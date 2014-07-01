Прохор Шаляпин: роковой красавец прибывает в Нарву

Дата публикации: Сегодня, 18:26

Гость акции «Сбежавшие невесты» Прохор Шаляпин еще пакует свои чемоданы, однако весьма чувствительное оживление в жизнь Нарвы он уже определенно внес. По информации «ВП», на его выступление в ТЦ «Астри», которое состоится в пятницу, 2 июня, в 18.00, все места в прилегающих к концертной площадке кафе уже зарезервированы. Благо, что стоячих мест в торгово-развлекательном центре с избытком.

А вся суббота, с 12 часов дня, будет подарена певцом участницам акции «Сбежавшие невесты». Прохор совершит вместе с девушками на украшенных автомобилях от фирмы Automaailm (сам — в свадебной карете) небольшое путешествие по Нарве. Затем в составе праздничной колонны участников Дней города и в сопровождении невест проедет по Речному променаду.

Как член жюри по оценке образа участниц, он будет вместе с девушками на фотосессии, затем на забегах невест в Нарвском замке в 17.30. А вечером, на церемонии награждения в Рыцарском зале, поучаствует во вручении призов и обязательно что-нибудь споет. Может быть, вот это?