Самая быстроногая невеста получит драгоценный «цветок»

Дата публикации: Сегодня, 15:14

Наш замечательный спонсор, владелец ювелирного салона SANGLA Евгений Кампус, открыл тайну главного приза акции: самая быстроногая девушка получит вот такое кольцо. Не простое, а золотое, с бриллиантом! Удивительно изящное, в эксклюзивном исполнении.

В 2014 году Евгений Кампус наградил "Самую сбежавшую невесту", Ксению Журину, лично. Фото из архива "ВП"



Г-н Кампус уже много лет подряд поддерживает тему красоты, связанную с участием в ней жительниц Эстонии. Неоднократно был генеральным спонсором конкурса «Мисс Эстония», и уже несколько лет подряд берет на себя труд изготовить, а затем дарит главный приз нашей акции. Также фирма SANGLA предоставляет призы для победительниц финальных забегов. В прошлом году это были очень симпатичные серебряные украшения.

От всех участников акции - спасибо нашему драгоценному партнеру! А уже от себя, то есть от редакции, советуем своим читателям почаще заглядывать в Таллинне по адресу Куллассепа, 7. И приглашаем 3 июня на забег невест —в Нарвском замке, начало в 17.30. Чью руку украсит драгоценный «цветок»? Вы должны это видеть!