Призы и подарки — копилка наполняется!

Дата публикации: Сегодня, 13:42

Формирование призового фонда акции – это, конечно, труд и время, которое организаторам, как и любой фирме, дорого. Но это и общение с людьми одной с нами «группы крови». Быть спонсором акции – значит иметь возможность прорекламироваться: в газете, на сайте, при прямом упоминании на самом мероприятии.

Но очевидно и то, что многие фирмы, их руководители, поддерживая нас, исходят не столько из коммерческой отдачи от этой поддержки, сколько из того, что получают таким образом возможность украсить эстонское, нарвское наше лето. А удачное, красивое во всех отношениях лето так важны нам в наших широтах!

И нам радостно сегодня сообщить, что уже в 7-й раз акцию поддержит ювелирный салон Sangla из Таллинна – его владелец Евгений Кампус снова берет на себя изготовление приза для самой быстроногой невесты. «Самая сбежавшая невеста» получит эксклюзивное золотое украшение. Финалистки забегов получат в награду серебряные украшения.

Снова в нашей копилке будут призы от СПА-отелей и отелей-ресторанов: за это мы поблагодарим Narva-Joesuu SPA & Sanatorium, Noorus Spa Hotel, рестораны King и SUSHI King, ресторан отеля «Нарва». Будет много призов для красоты и домашнего уюта – это направление нам помогают поддерживать наши постоянные партнеры – магазин профессиональной косметики и аксессуаров ILUpro, компания DR.Nona, магазины ASTRI keskus, «1000 мелочей», Selver, фирма Lonstrong.

Познавать новое нашим участникам как обычно помогают призы от Отдела культуры Нарвской горуправы и кинотеатра Appolo.

Мы рады приветствовать новых спонсоров: несколько участников акции получат наборы для красоты и здоровья от сети аптек BENU, кто-то прекрасно отдохнет в отеле Inger, кого-то будут согревать махровые халаты от магазина домашнего текстиля Vistarius Fabrics.

А сделать шоу более красочным нам помогут Auto-maailm OÜ (автомобили для свадебного кортежа), Laagna Hotelli puhkekula (лошадь и карета для кортежа), Minu Pidu OÜ (украшение кортежа), DecorTI Studio (фотозона для участников и зрителей), OÜ Lillebutik (букеты), COPTERCRAFT CREATIONS (видеосъемка и фотография с земли и с воздуха), EK Studio (танец невест).

Приятно, что среди спонсоров и партнеров акции «Сбежавшие невесты» можно встретить и ее участников – в этом году, к примеру, трехкратная победительница забегов невест Любовь Колесникова подготовила танцевальную композицию для пар, которая войдет в Танец невест, а также собственноручно выполнила букеты для финалисток.

Друзья, возможность проявить себя ждет всех, кто умеет радоваться сам и радовать других. Участницы, спонсоры, волонтеры – присоединяйтесь!

Акция состоится в Нарве 3 июня 2017 г.

Организаторы акции: