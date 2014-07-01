24 мая - последний день регистрации на акцию "Сбежавшие невесты"

Дата публикации: Сегодня, 17:06

Уже отпечатаны и развешиваются по городу афиши предстоящей акции.

Наша акция «бежит» от города к городу

Как лепестки розы, раскрываются этапы нашей акции «Сбежавшие невесты». Закончивается регистрация… Сейчас проходит и, доложим вам, успешно, сбор средств на операцию для маленького нарвитянина Миши Мачихина, лишенного слуха.

И уже активно идут репетиции «Танца невест», который вы увидите в день проведения акции, 3 июня, на том самом поле, где девушки будут соревноваться: в Нарвском замке.

Нас активно снимают, берут у нас интервью, а это значит, что акция «Сбежавшие невесты» помогает Нарве звучать, заинтересовать собой, показать город с такой симпатичной стороны.

Главная интрига нынешнего года: естественным образом в составе участников образовалось несколько команд — Эстония: Нарва и другие города страны; Россия: Ивангород, Кингисепп, Санкт-Петербург.

Кто станет самой быстроногой невестой? Кто окажется самой дружной и физически подготовленной парой? Эти ответы мы получим 3 июня. Начало забегов — в 17.30 в Нарвском замке!

И продолжаем выбирать самую приятную вашему глазу невесту: знакомьтесь через нашу газету, а затем проголосуйте за нее! Подробности — в следующем номере.