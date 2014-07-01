В Тёмном саду вновь появится беседка

Дата публикации: Сегодня, 10:14

Уже в апреле 2017 года планируется начать строительные работы по 2 этапу реконструкции Тёмного сада, в ходе которой старый парк обретёт новые черты, напоминающие виды со старых открыток.

Осталось реконструировать последнюю часть Темного сада – территорию, которая находится непосредственно на бастионе Виктория. Николай Андреев

Второй на самом деле четвёртый

- Сегодня мы говорим о «Втором этапе реконструкции Тёмного сада», хотя фактически речь идёт о четвертом, завершающем этапе, - рассказала Анне Веево, руководитель отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы. - Напомню: сначала при строительстве верхнего променада была реконструирована аллея. Потом некоторые работы были осуществлены в ходе реставрации бастиона Виктория. Центр инвестиций в окружающую среду профинансировал реконст- рукцию малого Тёмного сада (там, где находится фонтан). Осталась последняя, но, наверное, самая существенная часть – та территория, которая находится непосредственно на бастионе Виктория.

По словам г-жи Веево, строительные работы начнутся примерно в мае, а к октябрю 2017 года они должны быть завершены. Предварительное ходатайство уже одобрено, бюджет проекта составляет миллион евро с небольшим. Самофинансирование со стороны города Нарва - 15%.

Беседка вновь займёт своё место

В рамках проекта будут делать всю необходимую инфраструктуру: дорожки, освещение, установят городскую мебель, видеоохрану. Из существенных новшеств можно назвать появление беседки (павильона). Она будет располагаться на углу бастиона Виктория, примерно на том же самом месте, где она и была когда-то. Свой исторический вид беседка тоже сохранит.

Находящиеся на территории бастиона памятники павшим солдатам приведут в порядок. На территории будет создана мощёная площадка, на которой можно организовывать небольшие мероприятия. Недалеко от входа в казематы планируется обустройство места и для услуг предпринимателей – там может появиться киоск для мороженого.

Тёмный сад пока останется действительно тёмным

Приведут в порядок зелёную зону. Те старые и больные деревья, которые разрешит удалить Департамент охраны окружающей среды, будут удалены, вместо них высадят новые. Появятся новые кустарники и цветы.

- Сколько деревьев срубят, на сегодня точно не известно, пока идёт согласование с департаментом. Однако хочу заметить, что на семинарах специалисты по паркам, городские садовники уверяют, что такие парки нужно время от времени кардинально вырубать и затем высаживать новые деревья. Тогда парк будет выглядеть однородно, красиво, деревья - одной высоты, старые не мешают молодым растениям расти и развиваться. Конечно, для населения полная вырубка станет шоком, но вспомните парк перед ДК «Ругодив». Поначалу было много недовольных, но теперь посмотрите, какая там красивая аллея! Моё большое желание – снести старые деревья в Тёмном саду, оставив дубы, конечно, но у нас так не получится. Как известно, летучие мыши как раз обитают в дуплах старых деревьев, и нам придётся с этим считаться. Кстати, освещение в парке также учитывает соседство с летучими мышами, оно будет таким же, как было уже установлено на первом этапе работ, - сказала Анне Веево.

Софья Боборенко





