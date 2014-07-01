Наши «беглянки»: ударим по ненастью оптимизмом!

Дата публикации: Сегодня, 15:23

Праздник начал Прохор Шаляпин, который с несколькими «беглянками» проехал по Нарве в конном экипаже.

В конном экипаже с Шаляпиным

У природы, конечно, нет плохой погоды. Но для нашей акции нужна хотя бы сносная - кружева, декольте и летние туфли с температурой ниже комнатной плохо совмещаются. Однако начало июня в Эстонии было как раз таким «подрывным». С радостью сообщаем: акция «Сбежавшие невесты» состоялась - принеся и участникам, и зрителям много положительных эмоций и новых впечатлений.

Благодаря нашим партнерам из «Лиги ведущих» праздник начался со свадебного кортежа, отправившегося от торгового центра «Призма» (несколько машин от фирмы Automaailm плюс конный экипаж, предоставленный отелем Laagna), с особым гостем акции — молодым российским певцом Прохором Шаляпиным.

В колонне с остальными участниками Дней города «невесты» и «женихи» прошли с флагами организаторов акции — «Виру Проспекта» и «Нарвской Газеты».

Невесты и ведущие акции приглашали нарвитян и гостей города на празднование Дней города Нарва и, конечно, на нашу акцию. Публика расцветала улыбками: фотографировали, приветствовали, желали успешных забегов.

К финишной ленте — из последних сил, но с улыбкой на лице.

Экзамен на надежность — сдали!

А потом было праздничное шествие, фотосессия, дефиле, танец невест, состязания в беге и награждение в Рыцарском зале. И можно смело сказать: 7-й сезон акции «Сбежавшие невесты» прошел успешно! Только теперь на виртуальном знамени акции кроме слово «красота» с полным правом появятся слова «оптимизм, мужество, надежность».

Самая быстрая семейная пара Эва и Андрей Лауметс в сантиметре от победы.

Невесты смеялись над погодой и рассуждали о своей изобретательности, о том, как выглядеть красивыми даже в такую «нелетную погоду». А может, мы в итоге совместно разработаем каталог утепленной одежды для невест? Опыт-то богатейший, в 44 вариациях — именно столько девушек прибыло на наш праздник.

Все же некоторых кавалеров мы не досчитались: приболела наша «сильная половина». Однако конкуренция на дистанции была все же не хуже олимпийской. Соревновались две страны: Эстония и Россия, соревновались 10 городов.

«Самая сбежавшая невеста 2017» Эрика Тохвер — выпускница НКТУ и воспитательница детского сада.

Кольцо с бриллиантами наденет воспитательница детсада

Некоторые участники настолько прониклись ответственностью (да и главные призы к этому весьма стимулировали), что три девушки потерпели на дистанции крушение — упали на полном бегу. Но — все обошлось, «скорая» не понадобилась.

А вот «Самая сбежавшая невеста» этого сезона к своей победе пришла спокойно и уверенно. Выпускница Нарвского колледжа ТУ, нарвитянка Эрика Тохвер первой коснулась финишной ленты. Подготовка к акции совпала для Эрики с защитой диплома, при этом она еще и подрабатывала воспитательницей детского сада. Это не помешало ей победить в финальном забеге, так что золотое кольцо с бриллиантами от фирмы SANGLA попало в «нужные» руки.

Постановщицей парного танца «невест» выступила победительница трех сезонов акции Любовь Колесникова (слева).

А победительницами полуфинала и обладательницами серебряных изделий вышеназванной фирмы стали: Ксения Репп, Мария Агафонова, Виктория Вихрова, Мария Кудрявцева, Анастасия Михайлина, Эрика Тохвер, Оксана Монес, Анастасия Белова.

Лучший результат в семейных забегах показали Эва и Андрей Лауметс из Нарвы. Семейная пара сможет провести два дня в SPA-санатории Нарва-Йыэсуу, и в этом им поможет пакет отдыха «Сказочные выходные».

Почти что на 7-м небе - фотосессия на смотровой площадке НКТУ.

Впервые оценивали «красоту полета»

И, как должно быть, помнят наши читатели, в акции «Сбежавшие невесты» есть еще творческий конкурс, в рамках которого оценивается образ невест. В этот раз номинации распределились следующим образом: «Шарм» - Александра Беликова, Кингисепп, «Фэшн» - Елизавета Самбуренко, Нарва, «Оригинальность» - Александра Вихрова, Ивангород, «Роскошь» - Юлия Стрефф, Нарва, «Элегантность» - Ксения Лосева, Ивангород. Новая номинация - «Спортсменка. Красавица» досталась нарвитянке Ксении Фроловой; а примой творческого конкурса — обладательницей титула «Невеста с обложки» - стала Ангелина Новицкая, Санкт-Петербург.

И, наконец, назовем имя победительницы народного голосования. Напомним, что в этом году голосование проходило не по интернету, а, по просьбе группы участниц, на самом празднике.

Спасибо зрителям, они активно воспользовались своим правом оценить девушек; наибольшее количество голосов было отдано за Олесю Чернову (Нарва). Олеся и ее супруг смогут совершить поездку на комфортабельном автобусе Lux Exspress в одну из соседних с нами стран. Всем в это лето - только счастливого пути! Только радостных встреч!

Музыкальные паузы во время акции заполнял танцевальный коллектив Antree из Силламяэ.

Татьяна Завьялова

Делее смотрите, как проходило награждение участниц акции в Нарвском замке.