Партнёры акции «Сбежавшие невесты 2017»...

Дата публикации: Сегодня, 09:54

Дорогие друзья!

Мы приступаем к формированию призового фонда акции «Сбежавшие невесты». И, как всегда, надеемся, что порадовать наших хорошо потрудившихся участниц и участников приятными подарками захотим не только мы. Что, собственно, из года в год и происходит.

Будет здорово встретиться на просторах акции с партнерами прошлых лет; приглашаем к сотрудничеству и новых спонсоров. Если вы готовы положить свою «вишенку» на наш «тортик», — свяжитесь с нами по э-почте maria@prospekt.ee или по телефону 5822 9452.

Благодарим уже присоединившихся к нам: Liga Veduwih OÜ, Automaailm (Narva), Astri Keskus, Noorus Spa Hotel, Laagna Hotelli puhkeküla, Minu Pidu OÜ, Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium, Selver AS, KING hotel & restaurant.

Присоединяйтесь и вы!