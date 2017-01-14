Вокзал, велодорожки и ратуша - первые на очереди

Среда обитания / Чиновник отвечает читателюВокзал, велодорожки и ратуша - первые на очереди
Анне Веево, руководитель отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы, под Новый год рассказала прессе, какие строительные работы на европейские деньги будут осуществлены в 2017 году. Проектов много, часть из них новые, часть - уже идущие, и осуществление их давно ожидается нарвитянами.
Возможно, Нарвская ратуша еще станет местом паломничества любителей восстановленной старины. Фото из архива "ВП"
Часть тротуаров и дорог отдадут под велосипедные дорожки
По программе развития городских регионов (а Нарвский регион по логике этой программы включает в себя территорию Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Вайвара) планируется получить финансирование для трёх проектов. Самый крупный – это создание сетей велосипедных дорожек, второй – восстановление ратуши и Ратушной площади и третий – «Второй этап реконструкции Тёмного сада» с бюджетом примерно в 1 миллион евро, о котором «ВП» писал в прошлом выпуске.
Проект велосипедных дорожек отдел проектов надеется закончить в 2018 году. До конца нового года планируется подать ходатайство, весной будет объявлен конкурс поставки, заключён договор, и затем начнутся работы. Протяжённость дорожек составит более 50 км, но не все они будут создаваться заново или перестраиваться кардинально. В целях экономии средств основная часть дорожек в Нарве будет сделана методом маркирования, где это возможно по строительным нормативам - за счёт тротуаров или проезжей части. В случае необходимости будут менять покрытие тротуара, понизят поребрики, сделают съезды.
Строительство в основном коснётся зон Йоаорг, Аккекюла и дорожки Нарва — Нарва-Йыэсуу. Работы по проекту начнутся, вероятно, ближе к осени 2017 года.
Изменения в рамках административной реформы, то есть объединение Вайвара и Нарва-Йыэсуу в одну административную единицу, не должны изменить ход проекта.
- Программа утверждена на уровне правительства, поэтому, думаю, всё останется в силе, так же, как и с проектом порта Нарва-Йыэсуу, - заявила г-жа Веево.
Строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек обойдется в сумму около 7 млн евро, из которых 15% - городское самофинансирование.
Обновлённый вокзал должен появиться в 2017 году
Горожан порадует долгожданная реконструкция железнодорожного вокзала и автобусного терминала (это будет платформа с навесом). Проект обойдётся Нарве в 1,65 миллиона евро, из них на благоустройство привокзальной территории, в том числе, на навес отводятся 965 тысяч, на ремонт внутри здания вокзала - 689 тысяч евро.
До конца 2016 года объявляется повторный конкурс госпоставки, так как был несколько изменён проект навеса - теперь он будет немного меньшим по размеру. Напомним, что первая поставка не удалась, потому что ценовые предложения в полтора раза превышали выделенные на проект средства.
Что касается здания ж/д вокзала - то за него отвечает АО «Эстонская железная дорога», сейчас идёт этап планировки. По словам г-жи Веево, строительные работы планируется начать одновременно, примерно весной 2017-го, с тем, чтобы к концу года их завершить.
Работы в ратуше - с осени
Относительно проекта по реконструкции ратуши можно отметить, что в мае 2017 года только состоится подача ходатайства, и, если всё пойдёт хорошо, примерно с осени наступающего года возможен запуск некоторых подготовительных работ. Основной этап проекта будет осуществляться в 2018 году.
1200 новых светильников
Срок подачи ходатайства по проекту реконструкции городского освещения - уже 17 января, и сейчас уточняется аудит городского освещения, который был сделан 2 года назад.
Планируется, что примерно 1200 светильников будут заменены на всех основных улицах и улицах, ведущих к детским школьным и дошкольным учреждениям. Произойдёт также замена столбов освещения и перекладка кабелей.
Осуществляться проект будет поэтапно, современные методы позволяют проводить работы, не создавая неудобства горожанам. Проект планируется с бюджетом около 2 миллионов евро, Нарва внесёт примерно 20% от суммы.
Это будет только первый этап, а через год город планирует подать новое ходатайство для реконструкции освещения на остальных улицах города.
О других проектах и проблемах, связанных с их реализацией, читайте в следующем номере нашей газеты.
Софья Боборенко
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