Видео. Наша «беглянки» становятся специалистами по свадебной моде при скверной погоде

Дата публикации: Сегодня, 12:37

Редакция «Виру Проспекта» наполнилась молодостью, красотой и веселым смехом: в нашем офисе появились первые участницы акции «Сбежавшие невесты». Россиянки, которые только что пересекли границу. Девушки говорят, что первый рекорд они сегодня уже поставили: их пропускали быстро, проверяли без излишней скрупулезности.

Невесты смеются над погодой и рассуждают о своей изобретательности, о том, как выглядеть красивыми даже в такую «нелетную погоду». А может, мы даже совместно разработаем каталог утепленной одежды для невест?! Опыт-то богатейший, в 50 вариациях — именно столько девушек, по последней информации, прибудут на наш праздник.

Не испугала июньско-апрельская погода и их кавалеров. Впрочем, небеса к нам в итоге расположились: солнечно, дождя не ожидается. Девушки довольны!

Россиянки из Ивангорода, Кингисеппа и Санкт-Петербурга продолжают к нам прибывать, а в это время от торгового центра «Призма» отправился свадебный кортеж: невесты и особенный гость нашей акции — молодой российский певец Прохор Шаляпин - пригласят нарвитян и гостей города на празднование Дней города Нарва и, конечно, на нашу акцию. Напоминаем, забег невест состоится сегодня, 3 июня, в 17.30 на территории Нарвского замка. А в 13.30 невесты пройдут в составе праздничной колонны участников Дней города по Речному променаду. Постарайтесь их встретить! Хорошая примета...

"ВП"