Фотосессия — без секретов...

Сбежавшие невесты 2017Фотосессия — без секретов
Дорогие друзья, уважаемые читатели «Нарвской Газеты» и «Виру Проспекта»!
Уже в 7-й раз участники акции «Сбежавшие невесты» подарят нарвитянам и гостям города - в любую погоду - солнечное настроение, их смех снова прозвенит колокольчиками на улицах Нарвы. А их воздушные наряды снова подчеркнут солидность Нарвского замка.
В этот день, 3 июня, можно снова стать свидетелями фотосессии наших невест. В этом году мы с удовольствием рассекречиваемся: съемки будут проходить на Ратушной площади, в ратуше и Нарвском колледже ТУ. В фотосессии также примет участие наш особенный гость - популярный российский исполнитель Прохор Шаляпин. Вы хотите это увидеть? Милости просим! Фотосессия начнется в 14 часов.
А сейчас первое знакомство с нашими первыми невестами: на страницах «Нарвской Газеты », которая поступит к читателям и в продажу в четверг, 20 апреля, мы начинаем размещать фото наших участниц. Напоминаем, что вы можете поболеть за свою “избранницу” 3 июня на территории Нарвского замка. Забег невест и семейных пар - в 17.30.
На сегодня это 37 девушек и 9 семейных пар жители Нарвы, Йыхви, Таллинна, Ивангорода, Кингисеппа, Санкт-Петербурга, Валга, Нарва-Йыэсуу. (Силламяэ, Тарту, Маарду, Рига — вы где?)
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