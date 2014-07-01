Нарва-Йыэсуу намерено перейти на отопление древесной щепой

Дата публикации: Вчера, 10:33

Вид на променад в Нарва-Йыэсуу. Фото из архива "ВП"

Городское собрание Нарва-Йыэсуу утвердило программу по развитию теплового хозяйства составленную независимым экспертом в сотрудничестве с городскими властями и энергетическим предприятием Adven Eesti. Программа предусматривает масштабные инвестиции.

Согласно разработанной программе, в городе планируется построить современную и экологичную котельную центрального отопления где в качестве топлива будет использоваться древесная щепа. Руководитель проекта со стороны Adven Eesti Арбо Рейно отметил, что в пользу древесный щепы говорит её стоимость. "Из всех находящихся сейчас на рынке видов топлива, стоимость щепы является самой стабильной. Благодаря этому можно обеспечить жителей теплом по разумной цене. Кроме того, древесина является местным топливом, это возобновляемый природный ресурс и её использование экологично", - сказал Рейно.

По предварительной оценке, стоимость новой котельной составит почти миллион евро. В то же время, программа по развитию предусматривает подсоединение всех новых потребителей к сети центрального отопления, чтобы обеспечить в курортном центре максимально экологичное снабжение теплом.

По словам Рейно, программа по развитию является необходимым условием для того, чтобы энергетическое предприятие могло ходатайствовать о предоставлении необходимых для инвестиций субсидий из средств, которые предусмотрены для их осуществления Центром инвестирования в окружающую среду. "Руководители города Нарва-Йыэсуу поступили разумно и проницательно не взяв на себя ненужных инвестиционных обязательств, и не связывая более стоимость отопления в городе с прогнозируемым ростом цены на газ. Вместо этого, все необходимые расходы по развитию теплового хозяйства в регионе понесёт Adven. От такого сотрудничества выиграют все, особенно жители региона," - сказал Рейно.

Проведённые в рамках составления программы развития анализы показали, что наилучшим решением будет строительство новый котельной на месте старой. Сейчас необходимая городу тепловая энергия производится из газа.

Справка

Adven является энергетическим предприятием, действующим в Эстонии, Финляндии и Швеции, которое предлагает клиентам отвечающие их потребностям решения в области энергетики. В 2016 году Adven Eesti отметил 25 лет с начала деятельности предшественника компании. Предприятие предлагает энергетические решения в областях производства и обслуживания, обеспечивает тепловой энергией частных и корпоративных клиентов, а также занимается распределением и продажей природного газа. Adven Eesti является одним из крупнейших теплопроизводителей Эстонии, который действует в 14 регионах центрального отопления по всей Эстонии.

Arbo Reino

Adven Eesti