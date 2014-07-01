Я пригласить хочу на танец…

Дата публикации: Сегодня, 12:17

Дорогие друзья! На полях нашей акции становится жарко: подготовка к празднику входит в свою активную фазу.

Через несколько дней начнутся репетиции Танца невест. Напомним, это флэшмоб с элементами хореографии, который развернется на территории Нарвского замка после дефиле участниц и прямо перед забегами.

Судя по отзывам, общий танец нескольких десятков девушек, пусть и не очень замысловатый, впечатляет. Но подготовить его совсем непросто, ведь участницы акции - жительницы разных городов и даже стран. Большинство из них разучивают танец по присланному им видео, и это при том, что некоторые девушки присоединяются к акции за считанные дни до ее начала.

Однако постановщик танца этого сезона, хореограф Екатерина Руссис, руководитель EK Studio, перечисленных сложностей не боится и говорит, что у студии и участниц все получится.

Екатерина - организатор многочисленных концертов в Нарве, молодёжных проектов и фестивалей, ежегодных благотворительных проектов. Многие нарвитяне знают ее как президента конкурсов «Маленькая Мисс и Маленький Мистер Нарва» и «Маленькая Мисс Идеал Нарва».

- Приятно было получить приглашение к сотрудничеству от такого состоявшегося и удачного шоу, как «Сбежавшие невесты», - говорит хореограф.- Я с интересом наблюдаю за ним уже несколько лет и с удовольствием применю свой опыт подготовки танцев, в том числе и свадебных, в этом проекте.

По состоянию на 26 апреля для участия в акции зарегистрировалось 42 участницы, 9 пар. Присоединяйтесь!