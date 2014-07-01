«Народную беглянку» выберут зрители!

Дата публикации: Сегодня, 09:51

Дорогие друзья! В Нарву приходит фестиваль «Мост дружбы», который стартует сегодня, 1 июня. И очень важным и приятным звеном этого моста, по словам организаторов фестиваля, будет наша — международная, энергичная и одновременно романтичная - акция «Сбежавшие невесты».

Вы, конечно, помните, что она состоится в День города, в субботу, 3 июня. Как наш праздник будет проходить и где «беглянок» можно будет увидеть? Напоминаем, что невест на всем протяжении акции будет поддерживать наш особый гость и член жюри — популярный российский певец Прохор Шаляпин.

13:30 — «Сбежавшие невесты» пройдут в праздничной колонне в составе участников Дней города (Речной променад - Петровская площадь).

14:10 — 17. 00. Фотосессия на Ратушной площади, в Нарвском колледже ТУ и Ратуше.

17:30 — Нарвский замок. Дефиле невест с участием футболистов из клуба «Нарва Транс». Запуск шаров желаний, танец невест .

17:50 — Забеги невест и семейных пар.

18:45 — Бросание букетов невест.

Общий памятный забег.

Внимание, новинка!

Проголосовать за самую понравившуюся вам невесту можно будет прямо на месте проведения забегов, сразу по их окончании (палатка «Сбежавших невест»). Таким образом, народное голосование пройдет не по интернету, как происходило раньше, а «вживую». Девушка, получившая самое большое количество голосов, получает титул «Народная беглянка» и приз — бесплатную поездку на комфортабельном автобусе фирмы LUX Express в одну из европейских стран. Станьте членом зрительского жюри, выберите самую-самую!

Самая льготная цена на годовую подписку на газеты «Виру Проспект» и «Нарвская Газета» бывает только в день акции «Сбежавшие невесты»!

11€ ЗА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ ДЛЯ ВСЕХ!!!

Мы ждем Вас 3 июня в Нарвском замке, в шатре «Сбежавших невест», с 14.00 до 16.00.

По льготной цене можно также подписаться у доставщика до 4 июня.

Приходите на подписку и приобщитесь к празднику.

Окажитесь в центре событий на целый год!