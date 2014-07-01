В Тёмном саду вновь появится беседка

Среда обитанияВ Тёмном саду вновь появится беседка
Уже в апреле 2017 года планируется начать строительные работы по 2 этапу реконструкции Тёмного сада, в ходе которой старый парк обретёт новые черты, напоминающие виды со старых открыток.
Осталось реконструировать последнюю часть Темного сада – территорию, которая находится непосредственно на бастионе Виктория. Николай Андреев
Второй на самом деле четвёртый
- Сегодня мы говорим о «Втором этапе реконструкции Тёмного сада», хотя фактически речь идёт о четвертом, завершающем этапе, - рассказала Анне Веево, руководитель отдела проектов Департамента развития и экономики Нарвской городской управы. - Напомню: сначала при строительстве верхнего променада была реконструирована аллея. Потом некоторые работы были осуществлены в ходе реставрации бастиона Виктория. Центр инвестиций в окружающую среду профинансировал реконст- рукцию малого Тёмного сада (там, где находится фонтан). Осталась последняя, но, наверное, самая существенная часть – та территория, которая находится непосредственно на бастионе Виктория.
По словам г-жи Веево, строительные работы начнутся примерно в мае, а к октябрю 2017 года они должны быть завершены. Предварительное ходатайство уже одобрено, бюджет проекта составляет миллион евро с небольшим. Самофинансирование со стороны города Нарва - 15%.
Беседка вновь займёт своё место
В рамках проекта будут делать всю необходимую инфраструктуру: дорожки, освещение, установят городскую мебель, видеоохрану. Из существенных новшеств можно назвать появление беседки (павильона). Она будет располагаться на углу бастиона Виктория, примерно на том же самом месте, где она и была когда-то. Свой исторический вид беседка тоже сохранит.
Находящиеся на территории бастиона памятники павшим солдатам приведут в порядок. На территории будет создана мощёная площадка, на которой можно организовывать небольшие мероприятия. Недалеко от входа в казематы планируется обустройство места и для услуг предпринимателей – там может появиться киоск для мороженого.
Тёмный сад пока останется действительно тёмным
Приведут в порядок зелёную зону. Те старые и больные деревья, которые разрешит удалить Департамент охраны окружающей среды, будут удалены, вместо них высадят новые. Появятся новые кустарники и цветы.
- Сколько деревьев срубят, на сегодня точно не известно, пока идёт согласование с департаментом. Однако хочу заметить, что на семинарах специалисты по паркам, городские садовники уверяют, что такие парки нужно время от времени кардинально вырубать и затем высаживать новые деревья. Тогда парк будет выглядеть однородно, красиво, деревья - одной высоты, старые не мешают молодым растениям расти и развиваться. Конечно, для населения полная вырубка станет шоком, но вспомните парк перед ДК «Ругодив». Поначалу было много недовольных, но теперь посмотрите, какая там красивая аллея! Моё большое желание – снести старые деревья в Тёмном саду, оставив дубы, конечно, но у нас так не получится. Как известно, летучие мыши как раз обитают в дуплах старых деревьев, и нам придётся с этим считаться. Кстати, освещение в парке также учитывает соседство с летучими мышами, оно будет таким же, как было уже установлено на первом этапе работ, - сказала Анне Веево.
Софья Боборенко
В мире
Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море...
На борту воздушного судна находились 8 членов экипажа и 84 пассажира....
Шойгу доложил Путину о завершении операции в Алеппо...
22 декабря колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из Алеппо....
Полицейские в Италии застрелили подозреваемого в нападении...
Министр внутренних дел Италии анонсировал пресс-конференцию,...
Есть анекдот!
Почему я не люблю корпоративы?...
Перед началом корпоратива закрепите на шее видеорегистатор....
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам 1 - комн. квартиру на Таллиннском шоссе
1-комн. квартиру на Таллиннском шоссе, 33. 1/9, 38,4 м2. {Тел.} 5545546.
Продам детскую двухъярусную кровать
Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.
Сниму 2-комн. квартиру в Нарве
2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.
Продам автомобиль
Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Требуется
Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.
От редакции
Праздник двух газет прошел по-семейному...
В нынешний День читателя нашей команде пришлось серьезно побороться за гостей....
Выбор редакции
+Галерея. В богадельню пришла новогодняя сказка...
Четверо Дедов Морозов отправились из ТЦ Astri в богадельню....
Видео. Флешмоб "Застывшие студенты" бросает вызов...
Чем ближе волшебное время Рождества, тем больше становится чудес....
Конфликт вокруг музея может закончиться сменой руководителя...
На прошлой неделе в Нарве побывал министр культуры Эстонии Индрек Саар....