Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Редакция "ВП" и "НГ"
Наши достижения

Дата публикации: Вчера, 10:08

Наши достижения

 

На XVIII Всемирном конгрессе русской прессы в Париже Татьяна Завьялова, представлявшая Prospekt-Media, стала одной из двух лауреатов 2016 года и была отмечена Почетным знаком премии имени Якова Борового.

Подробности смотрите ЗДЕСЬ

 

Наши достижения

 

Деловая газета Äripäev составила рейтинг самых финансово успешных медиаканалов по результатам деятельности за 2015 год. Впечатляющие экономические результаты показала нарвская компания Prospekt-Media UÜ, издающая газету "Виру Проспект". Издание с 47-го места поднялось на 16-ю строчку рейтинга, обойдя, например, известные издательства Postimees Grupp и Kanal2.

Подробности смотрите ЗДЕСЬ.

 

Наши достижения

 

Решением жюри конкурса на получение стипендий за развитие в области интеграции по итогам 2013 года, организованного целевым учреждением интеграции и миграции Meie Inimesed и Министерством культуры наш коллега, журналист «Виру Проспекта» Роман Викулов, был удостоен премии.

Подробности смотрите ЗДЕСЬ.

 

Наши достижения

 

Рады сообщить, что победителем в номинации "За вклад в имидж города Нарва 2013" конкурса «Нарвский предприниматель 2013» было признано    Prospekt-Media UÜ, издающее нашу газету - «Виру Проспект».

Подробности смотрите ЗДЕСЬ.

 

Наши достижения

 

В 2013 году сайт газеты "Виру Проспект" принял участие во II международном конкурсе сайтов российских соотечественников «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2013».

Наш сайт стал победителем народного голосования в номинации "Лучшие информационно-справочные сайты".

Подробности смотрите ЗДЕСЬ.

 

Наши достижения

 

Июнь 2009 г. Цюрих-Люцерн, XI Всемирный конгресс русской прессы. С этой «всемирной летучки» «Виру Проспект» приехал с наградой правительства Российской Федерации.

Подробнее читайте: здесь

 

Наши достижения

 

Декабрь 2007 г.  Руководитель фирмы  Татьяна Завьялова в рамках конкурса«Нарвский предприниматель 2007» была удостоена титула «Лучший предприниматель-женщина».

 

Наши достижения

 

Июль 2007. В номинации «Лучший материал, опубликованный в печатных СМИ, включая интернет-издания» среди лауреатов - Татьяна Завьялова, Николай Андреев и Наталья Соболева. Подробности читайте здесь.

 

Наши достижения

 

Июнь 2003 г. Татьяна Завьялова, главный редактор «Кренгольмского проспекта», стала победителем конкурса Союза журналистов Эстонии «Звезда русской прессы» в номинации «Лучшее интервью в печатном издании».

 

Наши достижения

 

Апрель 2003 г. Коммандитное товарищество PROSPEKT - MEDIA – среди победителей конкурса «Нарвский предприниматель – 2002», который проводит Нарвская городская управа, Ассоциация предпринимателей Нарвского региона и Нарвский Бизнес-Центр при поддержке республиканского целевого учреждения по развитию предпринимательства. Мы – победители конкурса в номинации «Лучший менеджмент».

 

 

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять - ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Поворчим немного

А вокзал-то где?...

Раньше мне бы и в голову не пришло, что реконструкция вокзала может стать проблемой....

0 197 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Министры обсудят сокращение миграционного потока...

Глава МВД Андрес Анвельт отправился в  Тунис, на встречу контактной группы....

0 76 / Подробнее...

Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников...

В списке значатся «люди, которых могли научить создавать и размещать самодельные...

0 135 / Подробнее...

"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" идут в Петербург на парад...

Прибытие кораблей в Финский залив ожидается через несколько дней....

0 196 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Винтаж - лучший подарок...

А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который она, как...

0 357 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми

1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Цветы "бархатцы"

Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Скупаем поддержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
Смотри подробнее

Киноафиша

Тачки 3

(2017) мультфильм, комедия, приключения, семейный, спорт

Овердрайв

(2017) боевик, триллер

Дюнкерк

(2017) военный, драма, история

Человек-паук: Возвращение домой

(2016) фантастика, боевик, приключения

Планета обезьян: Война

(2017) фантастика, боевик, триллер, драма, приключения

Трансформеры 5

(2017) фантастика, боевик, триллер, приключения
Вся афиша кино

Выбор редакции

Конгресс русской прессы в Минске: команданте Лукашенко и...

Белорусская столица во второй раз пригласила руководителей русскоязычных СМИ со всего...

0 340 / Подробнее...

Из Западной Польши до Северного Ледовитого океана - на...

22-летний житель Польши направляется на своем велосипеде к мысу Нордкап в Норвегии....

0 1489 / Подробнее...

Бывший инженер «Балтийца» пишет книги об истории Нарвы...

В Нарвской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Нарва. История...

0 1298 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100