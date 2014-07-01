Нарва взяла курс на полную вырубку тополей и заменную посадку

Дата публикации: Вчера, 11:24

Как мы и обещали в предыдущем номере газеты от 12 января, продолжаем разговор с городским садовником Нарвы Людмилой Мориной на волнующую горожан тему - обрезку и вырубку деревьев.

Да, сейчас это дерево, подвергшееся обрезке, выглядит не очень красиво, но весной, будем надеяться, картина изменится. Светлана Зайцева

Прошли специальное обучение

Многие нарвитяне в соцсетях выражают недовольство и даже больше – негодование тем, как в Нарве проводится обрезка и вырубка деревьев. Однако, убеждена городской садовник Людмила Морина, всё делается так, как надо.

- В 2016 году впервые за 20 лет в Нарве на русском языке проводилось бесплатное обучение по специальности «арбористика». В рамках европейского проекта специалисты 5 нарвских фирм прошли обучение у специалистов Лууаского лесоводческого колледжа по специальности «Посадка и уход за деревьями в городских условиях». Представители Нарвской горуправы тоже присутствовали на занятиях, чтобы быть в курсе, - рассказала г-жа Морина.

Она напомнила, что договоры на текущее обслуживание зелёных зон на всех городских территориях заключёны с марта 2015 до декабря 2018 г. Основными подрядчиками по ним выступают OÜ N&V и OÜ Gulib.

– Я считаю, что подрядчики справляются с требованиями и обязанностями, указанными в договорах, удовлетворительно. Мы стараемся не говорить в таких случаях слово «хорошо». К сожалению, очень много у нас в городе людей, которые почему-то видят только негатив и выражают его. Те, кому нравятся перемены, не сообщают о своих положительных впечатлениях во всеуслышание, - заметила специалист.

«Творим безобразие»?

В 2016 г. обработке подверглись 2060 деревьев, из них обрезано было 1454 дерева, вырублено 410 деревьев, удалили 47 пней.

Как раз самую острую критику и недовольство некоторые горожане выражают по поводу обрезки деревьев. Она вызывает много нареканий потому, что остаётся всего лишь малая часть от кроны, деревья выглядят, по меткому определению одной из наших читательниц, «пальмами». Есть претензии и к тому, что наряду со старыми, обрезаются и живые ветви, причём места среза ничем не обрабатываются.

Однако у специалистов есть своё объяснение тому, почему так происходит.

- Давайте взглянем на липы, растущие по ул. Кересе, это уже не аллея, а лес над тротуаром. Нравится ли вам эта аллея с точки зрения декоративности? Разная высота деревьев, ветви спутаны, убирать тротуар техникой почти невозможно. Есть ряд требований к тому, как должна выглядеть аллея в городе, мы не сами это придумали. (Подробнее о требованиях закона в материале, опубликованном в предыдущем выпуске газеты - ред.). Но когда мы приступаем к аллейной обрезке деревьев, то получается, что мы «творим безобразие». Многие деревья - в плохом, больном состоянии, а мы обязаны вырезать все сухие ветки, и иногда от дерева почти ничего не остаётся. А ещё они должны выглядеть красиво, гармонировать с соседними насаждениями, чего иногда тоже трудно достичь, - объясняет г-жа Морина.

Тут, конечно, можно возразить, что деревья в городе выполняют не только декоративную функцию, но и утилитарную: чем больше листьев, тем лучше защита от солнца в жаркий денёк, да и кислород не ствол вырабатывает. Понятно, что часть горожан отнесутся к такой «стрижке» с явным неудовольствием. С другой стороны, вспомните, как много было недовольства и возмущения от населения по поводу замкового парка – а теперь, по прошествии некоторого времени, он радует глаз.

Не нравится людям и то, что активно вырубаются деревья, которые могли бы и дальше «работать» на горожан.

Однако, по словам специалиста департамента, в Нарве довольно много деревьев больных: гниль изнутри, поражение грибковыми инфекциями стволов и кроны. Большинство деревьев находятся в таком возрасте, когда исправить их состояние какими-то мероприятиями – сложно. Чаще всего их надо менять, так как они могут быть опасными.

