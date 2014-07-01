Нарвской больнице выделен миллион

Среда обитанияНарвской больнице выделен миллион
Согласно заключенному между Министерством социальных дел и Нарвской больницей договору, государство выделило Нарвской больнице 1 млн евро на обновление отделения экстренной медицины и обеспечение качественной врачебной помощи в регионе.
В 2019 году эти помещения Нарвской больницы кардинально преобразятся. Николай Андреев
Отделение экстренной медицины располагается сегодня на первом этаже в 6-этажном корпусе Нарвской больницы (по адресу ул. Хайгла, 1) и занимает практически все левое крыло здания, ни много ни мало более 665 кв. метров. На слуху у нарвитян более привычное название отделения - приемный покой и травмопункт. Год назад здесь был сделан косметический ремонт.
В начале нынешнего года Нарвскую больницу посетила делегация Министерства социальных дел, которая отметила больницу за приложенные усилия по созданию современной лечебной среды. Тогда же обратили внимание и на то, что помещения отделения экстренной медицины в больнице не соответствуют современным стандартам. Побывавший в Нарве министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский пообещал (и, кстати сказать, зафиксировал это в своем обращении к Нарвскому городскому собранию), что в случае тесного сотрудничества Нарвской больницы с Ида-Вируской центральной больницей и формализации этих взаимоотношений, а также участии больницы в программе строительства центра здоровья для семейных врачей правительство готово поддержать Нарвскую больницу в объеме миллиона евро для разработки ее функциональной программы развития и модернизации инфраструктуры отделения экстренной медицины.
Намеченное выполнено; и, как сообщает Министерство социальных дел, отчисление из госбюджета в сумме 1 млн евро уже переведено на счет больницы.
К слову сказать, проект обновления отдела экстренной медицины в Нарвской больнице будет разрабатываться в сотрудничестве с Клиникумом Тартуского университета.
- Для освоения выделенных денег необходимо соблюсти необходимые требования. Первый шаг нами уже сделан – составлен функциональный план развития Нарвской больницы до 2030 года, ее первый этап, и отправлен на утверждение в министерство, - рассказывает руководитель Нарвской больницы доктор Олев Силланд. - Теперь после утверждения министерством первого этапа плана нам предстоит провести конкурсы на составление функционального плана развития 2 этапа (составляется проектной организацией) и проекта реконструкции отделения экстренной медицины с учетом всех современных требований, а затем провести конкурс на строительство. Надеемся, что строительные работы начнутся в марте 2018 года, и закончены они будут в феврале 2019 года.
По словам О. Силланда, часть средств из выделенного миллиона больница имеет право потратить на обустройство кабинетов для врачей-специалистов, которые переедут на Хайгла, 1 из здания поликлиники на ул. Вестервалли, когда там начнется строительство Центра здоровья.
Светлана Зайцева
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