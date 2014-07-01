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Среда обитания / Чиновник отвечает читателю
Городской садовник: вот только посадки наши очень быстро куда-то исчезают

Дата публикации: Сегодня, 11:18

9 января на очередном инфочасе в Нарвской городской управе городской садовник Людмила Морина (отдел  коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства) ответила и на вопросы читателей сайта www.prospekt.ee.

 

Городской садовник: вот только посадки наши очень быстро куда-то исчезают

Без сомнения, это новое цветочное оформление (сделано фирмой Horticom) у магазина Prisma стало настоящим украшением проспекта Кангеласте в Нарве. НГУ

 

Когда, наконец, уберете этот жуткий лес на кольце, заслоняющий пространство?
- Горные сосны на кольце обрезаются постоянно, в том числе и по высоте. Очередная такая обрезка по высоте запланирована и на 2017 год.

 

Что осталось дорубить в Нарве? Что будет посажено? Сколько обрезанных деревьев погибло? И кто делает из деревьев стволы-столбы или пальмы из каштанов, где вы переняли этот опыт?

- На сегодняшний день плановые работы по уходу за зелёными насаждениями в городе выполнены только на 30 процентов, соответственно, в работе ещё 70. Выполнить этот объём предполагаем за 5 лет в 2017-2021 годах. Количество погибших по разным причинам деревьев составляет менее 1 процент от общего количества деревьев, находящихся в работе.

Что касается обрезки деревьев, то мы руководствуемся государственным стандартом EVS 843:2016 Linnatänavad (городские улицы), где приведены задачи озеленения как с точки зрения архитектуры ландшафта, так и благоприятных условий для движения транспорта. Раздел 8.3. «Haljastus“ (озеленение) предусматривает, что под аллейными деревьями, растущими на придорожной зелёной зоне, свободное пространство, в том числе и от веток, должно составлять 4,6 м; над велосипедными, пешеходными дорожками и тротуарами – 2,8 м. Если бы мы обрезали деревья по этим правилам, представьте, как они выглядели бы!

В Нарве большое количество таких насаждений. Учитывая требования указанного выше стандарта, мы при обрезке уменьшаем размах кроны у всех аллейных деревьев и поднимаем крону снизу одинаково на высоту до 5 метров - как со стороны проезжей части, так и со стороны пешеходов, чтобы дерево не выглядело кособоко. Это делается ещё и потому, что по тротуарам зимой ездит уборочная техника, которая задевает низкие ветки,  «теряет» жёлтые проблесковые маячки.

Аллейные деревья мы и дальше будем обрезать подобным образом. Что касается других территорий, то там чаще всего при обрезке используется тип редуцированной кроны, когда убираются сухие, трущиеся друг о друга, направленные вглубь дерева ветки, кроне придаётся равномерный объём, дерево немного уменьшается по высоте. К сожалению, на частных территориях, в том числе и на территориях КТ, обрезка деревьев часто не соответствует предъявляемым к такого рода работам требованиям.

 

(От редакции: поскольку во всей полноте ответ на этот вопрос достаточно обширный и читатели испытывают к этой теме повышенный интерес, в следующем номере газеты «ВП» мы подробнее расскажем о целях и задачах городского озеленения и о том, что происходит и будет происходить в этой области городского хозяйства в Нарве.)

 

Городской садовник: вот только посадки наши очень быстро куда-то исчезают

 

Как называется тип саженцев, высаженных в качестве живой изгороди по краям дорожек на новой аллее между памятником Пушкину и остановкой на Петровской площади?

- В сквере Пушкина в качестве живой изгороди использованы следующие саженцы: Coto-neaster lucidus / läikiv tuhkpuu / кизильник блестящий.

 

Когда будут сделаны клумбы в парке им. Герасимова, как было раньше, ведь для этого не требуются дорогие семена? Летом город как в трауре.

 - Категорически не согласна с такой постановкой вопроса. На мой взгляд, в последние годы в городе всё больше красивого озеленения, декоративных посадок, цветочного оформления как на городских территориях, так и на частных. Жалко людей, которые видят только «траур» и не видят хорошего.

Делать «как раньше»  в парке Герасимова сейчас  нецелесообразно, учитывая, что реконструкция парка не проводилась, а здание ДК, находящееся в частном владении, – в плачевном состоянии. Знаю, что существуют определённые проекты по реконструкции парка, очень надеюсь на их осуществление, но это вопрос не ко мне. В настоящее время уже много сделано для приведения парка им. Герасимова в порядок: были заменены скамейки, установлены новые урны,  меняются на новые вазоны у памятника. В планах - вырубить старые кусты сирени, заменить их на новые. В имеющихся клумбах мы делаем постоянно небольшие изменения – в последние годы были добавлены астильбы, хосты, тюльпаны, в 2017 и  2018 годах. планируется посадка многолетников на круглой клумбе. На клумбы добавлено 100 штук луковиц тюльпанов - весной расцветут. Только вот есть одна грустная проблема с нашими посадками – очень быстро они куда-то исчезают с наших клумб…

 

"ВП"



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