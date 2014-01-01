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Редакция "ВП" и "НГ"
Немного о нас

Дата публикации: Вчера, 10:05

Немного о нас

 

Июль 2017 г. В Минске прошел XIX Всемирный конгресс русской прессы. Prospekt-Media UÜ на нем представляла Людмила Хейкинен.

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Немного о нас

 

Февраль 2017 г. Газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" начали выходить с ежемесячным приложением "Благовестник Вирумаа" - миссионерско-просветительской газетой Нарвской и Причудской епархии Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

"Благовестник Вирумаа" читайте: здесь

 

Немного о нас

 

Декабрь 2016 г. В Газета "Виру Проспект" обновила дизайн - начала использовать шестиколонные полосы и стала выпускать отдельной тетрадкой со скрепкой приложение "Телевиза", куда вошли телепрограмма и различные развлекательные материалы.

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Немного о нас

 

Декабрь 2016 г. День читателя газет "Виру Проспект" и "Нарвская газета" прошел на новой площадке - в ДК Geneva.

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Немного о нас

 

Ноябрь 2016 г. Prospekt-Media UÜ, владеющее газетой «Виру Проспект» будет выпускать также одно из известных русскоязычных изданий Северо-Востока  «Нарвскую газету».

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Немного о нас

 

Октябрь 2016 г. На XVIII Всемирном конгрессе русской прессы в Париже Татьяна Завьялова, представлявшая Prospekt-Media, стала одной из двух лауреатов 2016 года и была отмечена Почетным знаком премии имени Якова Борового.

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Немного о нас

 

Сентябрь 2016 г. Компания Prospekt-Media UÜ, издающая газету "Виру Проспект", с 47-го места поднялось на 16-ю строчку рейтинга, обойдя, например, известные издательства Postimees Grupp и Kanal2.

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Немного о нас

 

Май 2015 г. Участие в городских весенних субботниках, которые проходят в рамках республиканской акции "Сделаем!", уже стало традицией нашей редакции.

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Немного о нас

 

23-27 сентября 2012 г. Неаполь-Капри. ХIV Всемирный конгресс русской прессы. Людмила Хейкинен и Татьяна Завьялова: «Социальные медиа и традиционные СМИ: pro и  contra» - такие темы, да из первых рук — есть чем поделиться с коллегами по редакции. 

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Немного о нас

 

Сентябрь-октябрь 2011 г. : российские соотечественники из Эстонии прошли обучение в Санкт-Петербургском международном культурно-историческом университете. Эту уникальную возможность получил и представитель газеты "Виру Проспект.

Подробнее читайте: здесь

 

Немного о нас

 

Сентябрь-октябрь 2011 г. : российские соотечественники из Эстонии прошли обучение в Санкт-Петербургском международном культурно-историческом университете. Эту уникальную возможность получил и представитель газеты "Виру Проспект.

Подробнее читайте: здесь

 

Немного о нас

 

18-21 июня 2009 г.  Цюрих-Люцерн, XI Всемирный конгресс русской прессы. С этой «всемирной летучки» «Виру Проспект» приехал с наградой правительства Российской Федерации.

Подробнее читайте: здесь

 

Февраль 2009 г. - «Виру Проспект» выиграл тендер ЦУ Фонд интеграции и проделал объемную и интересную работу в рамках проекта «Давай разговаривать!» 

 

Немного о нас

 

13-16 ноября 2008 г. Прага, международная конференция под эгидой ИТАР-ТАСС и ВАРП. Редактор «Виру Проспекта» Татьяна Завьялова и руководитель зарубежных проектов «Комсомольской правды» Татьяна Митюсова: партнерам по совместному проекту всегда есть что обсудить.

 

Немного о нас

 

11-14 июня 2008 г.  Москва-Казань, Х Всемирный конгресс русской прессы. В гостях у президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

 

Немного о нас

 

14-17 июня 2007г. Париж, IX конгресс ВАРП. Прием в посольстве РФ во Франции (Татьяна Завьялова, Татьяна Митюсова, Людмила Хейкинен).

 

Январь 2007 г. - газета поменяла статус и название – издание «Виру Проспект» стало уездным и начало распространяться по подписке и через сеть распространения R-киоcки в городах Ида-Вирумаа. С января 2008 г. по подписке – в Ляэне -Вирумаа.

 

Немного о нас

 

Июнь 2003 г., июнь 2007 г. главный редактор газеты Татьяна Завьялова названа лауреатом конкурса Союза журналистов Эстонии. Лауреатами этого конкурса в разные годы также были признаны: Наталья Соболева, Николай Андреев, Светлана Зайцева.

 

Немного о нас

 

Апрель 2003 г. - UÜ Prospekt-Media стал победителем конкурса «Лучший Нарвский предприниматель» в номинации «Лучший менеджмент». В декабре 2007 года  руководитель фирмы  Татьяна Завьялова в рамках конкурса была удостоена титула «Лучший предприниматель-женщина».

 

Немного о нас

 

Апрель 2000 г., апрель 2001 г. - фирма поэтапно приобретает в собственность занимаемые помещения (оф. 44 и 46, ул. Пушкина 20). Октябрь 2006 г. - у нас новый офис (11 и 12), соответствующий нашим представлениям о современной редакции.

 

Апрель 2000 г. - газета "Кренгольмский проспект" становится членом Всемирной Ассоциации русской прессы, участвует во Втором всемирном Конгрессе русской прессы (г. Нью-Йорк) и большинстве последующих мероприятий, проводимых ассоциацией.

 

Февраль 2000 г. - совместно с молодёжной газетой "DOOM-ай!", издаваемой также UÜ "Prospekt-Media", "Кренгольмский проспект" попробовал себя в качестве организатора мероприятий городского масштаба - было проведено молодёжное шоу "Любовь с первого взгляда". Начинание продолжили ток-шоу по проблемам молодёжи Hakuna Matata, интернет-кафе в рамках международной акции "Огни древних городов", конкурс фотомоделей "Нарвская весна". Наш фирменный праздник «День читателя» проводится ежегодно начиная со второго года существования  газеты.

 

Январь 2000 г. - "Кренгольмский проспект" увеличился в объёме до 16 полос, начал выходить 2 раза в неделю. Февраль 2002 г. -  вышел в свет первый выпуск коммерческого приложения к газете – "Бизнес-советник". Январь 2007 г. - «Виру Проспект» расширился за счет ежемесячных тематических приложений «Здоровье», «Свой дом», «За покупками!» и т.д.

 

5 августа 1999 г. вышел в свет первый номер газеты "Кренгольмский проспект" на 8 полосах форматом A3, в 4-цветном и чёрно-белом исполнении, плюс программа телевидения отдельным приложением.

 

UU "Prospekt - Media" учреждено 21 сентября 1999 года.

Наша история ещё пишется!

 

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Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

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Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва, Александровский собор

Открыто:  Вт.- Воскр.10.00 – 18.00. Тел. 356 1027
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