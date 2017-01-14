Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Среда обитания / Чиновник отвечает читателю
Вокзал, велодорожки и ратуша - первые на очереди

Дата публикации: Сегодня, 13:40

Анне Веево, руководитель отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы, под Новый год рассказала прессе, какие строительные работы на европейские деньги будут осуществлены в 2017 году. Проектов много, часть из них новые, часть - уже идущие, и осуществление их давно ожидается нарвитянами.

 

Вокзал, велодорожки и ратуша - первые на очереди

Возможно, Нарвская ратуша еще станет местом паломничества любителей восстановленной старины. Фото из архива "ВП"

Часть тротуаров и дорог отдадут под велосипедные дорожки

По программе развития городских регионов (а Нарвский регион по логике этой программы включает в себя территорию Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Вайвара) планируется получить финансирование для трёх проектов. Самый крупный – это создание сетей велосипедных дорожек, второй – восстановление ратуши и Ратушной площади и третий – «Второй этап реконструкции Тёмного сада» с бюджетом примерно в 1 миллион евро, о котором «ВП» писал в прошлом выпуске.

Проект велосипедных дорожек отдел проектов надеется закончить в 2018 году. До конца нового года планируется подать ходатайство, весной будет объявлен конкурс поставки, заключён договор, и затем начнутся работы. Протяжённость дорожек составит более 50 км, но не все они будут создаваться заново или перестраиваться кардинально. В целях экономии средств основная часть дорожек в Нарве будет сделана методом  маркирования, где это возможно по строительным нормативам - за счёт тротуаров или проезжей части. В случае необходимости будут менять покрытие тротуара, понизят поребрики, сделают съезды.

Строительство в основном коснётся зон Йоаорг, Аккекюла и дорожки Нарва — Нарва-Йыэсуу. Работы по проекту начнутся, вероятно, ближе к осени 2017 года.

Изменения в рамках административной реформы, то есть объединение Вайвара и Нарва-Йыэсуу в одну административную единицу, не должны изменить ход проекта.

- Программа утверждена на уровне правительства, поэтому, думаю, всё останется в силе, так же, как и с проектом порта Нарва-Йыэсуу, - заявила г-жа Веево.

Строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек обойдется в сумму около 7 млн евро, из которых 15% - городское самофинансирование.

Обновлённый вокзал должен появиться в 2017 году

Горожан порадует долгожданная реконструкция железнодорожного вокзала и автобусного терминала (это будет платформа с навесом). Проект обойдётся Нарве в 1,65 миллиона евро, из них на благоустройство привокзальной территории, в том числе, на навес отводятся 965 тысяч, на ремонт внутри здания вокзала - 689 тысяч евро.

До конца 2016 года объявляется повторный конкурс госпоставки, так как был несколько изменён проект навеса - теперь он будет немного меньшим по размеру. Напомним, что первая поставка не удалась, потому что ценовые предложения в полтора раза превышали выделенные на проект средства.

Что касается здания ж/д вокзала - то за него отвечает АО «Эстонская железная дорога», сейчас идёт этап планировки. По словам г-жи Веево, строительные работы планируется начать одновременно, примерно весной 2017-го, с тем, чтобы к концу года их завершить.

Работы в ратуше - с осени

Относительно проекта по реконструкции ратуши можно отметить, что в мае 2017 года только состоится подача ходатайства, и, если всё пойдёт хорошо, примерно с осени наступающего года возможен запуск некоторых подготовительных работ. Основной этап проекта будет осуществляться в 2018 году.

1200 новых светильников

Срок подачи ходатайства по проекту реконструкции городского освещения - уже 17 января, и сейчас уточняется аудит городского освещения, который был сделан 2 года назад.

Планируется, что примерно 1200 светильников будут заменены на всех основных улицах и улицах, ведущих к детским школьным и дошкольным учреждениям. Произойдёт также замена столбов освещения и перекладка кабелей.

Осуществляться проект будет поэтапно, современные методы позволяют проводить работы, не создавая неудобства горожанам. Проект планируется с бюджетом около 2 миллионов евро, Нарва внесёт примерно 20% от суммы.

Это будет только первый этап, а через год  город планирует подать новое ходатайство для реконструкции освещения на остальных улицах города.
О других проектах и проблемах, связанных с их реализацией, читайте в следующем номере нашей газеты.

 

Софья Боборенко



Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять - семь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос городскому садовнику Нарвы...

9 января состоится инфочас, который проведёт г-жа Людмила Морина....

4 185 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение...

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти....

0 43 / Подробнее...

Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны...

В Лос-Анджелесе неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood....

0 70 / Подробнее...

Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь...

В результате нападения на ночной клуб погибли как минимум 39 человек...

0 86 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Дед Мороз и подарки...

Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...

0 132 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Снежная королева 3. Огонь и лед

(2016) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Ёлки 5

(2016) семейный, комедия

Кредо убийцы

(2016) фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Изгой-один. Звёздные войны: Истории

(2016) фантастика, боевик, приключения, военный

Пассажиры

(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения  

28 Панфиловцев

(2016) военный, драма
Вся афиша кино

Культурная афиша

Старые песни о главном

14.01.2017 17:00, КЦ Geneva, концерт "Старые песни о главном"

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам дрова

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам квартиру в Силламяэ

2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.

Картофель из Пылва от Виктора

Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Ремонт и обслуживание компьютерной техники

Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем  Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Листочки на Свадебное дерево

Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Слово редактора

И наш активный соавтор - сама Жизнь......

Дорогие друзья!  Вот и завершается 2016-й год, год 17-летия нашей газеты....

0 234 / Подробнее...
Все материалы рубрики

От редакции

Видео. Челлендж с Пушкина, 20...

Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...

0 527 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Сосед устроил пожар: евроремонта как не бывало...

Пожар в пятиэтажном доме на Уускюла, 9 его жители забыть не могут до сих пор....

0 371 / Подробнее...

Что порадует в новом году, а что будет потерей?...

Депутаты Нарвского городского собрания приняли бюджет города на 2017 год....

0 405 / Подробнее...

Новый глава горсобрания Нарва-Йыэсуу: оппозиция...

Материал обновлен. Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу выбрана Инге Мушкина....

0 545 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100