- Падающие деревья в городе – это беда, это форс-мажор. Могут быть несчастные случаи, обрывы линий электропередач. Поэтому все деревья, которые представляют опасность, мы будем удалять, - заявила городской садовник.

«Хрупкие» тополи

Нарва взяла курс на полную вырубку тополей.

- Мы склоняемся к мысли, что тополя лучше вырубать, а не обрезать. Почти на всех территориях они взрослые, большие, но хрупкие, потому и представляют опасность для пешеходов, автомобилей и линий электропередач. Например, в плане работ 2017 года стоит проспект Выйду, где все оставшиеся тополя будут удалены и вместо них появятся другие деревья. Из-за того что многие деревья по этой улице до сих пор находятся «на сетях», мы не сможем высадить новые породы на прежнее место, раз уж мы взялись приводить территорию в соответствие с правилами и законами, - объяснила специалист.

Большое количество тополей есть ещё на ул. Сепа, рядом с бастионом Глория, встречаются они и на территории детских учреждений, на частной земле – у бывшей 7 школы.

- Что будут делать собственники с этими огромными красавцами, не знаю, возможно, тоже вырубать. Что касается улицы Калда – мы постарались выровнять и обрезать растущие там тополя, но они не выглядят декоративно - ни зимой, ни летом. Считаю, что лучше их тоже убрать, другой вопрос, чем их заменить. Ширина зелёной зоны там очень мала, логично или сажать такие пирамидальные формы, как мы посадили на Раху (корневая система и крона уместятся), но с другой стороны улицы там растут липы, крону которых мы формируем чётко – и общий вид будет некрасивый. Возможно, придётся заменять деревья с обеих сторон. Этот вопрос требует серьёзного обдумывания, решение ещё не принято, - сказала Людмила Морина.

Более 300 новых деревьев за 2 года

Однако деревья в прошлом году не только вырубали, но и сажали. 152 саженца появились на ул.Раху, на проспекте Кангеласте, на ул.Даумани и Пушкини, в сквере Пяхклимяэ, парке Выйду, на Креэнхольми 31а, Уускюла 2а и 15а. В следующем году планируется посадить около 155-160 деревьев - окончательное количество зависит от согласования с сетевиками. Места посадки согласованы с главным архитектором и городским художником. Новые берёзы, клёны, каштаны, липы, декоративные яблони, сливы, ели, голубые ели, черёмуха появятся в районе Спортхолла, парка у ДК «Ругодив», парка на Мыйза, в сквере Пяхклимяэ, на проспекте Выйду, по ул. Креэнхольми, 46. Как и в 2015-2016 годах, в 2017 году различной обработке подвергнутся ещё 2060 деревьев.

Стали делать заменную посадку

Ещё одной положительной новостью, считает г-жа Морина, стал тот факт, что всё больше нарвитян понимают значение для города заменной посадки:

- Наконец-то произошёл сдвиг в этом вопросе моя коллега Ирина Маслова на протяжении полутора лет выдавала т.н. «порубочные билеты» или разрешения на вырубку и обрезку на частных территориях. Напомню, что по постановлению Нарвского горсобрания мы имеем право назначать заменную посадку в случаях объективной необходимости вырубить старое дерево. Если раньше владельцы частных территорий и представители КТ к этому относились скептически и заменная посадка осуществлялась очень редко, то сейчас мы наконец-то смогли донести до людей, что это крайне важный момент. 74 высаженных дерева за 2016 год – это, если не побояться выглядеть нескромно, уже определённая победа департамента, - заметила она.

По словам городского садовника, ситуации с заменой бывают разными. Если нет возможности посадить дерево на прежнее место (например, из-за коммуникаций) и на частной территории нет подходящего места, то специалисты департамента городского хозяйства предоставляют возможность сделать это на городской территории – или рядом с домом, или вдалеке, как продолжение городских посадок. В общем случае требуется заменить убранное дерево равнозначным, но иногда специалисты департамента могут в документе указать более ценную породу – это зависит от места высадки. Предпочтительно, чтобы рядом стоящие деревья были одного вида.

За прошлый год такую работу провели 17 КТ, фирма VANT и одно частное лицо. Ещё 12 КТ перенесли заменную посадку на весну 2017 года.

Софья Боборенко

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