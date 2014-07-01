Скоро отправляемся, регистрируйся!...

Дата публикации: Вчера, 10:04

Дорогие друзья! В нашем экспрессе, отправляющемся в увлекательное путешествие под названием «Сбежавшие невесты 2017», в быстром темпе заполняются места. И уже совсем скоро мы отправимся в путь «согласно купленным билетам»: начнутся первые этапы акции.

А она, напомним, будет проходить весь апрель и май: участники будут вовлечены в разные приятные события, а завершится наше приключение 3 июня, в День города Нарвы. Именно в этот день состоится забег невест и семейных пар.

За первые 2 недели для участия в акции зарегистрировались 30 невест и 8 семейных пар! Не лишним будет напомнить, что акция рассчитана на 60 участниц и 14 семейных пар.

— Если вы за здоровый образ жизни;

— Если вы любите сильные эмоции;

— Если вы цените красоту и готовы участвовать в её создании — вы должны быть с нами!

Наши беглянки поддержат в этом году маленького нарвитянина, а их самих поддержит известный российский исполнитель Прохор Шаляпин!