5 тысяч человек. Из них 47,5 процентов (или 28,3 тысяч человек) - это граждане ЭР, 36,2 процентов (21,5 тысяча) – граждане РФ, людей без гражданства насчитывается 14,3% (8,5 тысяч).
- Людей без гражданства стало в два раза меньше. Что касается российских граждан, то раньше часто брали гражданство с той целью, чтобы получать российскую пенсию. Теперь обстоятельства изменились, и интерес к российскому гражданству расти не будет, - пояснил городской секретарь.
Людей без адреса стало больше
Печально: в полку лиц без определённого места жительства прибыло. Прирост – 65 человек, не имеющих регистрации.
- Это значит, что эти люди жили в Нарве и имели регистрацию, а потом по каким-то обстоятельствам её лишились. Обычно речь идёт о людях, которые по суду были выселены из квартиры, и теперь их официальный адрес – просто город Нарва, - разъяснил г-н Лийметс.
72 национальности
В городе проживают люди 72 национальностей, 82,8% из них – русские. Эстонцев проживает 3,6%. При этом своим родным языком эстонский называют только 1,9% населения.
- Деликатные данные вносятся со слов человека. Возможно, некоторое число людей причисляет себя к эстонцам, но родным языком считает другой, - объяснил это противоречие г-н Лийметс.
Украинцев в Нарве проживает 2,4 % (1,4 тыс. человек), беларусов – 2,0%. Представителей других национальностей - менее 2 процентов.
Девочек рождается больше
- Хочу обратить внимание на такой интересный факт. Количество мужчин из года в год рождается всё меньше. Если бы я был господином Мангом (известный эстонский предсказатель – ред.), то сказал бы, что нас ждут мирные годы. Как говорят, если рождается много мальчиков, то жди войны. Но я не Манг, и ограничусь тем, что обращу ваше внимание на это обстоятельство, - пошутил г-н Лийметс.
Отметили 100-летие
Старейшими жителями Нарвы являются Линда Смыкова и Зинаида Михалкина, отметившие в прошлом году 100-летние юбилеи. Павел Кравцов, который уже отметил в этом году 95-летие, считается самым старшим среди мужчин.
Софья Боборенко
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