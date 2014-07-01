Новый облик Старой Нарвы увидим уже скоро

Дата публикации: Сегодня, 10:21

В рамках программы «Хорошее общественное пространство» Нарва объявила архитектурный конкурс на проектирование сразу трех объектов Старого города: Ратушной площади, Стокгольмской площади и Ратушного или Археологического парка.

От ратуши в сторону верхнего променада протянется Археологический парк.

Между тем известно, что из трех будущих «хороших пространств» воплотить в жизнь Нарва пока в силах только одно, а именно – Ратушную площадь. Что даст городу столь масштабное проектирование и какой может стать новая Старая Нарва? Об этом беседуем с главным архитектором Нарвы Иваном Сергеевым.

- Конкурс выгоден и хорош тем, что за сравнительно умеренную плату мы получаем целый спектр различных видений будущего Старого города, из которых можем выбирать. Конечно, в условиях конкурса есть определенные ограничения по деньгам, поскольку ясно, что мы не сможем реализовать какие-то совсем уж сумасшедшие идеи.

Конкурсные работы имеют как техническую часть, так и красивую 3D-визуализацию, где мы увидим, как все могло бы быть – информацию, понятную для любого жителя.

Когда конкурс закончится, то выигравшее решение, во-первых, будет, естественно, продемонстрировано горожанам, во-вторых – внесено в детальные планировки, в- третьих – воплощено, когда на это будут найдены деньги. На последнее у меня лично большие надежды.

- Кто может принять участие в конкурсе?

- Архитекторы не ниже седьмого уровня – то есть те, кто имеет высшее профессиональное образование, как минимум три года архитектурной практики на достаточно высоком уровне и право самостоятельно разрабатывать проекты. Есть еще архитекторы восьмого, высшего уровня – но их в Эстонии единицы, поэтому наш конкурс таким жестким условием решили не ограничивать.

- Сколько конкурсных работ вы рассчитываете получить?

- Я уже разговаривал с таллиннскими коллегами на эту тему. В нарвском Старом городе настолько много истории и интриги, что у архитекторов сразу же возникает ощущение: вот тут-то есть, чем заняться. Это не рутинная работа по выполнению рядового заказа, а реальное творчество и возможность самореализации. Поэтому я надеюсь, что у нас участников будет много и работы будут хорошие и разные. Обычно на конкурс представляют 15-20 работ, но их может быть и меньше или, наоборот, больше.

На этом месте появится Стокгольмская площадь.

- Кто те люди, которые будут решать судьбу Старого города, иными словами – состав конкурсного жюри?

- В жюри войдут три представителя от города – мэр Тармо Таммисте, директор департамента экономики и развития Георгий Игнатов и я, плюс три представителя от Союза архитекторов: преподаватель Академии искусств доктор наук и специалист по охране памятников старины Лилиан Хансар, лидер программы «Хорошее общественное пространство» и один из авторов проектов зоны отдыха Йоаорг и «Два друга» Калле Веллевоог, и, наконец, Сийри Валлнер, которая участвовала в проектировании многих известных объектов, получивших архитектурные награды, в том числе – в проектировании Нарвского колледжа Тартуского университета.

Плюс к этому мы привлекли к работе жюри трех экспертов с правом совещательного голоса: они будут обращать внимание жюри на моменты, которые входят в их сферу деятельности: руководитель отдела проектов департамента развития и экономики Нарвской городской управы Анне Веево, которая поможет жюри оценить, насколько реально получить под тот или иной проект финансирование; старший инспектор по охране памятников старины Мадис Туудер; зампредседателя Нарвского горсобрания Илья Федоров, который, во-первых, имеет профессиональный опыт в строительной сфере, во-вторых, как депутат, может представлять «глас народа» в обсуждении.

- В отличие от исторической Ратушной площади Стокгольмской ранее не существовало – это совершенно новый объект?

- Да, ее не было - на этом месте до войны находился один из кварталов Старого города. В рамках общей планировки Старого города возникла необходимость создать новую городскую площадь, которая по своим размерам подходила бы для проведения крупных городских мероприятий: Ратушная для этой цели слишком мала, а Петровская – скорее транзитная парковка, чем площадь. К тому же именно в этом районе планируется строительство новых зданий для городской администрации и центральной библиотеки, и новая площадь там вполне уместна.



- Что делать с хрущевками Старого города? - Это хороший вопрос, на который у меня нет готового ответа. Но вот тема, над которой стоит поразмыслить: Старый город интересен тем, что там намешано много всего: у нас есть Старый город, которого мы практически не видим, – от него сохранилась пара зданий, есть город хрущевок, и, наконец, есть архитектура 21 века, новые типы зданий и общественных пространств, которыми мы занимаемся сейчас. Это совершенно естественный процесс, когда одно накладывается на другое; и с этой точки зрения хрущевки – не какой-то ужас, которого мы должны стесняться постоянно и думать, каким бы фиговым листочком его прикрыть, чтобы не напугать бедных туристов… Хрущевки в какой-то момент станут такими же историческими зданиями, построенными по последнему слову техники своего времени, как и барочный город до них, которым мы любуемся на черно-белых фотографиях – это всё слои истории, это чьи-то жизни, чья-то идеология. Представьте, что мы стоим на Стокгольмской площади, которая построена в 21-м веке и видим с одной стороны ратушу XVII века, а с другой – хрущевки 20 века. Я думаю, что это здорово: это наше богатство – такое разнообразие! С этой стороны я не вижу проблемы.

