Редакция "ВП" и "НГ"Наши достижения
На XVIII Всемирном конгрессе русской прессы в Париже Татьяна Завьялова, представлявшая Prospekt-Media, стала одной из двух лауреатов 2016 года и была отмечена Почетным знаком премии имени Якова Борового.
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Деловая газета Äripäev составила рейтинг самых финансово успешных медиаканалов по результатам деятельности за 2015 год. Впечатляющие экономические результаты показала нарвская компания Prospekt-Media UÜ, издающая газету "Виру Проспект". Издание с 47-го места поднялось на 16-ю строчку рейтинга, обойдя, например, известные издательства Postimees Grupp и Kanal2.
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Решением жюри конкурса на получение стипендий за развитие в области интеграции по итогам 2013 года, организованного целевым учреждением интеграции и миграции Meie Inimesed и Министерством культуры наш коллега, журналист «Виру Проспекта» Роман Викулов, был удостоен премии.
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Рады сообщить, что победителем в номинации "За вклад в имидж города Нарва 2013" конкурса «Нарвский предприниматель 2013» было признано Prospekt-Media UÜ, издающее нашу газету - «Виру Проспект».
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В 2013 году сайт газеты "Виру Проспект" принял участие во II международном конкурсе сайтов российских соотечественников «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2013».
Наш сайт стал победителем народного голосования в номинации "Лучшие информационно-справочные сайты".
Подробности смотрите ЗДЕСЬ.
Июнь 2009 г. Цюрих-Люцерн, XI Всемирный конгресс русской прессы. С этой «всемирной летучки» «Виру Проспект» приехал с наградой правительства Российской Федерации.
Подробнее читайте: здесь
Декабрь 2007 г. Руководитель фирмы Татьяна Завьялова в рамках конкурса«Нарвский предприниматель 2007» была удостоена титула «Лучший предприниматель-женщина».
Июль 2007. В номинации «Лучший материал, опубликованный в печатных СМИ, включая интернет-издания» среди лауреатов - Татьяна Завьялова, Николай Андреев и Наталья Соболева. Подробности читайте здесь.
Июнь 2003 г. Татьяна Завьялова, главный редактор «Кренгольмского проспекта», стала победителем конкурса Союза журналистов Эстонии «Звезда русской прессы» в номинации «Лучшее интервью в печатном издании».
Апрель 2003 г. Коммандитное товарищество PROSPEKT - MEDIA – среди победителей конкурса «Нарвский предприниматель – 2002», который проводит Нарвская городская управа, Ассоциация предпринимателей Нарвского региона и Нарвский Бизнес-Центр при поддержке республиканского целевого учреждения по развитию предпринимательства. Мы – победители конкурса в номинации «Лучший менеджмент».
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