Другое дело, что какие-то практические вопросы надо, конечно, решать, чтобы хрущевки, в самом прямом смысле слова, не разваливались. Я думаю, было бы здорово, если бы сами жители Старого города были более активны и относились к своим домам и прилегающим территориям с той любовью и заботой, которая ожидается от жителей исторического центра. Например, если возникла необходимость реконструировать и утеплять фасады – то уделять внимание и эстетике. Город же поможет своими идеями и программами.

Археологический парк – это тоже совершенно новая вещь: это территория, которая отходит от Ратушной площади в сторону реки. Это одна из немногих территорий нашего города, где сохранились нетронутыми фундаменты довоенных зданий, то есть поверх них ничего не было построено. Есть информация, что там имеются подвалы глубиной аж в два этажа, может быть, даже в хорошей сохранности. Задачей архитекторов будет обыграть эти подвалы, открыть их для обозрения и каким-то образом использовать. Это очень интересная задача.

- Именно там находится и фундамент домика Петра Первого?

- Согласно общей планировке, домик Петра предполагается восстановить. Он как раз находится на границе археологического парка. Другое дело, что в рамках конкурса не рассматриваются здания, а только территория между ними. Поэтому домик Петра там обозначат, покажут, что он будет, но не будут его проектировать. Архитектурное решение археологического парка – это самая сложная, но и самая интересная часть проекта. Полагаю, для Эстонии это был бы совершенно уникальный проект.

- Прогулка по Старому городу будущего. Как она может выглядеть?

- Исходя из всех планировок и проектов, а также идущего сейчас конкурса, при условии, что всё удастся реализовать идеально, прогулка по Старому городу будет выглядеть примерно так: представьте себе, что мы идём от кольца в сторону Старого города по улице Тулевику. По пересечении границы Старого города (улица Вестервалли) мы проходим между новым зданием городской администрации слева и детским садиком справа и, дойдя примерно до места, где сейчас находится вход в общежитие, по левую сторону нам открывается панорама с видом на Ратушу.

Мы поднимаемся по улице Хельсинки, восстановленной в её исторических габаритах (перепад высот между улицами Рюютли и Виру – около 4 метров) и оказываемся у ратуши, вокруг которой расставлена мебель, обслуживающая находящиеся на её подвальном этаже кафешки и ресторан. Площадь, на которой мы оказались – между ратушей и новым зданием администрации – и есть новая Стокгольмская площадь. Мы продолжаем свою прогулку, проходя между ратушей и колледжем, и оказываемся на Ратушной площади.

С Ратушной площади, которая теперь опущена до своего довоенного уровня (примерно 20-50 сантиметров), мы спускаемся к реке, но уже не по траве и грязи, а через археологический парк, который уходит вглубь, показывая приведённые в порядок фундаменты и подвалы зданий, которые здесь существовали, и с маленькими одноэтажными павильонами, которые рассказывают, что здесь произошло и почему это так. На историческом подземном уровне, может быть, даже удастся создать галереи и кафе. Потом мы попадаем на верхний и оттуда, спустившись вдоль реки, – на нижний променад. Мы у реки.

Вот такой Нарва могла бы быть. Если бы у нас получилось воплотить это – думаю, Нарва преобразилась бы совершенно.

Историческая Ратушная площадь будет не только спроектирована, но и отреставрирована в ближайшие годы.

- В 2005 году целевое общество Pro Narva предложило замостить Ратушную площадь за счет средств от продажи именных камней, но этот проект широкой поддержки не получил. Известно ли, где сейчас эти камни и будут ли они каким-то образом учтены в новом проекте Ратушной площади?

- Имеется эскизный проект, на основании которого камни в свое время продавались. Несмотря на то, что проект устарел, сами камни существуют, и в конкурсном задании прописана интеграция этих камней в новое решение Ратушной площади. О них никто не забыл. Хотя, конечно, их не так много, чтобы покрыть всю площадь.

- Как осуществление данного архитектурного проекта могло бы повлиять на развитие бизнеса в Старом городе?

- Если не учитывать зоны Тёмного сада, то сейчас в самом Старом городе существует практически лишь один объект, который привлекает сюда людей – это Нарвский колледж. В целом здесь мало, что происходит. Бизнес же хочет активности. Есть Таллиннское шоссе, по которому все ходят – и на Таллиннском шоссе все наши торговые центры.

В Старом городе есть потенциал: рядом административный центр города, а с другой стороны – нарвский променад. И все эти три пространства - Стокгольмская площадь, Ратушная и Археологический парк – свяжут административный центр с променадом, создадут красивую прогулочную зону. Как только возникнет здесь активность со стороны туристов и местных жителей – так сразу же подтянется и бизнес.

Хорошая пешеходная городская среда всегда влечет за собой развитие, в том числе и экономическое. Поэтому в развитых странах и развитых городах всегда делается упор на это. И я надеюсь, что в Нарве, которая к тому же является компактным городом, именно этот проект, а также проект велосипедных дорожек, и прочие проекты, которыми мы занимаемся - подтянут за собой и бизнес, и все остальные сферы жизни.

Елена Крайнева